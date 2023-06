﻿Konzert von Peter Gabriel in Hamburg: Lichterloh und schattenhaft

Erster Auftritt in der Hansestadt seit 2013

Fast zehn Jahre ist es her, da machte Peter Gabriel auf „Back To Front“-Tour in der Hamburger Barclays Arena Station. Jetzt kehrte der 73-jährige Sänger, Musiker und Komponist zurück. Mit neuen Songs, alten Hits, einer spektakulären Show, seiner fabelhaften Band – und einer mahnenden Botschaft auf Deutsch.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket