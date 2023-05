﻿Die Elbphilharmonie 2023/24: „Nie wie immer“

Hamburg. Der österreichische Multimediakünstler André Heller (76) wird im März 2024 eine ganze Woche lang die Elbphilharmonie bespielen, kündigte Intendant Christoph Lieben-Seutter für die neue Konzertsaison der Elbphilharmonie an – spannende Namen und Projekte, Klassik, Jazz, Ethno-Musik, Gespräche. Als zweiter Künstler wurde der US-Jazzgitarrist Bill Frisell eingeladen, im November 2023 ein mehrtägiges „Reflektor“-Festival in der Elbphilharmonie zu kuratieren. Herausragende Rollen spielen in der kommenden Spielzeit etwa auch der Pianist Andras Schiff, der Dirigent Jakub Hrusa (designierter Chef in der Londoner Oper Covent Garden) ... und die Musik Kurdistans.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nie wie immer“ lautet das Motto der kommenden Saison in Elbphilharmonie und Laeiszhalle, die nach dem Elbphilharmonie-Sommer am 5. September mit Chor und Orchester der Mailänder Scala unter Riccardo Chailly eröffnet wird, ein bunter Verdi-Strauß. Sogleich folgt das Boston Symphony Orchestra unter Andris Nelsons.

Orchester aus Boston und Philadelphia geben Konzerte

Auch die Kollegen aus Philadelphia werden erwartet, ebenso wie, neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, die Berliner Philharmoniker oder das Royal Concertgebouw Orchestra. Namentlich kündigte Lieben-Seutter Publikumslieblinge wie Yuja Wang, Lisa Batiashvili, Daniil Trifonov, Simon Rattle, Klaus Mäkelä, Teodor Currentzis, Janine Jansen, Sir John Eliot Gardiner, Francois-Xavier Roth und Thomas Hengelbrock an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der britische Songwriter Elvis Costello kommt in die Elbphilharmonie. © Quelle: Mark Seliger

Der britische Songwriter Elvis Costello debütiert an der Elbe, wie US-Jazzmusikerin Esperanza Spalding, der brasilianische Altmeister Caetano Veloso (Gitarre) und die amerikanische Folksängerin Rhiannon Giddens. Zum Kurdistan-Schwerpunkt sagte Lieben-Seutter, ,,die Zersplitterung auf mehrere Länder und ins weltweite Exil sowie Zensur und Verfolgung haben kurdische Kultur und Musik widerstandsfähig und vielfältig gemacht“.

Rebecca Saunders, György Kurtág und Luigi Nono im Fokus

Zu den zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten gehört neben der in Berlin lebenden britischen Komponistin Rebecca Saunders der ungarisch-französische Komponist György Kurtág (97), „Meister der kleinen Form“, dessen einzige Oper „Fin de partie“ (nach Samuel Beckett), in Hamburg ihre Deutsche Erstaufführung hat.

Lesen Sie auch

Der Italiener Luigi Nono, hätte 2024 seinen 100. Geburtstag gefeiert – sein „Canto sospeso“ hat heute eine große politische Dringlichkeit. Zu weiteren Opernprojekten zählen eine historisch informierte „Carmen“ mit René Jacobs und Bernd Alois Zimmermanns monumentales Jahrhundertwerk „Die Soldaten“. Mit Sasha Waltz und der CocoonDance Company kehrt auch der zeitgenössische Tanz zurück in die Elbphilharmonie. Das Internationale Musikfest Hamburg steht im April/Mai 2024 unter dem Motto „Krieg und Frieden“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elbphilharmonie-Intendant: „Das Publikum ist zurück“

„Das Publikum ist längst zurück“, freut sich Lieben-Seutter über die hohe Auslastung der Konzerte. Der große Saal der Elbphilharmonie sei bis auf wenige Ausnahmen praktisch ausverkauft und fast wieder auf dem Niveau wie vor Corona – „nur die Liederabende schwächeln. Warum, wissen wir auch nicht“. bkm/cgw

Abonnements für die Saison 2023/24 sind ab sofort buchbar, Einzelkarten für die meisten Veranstaltungen können ab dem 6. Juni erworben werden: www.elbphilharmonie.de

KN