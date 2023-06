﻿Konzert von Saadiko und Webster in Kiel: Eine tanzbare Melange

Kiel. Nicht immer ist das gesprochene respektive gesungene Wort vonnöten, um etwas Bedeutendes zu sagen. Das Kieler Ambient-Trio Saadiko kommt gänzlich ohne Gesang aus und setzt mit dem Stück namens „Iran“ der im iranischen Polizeigewahrsam verstorbenen Mahsa Amini ein musikalisches Denkmal. Bandnamensgeber und Frontmann Saadiko an der Handpan kündigt das Stück in der angenehm besuchten Hansa 48 als „mitfühlend“ an.

Und in der Tat: Hauchzart tippt Schlagzeuger Simon Irmer seine Bassdrum an, während Keyboarder Adnan Rovcanin einen sphärisch anmutenden Klangbogen aufsteigen lässt und Saadiko punktuell Akzente setzt. Das Soundbild steht äußerst melancholisch vor den Gästen und macht nicht zuletzt nachdenklich. Dass Saadiko gleichermaßen voller Lebensfreude stecken, zeigen sie mit dem verspielten, fröhlich-heiteren Titel „Coconut“, vollgepackt mit Weltmusikelementen.

Konzert von Webster in der Kieler Hansa 48: Virtuose Bandbreite

Webster aus Köln haben sich an diesem Abend ebenfalls als Trio zusammengefunden. Auch hier ist Frontmann Webster Namensgeber, bedient selbst am Saxofon und serviert, flankiert von Gitarrist Mario Waxenegger und Trompeter Reinel Ardiles Lindemann, eine ungemein tanzbare wie reich instrumentierte Melange aus Hip Hop, Jazz, R&B und Reggae. Selbst reine Hip-Hop-Nummern („Believe“) bekommen ihre Bläser-Verzierung. Und so wandelt Webster virtuos auf den Spuren von Größen wie Mac Miller und The Roots.

Der Live-Qualität tut es nur ganz bedingt einen Abbruch, dass die Konserve die Beats spendiert, denn der Dreier erntet immer wieder Szenenbeifall für Soloausflüge oder stachelt, beim vom Dancehall infizierten „Down with myself“, den Publikumschor an. Letzteres Stück ist einer der wenigen Songs, die nicht auf dem im vergangenen Oktober veröffentlichten Debütalbum „Grounded“ enthalten sind. Ebenjene machen das Gros der Setlist aus.

Webster-Konzert in Kiel: Songs mit lebensbejahenden Botschaften

Den Songs der Platte sind die hohen musikalischen Ambitionen jederzeit anzumerken, ohne dabei verkopft zu wirken. Sie transportieren einfach massig gute Laune. Darüber hinaus betont Webster, was er mit seiner Musik sagen möchte. Die Botschaft von „Grandpa“ lautet etwa „Zeit mit den Leuten zu verbringen, die euch wichtig sind und nicht so viel Zeit im Büro zu verplempern.“

Sich eine positive Haltung nicht madig machen zu lassen, wenn das Leben kleine Gemeinheiten schickt, darum dreht sich „Smiling Back“. Gitarrist Waxenegger kann da etwas beisteuern: „Mich hat heute eine Möwe angekackt.“ Die Lacher auf Bühnenseite wissend, geht es lebensbejahend weiter. Zu „Time to let go“ umschleichen entspannte Vibes die Ohrmuscheln, bevor wieder dekoriert wird: mit Bläsern im Duett, mit entrückten Jazz-Akkorden von Waxenegger, bis alles im Spektakel mündet. Laut Webster handelt der Song davon, dass „man dazu neigt, sich zu viel aufzuhalsen“, hebt den Zeigefinger und relativiert: „Außer auf Konzerte zu gehen.“ Kein Wort des Einwandes.

