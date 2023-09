﻿Konzert von Johnny Bob in Kiel: Gewagte Stilbrüche

Kiel. Bevor die neuen Songs der Neo-Progrock-Band Johnny Bob im Saal der Hansa 48 beim Release-Konzert ihrer fünften Langrille „The Glass Hotel Tapes“ ihre Live-Premiere erfahren, müssen sich die Gäste eine kleine Weile gedulden. Zunächst stehen Bandklassiker auf der Setlist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Opener „Beyond The Lines“ von der Debütplatte „Carnival Of The Brahma-Sox“ beweist das Quintett stilistische Vielfalt. Eine verträumte Pop-Melodie prallt auf drückenden Rock, Gitarrist Jürgen Ufer driftet ins Solo, die psychedelisch angehauchten Keyboards von Ole Schützler wirken schwerelos.

Johnny Bob: Sound blütenrein wie die weißen Hemden

Angetrieben von Philip Mestwerdt am Schlagzeug steht der Sound kompakt und erstrahlt so blütenrein wie die uniform getragenen weißen Hemden. Sänger Carsten Díaz genießt die instrumentalen Parts gemeinsam mit dem Publikum abseits der Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Bandklassiker wie der ohrwurmverdächtige, melancholische Hoffnungsstifter „Brand New Day“ folgen, bis „Shallow The Nykr“ von der neuen Scheibe das Bühnenlicht erblickt. Was als experimentelle Entdeckungsreise beginnt, mündet in einen griffigen Rocksong. Ein Stück, das zeigt: Johnny Bob wagen viel und werden mit Beifall belohnt.

Johnny Bob: Fünf Alben und eine EP

Der Fünfer hat seine Wurzeln in Kiel, außerdem leben einige Mitglieder in Hamburg, einer kommt aus Berlin. Dem kreativen Prozess steht die örtliche Trennung keinesfalls im Wege. Ideen und Songfetzen werden hin- und hergeschickt. So können Johnny Bob seit dem Gründungsjahr 2017 auf einen Output von fünf Alben und einer EP zurückblicken.

Im Gespräch vor dem Auftritt verrät Texter Carsten Díaz, dass die Band ursprünglich als reines Studioprojekt begann. Doch in den Songs steckt zu viel Herzblut, um nicht auch live gehört zu werden. Die neue Platte „The Glass Hotel Tapes“ ist zudem die erste, an der alle Bandmitglieder mitgeschrieben haben. „Stilistisch machen wir, worauf wir Bock haben“, sagt Bassist Jörg Purfürst.

In der Tat: Munter mischen Johnny Bob Indie-Rock mit Pop, Prog-Rock mit New Wave, abgeschmeckt wird mit einer Prise Post-Punk. Zwischendurch erläutert Carsten Díaz grinsend die bandinternen Inspirationsquellen („Orangenlikör, Pattex und Schlumpfeis“) und weshalb sie „Fading Suns“ lange zurückhielten: „Eine Band wird ja an ihren Hits gemessen, das hätte unserer Karriere nicht gut getan.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das schon zu Schulzeiten entstandene „Daniel The Peacock“ belegt einmal mehr den Mut der Band zum Strukturausbruch. Mut braucht es ja immer. Dafür stehen Johnny Bob musikalisch.

KN