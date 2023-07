﻿Simply Red in Kiel: Haufenweise Hits, heißes Konzert

Kiel. „My German is’ scheiße“, knarzt Mick Hucknall mit kratziger Sprechstimme, die dem Timbre seines weichen Gesangs diese spezielle heisere Färbung verleiht. Schiebt noch rasch „excuse me“ hinterher. Aber definitiv schon mal ehrenwert, diese freundliche Begrüßung des knapp 7000-köpfigen Publikums beim SHMF-Konzert in der ausverkauften Kieler Wunderino-Arena: „Guten Abend, willkommen, wir sind sehr glücklich.“

Glücklich machen Simply Red die Menge in den kommenden gut anderthalb Stunden. Die Setlist quillt nur so über vor Hits aus den Dekaden seit der Gründung der britischen Band vor nunmehr 39 Jahren. „Thrill Me“, „A New Flame“ zünden, neue Songs wie das ziemlich maue „Better With You“ oder „Shades 22“ – anfangs eingestreut – eher nicht. Zunächst noch etwas reserviert, geraten die Fans immer mehr in Partylaune. Freudige Pfiffe und entzückte Jauchzer begleiten die unkaputtbare Ballade „Holding Back The Years“, und nach dem letzten Ton reißt es das Publikum applaudierend erstmals von den Sitzen.

Simply Red in Kiel: Ein Konzert ganz ohne Brimborium

Hucknall nutzt die Gelegenheit, gleich mal die sechs Musiker neben und hinter sich vorzustellen – die einen glänzenden Job machen. „Now it’s time to party!“, kündigt der Sänger an, brummelt was im Bass von Barry White, und Simply Reds starke Version von Whites „It’s Only Love“ versetzt die Massen in laszive Schwingungen. Am Schluss wirft Hucknall Küsse ins Publikum. Lady-like gezierte Posen bei „Your Mirror“ – gelegentlich gönnt er sich auch mal ein wenig Show. Ganz anders als viele Bands heutzutage verzichten Simply Red jedoch auf jedwedes Brimborium: Keine gigantische Videowall mit grafischen Sperenzchen, kein Konfetti, keine Luftschlangen und schon gar keine Pyrotechnik.

„Stars“, „Come To My Aid“, „Ain’t That A Lot Of Love“, „Thinking Of You“, „Something Got Me Started“ – fast alles tanzt. Auch der 63-jährige Hucknall, anfangs meist noch im Stehtanz-Modus, bewegt sich jetzt agiler auf der Bühne, erweitert seinen Radius. Das wirbelnde „Fairground“ mit seinem positiven, hymnischen Sound pusht das Publikum noch mal ordentlich, laut singen sie den himmelstürmenden Refrain mit.

Mick Hucknall schwärmte von den „beautiful people“ in der Kieler Wunderino-Arena Kiel. © Quelle: Fabian Lippke

Abgang von Simply Red, kurz darauf Rückkehr für die Zugabe, die es noch mal in sich hat. Klar, „Money’s Too Tight To Mention“ hat natürlich noch gefehlt, eine stramme Uptempo-Funk-Version des Valentine-Brothers-Songs und eines der besten Stücke auf Simply Reds Debütalbum „Picture Book“ von 1985.

Simply Red in Kiel: Starke Coverversion von „Nutbush City Limits“

Überraschung mimt Hucknall, als beim zweiten Song der Zugabe plötzlich das markante Gitarren-Riff von „Nutbush City Limits“ aus den Boxen kratzt. Simply Red legen eine astreine, vom Publikum vehement abgefeierte Version des Klassikers von Ike & Tina Turner hin. Natürlich gedacht als Hommage an die jüngst verstorbene Tina Turner, zu der Hucknall nach dem letzten Ton noch einen Gruß hochschickt.

Dann macht der lockige Rotschopf als „Souvenir“ ein Panorama-Foto vom Publikum, von all den „beautiful people“. Singt dabei, warum auch immer, ein wenig das berühmte Chanson „Je ne regrette rien“ und bittet darum, die Klamotten anzulassen. Das Bild wird er dann später auf Twitter posten mit den Worten: „For the indoor sell out crowd in Kiel – that was a hot one!“

Fehlt immer noch ein Song, auf den viele sicher schon den ganzen Abend gewartet haben. „What do you want, wanna have some more?“, fragt Hucknall, der noch mal um kollektives Mitsingen bittet bei der schmelzenden Ballade „If You Don’t Know Me By Now“, im Original von Harold Melvin & The Blues Notes. Und natürlich singen sie mit beim Refrain.

