Konzerte in Kiel: Musiktipps vom 9. bis 15. Dezember

Im Video zum Song „Ich sing für dich“ stromert Jochen Distelmeyer durch Kiel, am Sonnabend kehrt der Pop-Sänger zurück, um in der Pumpe sein neues Album „Gefühlte Wahrheiten“ zu präsentieren. Kommenden Donnerstag geht es in Kiel musikalisch weihnachtlich zu – einmal ziemlich laut, einmal eher leise.

Kiel. Denn in der Pumpe feiert die norddeutsche Rockband Torfrock ihre traditionelle Bagaluten-Wiehnacht, während das Folk-Duo Fjarill im Kieler Kulturforum wie alle Jahre wieder seinem Publikum eine vorweihnachtlich „Stilla Tyd“ bescheren will.

Konzert der Woche: Jochen Distelmeyer am 10. Dezember in der Pumpe

Ein Album darüber, wie es sich anfühlt, lebendig zu sein, soll Jochen Distelmeyers "Gefühlte Wahrheiten" sein. Am Sonnabend, 10. Dezember, ab 20 Uhr präsentiert es der Singer/Songwriter und Ex-Frontmann der Band Blumfeld in der Kieler Pumpe. "Gefühlte Wahrheiten" soll den Kreis schließen von Distelmeyers erstem Solo-Album "Heavy" ("Wohin mit dem Hass"), seinem Romandebüt "Otis" (2015) und dem Coveralbum "Songs From The Bottom Vol. 1" ("Video Games") von 2016. Zwölf Lieder, in denen er vom Sich-Verlieren und Wiederankommen, vom Stimmengewirr der sozialen Medien, gesellschaftlicher Spaltung und der Liebe erzählt.

Tickets für das Konzert von Jochen Distelmeyer: 33,55 Euro

Freitag, 9. Dezember: Nepumuk + Retrogott in der Schaubude und Duo Duva im Lutterbeker

High-Level-Rap im Doppel wird am 9. Dezember in der Schaubude geboten. Nepumuk, geboren in Mainz, hat sich längst in der deutschen Hip-Hop-Szene etabliert mit seinen von Jazz, Soul und Funk durchdrungenen Beats. Retrogott aka Kurt Hustle ist ein deutscher Rapper und Produzent aus Köln, der nicht zuletzt durch seine gemeinsamen Tracks mit Hulk Hodn bekannt ist. Zusammen präsentieren die beiden Rapper in Kiel ihr aktuelles Album "Metamusik": "Der Nepumuk, personifizierte Standpauke der Nation und der Retrogott, seines Zeichens Deutschraps Dornröschenwecker, machen gemeinsame Sache auf Albumlänge."

Tickets fürs Konzert von Nepumuk und Retrogott: 19,80 Euro (Tix for Gigs)

Urban Nordic Folk nennt das Kieler Duo Duva seinen Stil. Seit drei Jahren machen Elena Schmidt-Arras (Gesang, Loop Station, Elektronik) und Klaus Frech (Piano. Gitarre, Rahmentrommel, Elektronik) gemeinsam Musik. Haben traditionelle nordische Lieder frisch arrangiert und bringen die alten Weisen elektronisch rhythmisiert zum Schwingen. Einige Lieder belassen beide völlig in ihrer traditionellen Gestalt, andere bearbeiten sie zu komplex verschachtelten Strukturen. "Aftonsolen" heißt ihre aktuelle Produktion, die sie am 9. Dezember ab 20 Uhr im Lutterbeker vorstellen – der Abendsonne ein Willkommensgruß, dem Tag ein Abschiedsfest.

Karten für das Konzert von Duo Duva: 19 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Vorbestellung unter 04343/9442)

Sonnabend, 10. September: The Detectors in der Schaubude und tårer in der Hansa48

Zum Jahresabschlusskonzert bittet die Kieler Punkrock-Band The Detectors am 9. Dezember in die Kieler Schaubude. Natürlich mit Songs vom aktuellen Album "Ideology" (2020) auf der Setlist. Seit 2008 sind The Detectors beim Hamburger Label True Rebel beheimatet, mittlerweile gehen mehr als 400 Konzerte in ganz Europa auf ihr Konto.

Tickets für das Konzert von The Detectors: 10 Euro (Tix for Gigs)

Ihr Jahresabschlusskonzert gibt am 10. Dezember in der Hansa48 auch die Kieler Band tårer, die nach eigenem Bekunden "sad music for sad people" macht. Im Gepäck hat das Indie Pop-Quartett seine in Eigenregie produzierte EP "Night Trips". Den Support übernimmt die Singer-Songwriterin Jane Doe, ebenfalls aus Kiel.

Karten für das Konzert von tårer: 7 Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren bei Tix for Gigs), 10 Euro Abendkasse

Sonntag, 11. Dezember: Eight Voices im Kulturforum Kiel

Fester Bestandteil der Kieler A-cappella-Szene ist das Vokal-Ensemble Eight Voices. Am 11. Dezember präsentieren die acht Sängerinnen und Sänger ab 20 Uhr im Kulturforum wieder ihr buntes Weihnachtsprogramm mit eigenen Swing-, Pop- und Gospel-Arrangements. Die Songs von Bing Crosby, Louis Armstrong, The Real Group oder ABBA werden aber auch mal zum Keyboard dargeboten

Tickets für das Konzert von Eight Voices: 8,80 Euro inkl. Gebühr im Vorverkauf, 10 Euro Abendkasse

Donnerstag, 15. Dezember: Torfrock in der Pumpe und Fjarill im Kulturforum

Zwei Jahre gab's keine Bagaluten-Wiehnacht in der Kieler Pumpe, das Coronavirus bremste auch die Mannen von Torfrock aus. Am 15. Dezember ab 20 Uhr in der Pumpe gibt's nun wieder was auf die Löffel, fließt der Met in Strömen zur 31. Ausgabe. Die Idee, die sich einst aus mangelnder Weihnachtspartyalternative entwickelt haben soll, hat längst Kultstatus erlangt.

Tickets für das Konzert von Torfrock: 26 Euro (Vorverkauf zzgl. Gebühr)

Tradition hat mittlerweile auch die vorweihnachtliche Visite des Folk-Duos Fjarill im Kieler Kulturforum. Dort wollen am 15. Dezember ab 20 Uhr wieder Aino Löwenmark und Hanmari Spiegel ihrem Publikum eine "Stilla Tyd" bereiten mit Piano, Geige und zweistimmigem Gesang. Im Programm haben die beiden Musikerinnen festlich-fröhliche Musik zur Weihnachtszeit, aber auch vertonte Gedichte des schwedischen Nationaldichters und Nobelpreisträgers Pär Lagerkvist sowie der Deutsch-Jüdin Nelly Sachs.

Tickets für das Konzert von Fjarill: 24 Euro zzgl. Gebühr, Abendkasse 26 Euro