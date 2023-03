Die Prinzen und mehr Tipps für Konzerte vom 31. März bis 6. April

König Charles weilt gerade für einen dreitägigen Besuch in Deutschland, und kommende Woche erwartet die Kieler Wunderino-Arena royalen Besuch. Dort wollen am 4. April Die Prinzen auf Jubiläumstour 30 Hits singen. Auch auf den kleineren Bühnen tummeln sich lohnende Acts, hier ein paar Tipps.

Auf Tour und am 4. April in der Wunderino-Arena: Die Prinzen.

Kiel. „Nur noch eine Woche, dann geht es endlich weiter mit unserer Jubiläumstour! Kiel, Bremen, Hamburg – wir kommen!“, posten Die Prinzen aktuell auf Social Media. Auch bei den Fans dürfte der Vorfreudepegel steigen.

Konzert der Woche: Die Prinzen am 4. April in der Wunderino-Arena

„Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“, „Du musst ein Schwein sein“, „Millionär“ – ihre Hits können Millionen mitsingen. Auf ihrer Jubiläumstour „30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ kommen Die Prinzen am kommenden Dienstag, 4. April, um 20 Uhr auch nach Kiel in die Wunderino-Arena.

Die Tour hatte die Band wegen der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschieben müssen. Im Gepäck hat das Leipziger Septett, das sämtlich aus ausgebildeten Sängern besteht, sein frisches Album „Krone der Schöpfung“. Geboten werden soll dem Publikum ein Abend voller Hits – und Überraschungen.

Karten: ab 73 Euro unter Tel. 0431/98210226 und im KN-Ticketshop

Freitag, 31. März: Sarah Weiß im Prinz Willy

Sarah Weiß, geboren in Flensburg, schreibt seit 15 Jahren Songs auf dem Klavier oder der Gitarre, die Geschichten aus dem Leben erzählen. Folkige Lieder, die sie dann mit einer vollen, ausdrucksstarken Stimme singt. Im April 2021 hat Sarah Weiß, die am 31. März ab 20 Uhr im Prinz Willy spielt, ihre erste Single „13“ aufgenommen, gefolgt von den Tracks „Future Yard“ und „Nothing’s Like You“. Momentan steckt die Singer-Songwriterin mitten in der Produktion ihres ersten Albums.

Tickets: 1,50 Euro (und im Publikum geht der Hut rum)

Sonnabend, 1. April: Antiheld in der Räucherei

Nur noch zu zweit bilden Luca (Gesang, Gitarre) und Matze (Bass) derzeit die Stuttgarter Band Antiheld, Wikipedia zählt insgesamt fünf ehemalige Mitglieder auf. Nachdem die Band mit dem ersten großen Major-Deal bei Starwatch Entertainment so unverhofft wie heftig in das Haifischbecken das Musikbusiness gekracht war, folgte mit dem zweiten Album „Goldener Schuss“ und dem Wechsel zum Indie-Label Arising Empire eine erste musikalische Emanzipation. 2021 brachten Antiheld das Album „Disturbia“ raus – „düster, geschrieben auf Weißwein in der Isolation einer Pandemie“. Am 1. April präsentieren es Antiheld ab 19.30 Uhr in der Räucherei.

Tickets: 23,10 Euro im KN-Ticketshop

Montag, 3. April: Syberia in der Alten Mu

Die Band Syberia hat sich zwar nach der kältesten Region Russlands benannt, stammt aber aus Barcelona. Am 3. April gastiert sie mit ihrem wuchtigen Post Metal im Fahrradkinokombinat der Alten Mu. Das Konzert beginnt 19 Uhr mit der Band Törzs aus Budapest, die den Support übernimmt und Post Rock mit Shoegaze kombiniert.

Tickets: 12 Euro an der Abendkasse

Dienstag, 4. April: True Moon in der Hansa48

Als Karolina Engdahl (Gesang, Bass) und Gitarrist Tommy Tift in Malmö die Band True Moon gründeten und Linus Segerstedt (Gitarre) und Schlagzeuger Fredrik Orevad hinzuholten, spielten sie bereits in ihrer Grammy-nominierten Band Vånna Inget. Und tun es heute noch, ebenfalls in der Band Sista Sekunden. Momentan liegt der Fokus aber auf dem Alternative Rock und Post-Punk von True Moon, die am 4. April in der Hansa48 auftreten. Das Vorprogramm bestreitet ab 20 Uhr DJ Nouvelle Vlad mit Dark Wave, Pop und Post-Punk.

Eintritt: 8 Euro (plus Vvk-Gebühren bei Tix for Gigs), Abendkasse 11 Euro

Mittwoch, 5. April: Acht Eimer Hühnerherzen in der Pumpe

Auf ihrer Tour „No sleep ’til Ironhüttenstadt“ besuchen Acht Eimer Hühnerherzen Städte, die sie angeblich noch nie gesehen hat. Etwa Kiel, wo die Punkrock-Band aus Berlin-Kreuzberg am 5. April in der Pumpe spielt. Gegründet wurde das Trio 2018, seinen Stil nennt es„Nylonsaitenpunk“. Der Name soll auf eine Performance mit fünf Eimern Hühnerherzen zurückgehen. Drei Alben haben Acht Eimer Hühnerherzen rausgebracht, das jüngste aus dem Vorjahr heißt „Musik“. Den Support übernehmen um 20 Uhr MaxPaulMaria.

Tickets: 22,50 Euro im KN-Ticketshop

Donnerstag, 6. April: Lygo in der Pumpe und Three for Silver in der Hansa48

Spezielle Ängste sind unbegründet, auf deren „Lygophobie“-Tour ein Konzert des Punkrock-Trios Lygo zu meiden. Wie etwa das am 6. April im Roten Salon der Pumpe. Die Songs der Band aus Bonn tragen Titel sie „Schockstarre“, „Nervenbündel“ oder „Warmes Bier & Kalter Kaffee“. Das Vorprogramm bestreitet ab 20 Uhr die Kieler Band Manier mit Post-Hardcore und Alternative Rock.

Karten: 17,20 Euro im KN-Ticketshop

Nicht zum ersten Mal schlagen Three for Silver mit ihrem wüsten Mix aus Doom Folk, Apocalypso und Devil Swing in der Hansa48 auf. Im Kofferraum hat die US-amerikanische Akustik-Band ihr aktuelles Album „Red Moon“ samt der frischen Single „Born To Trouble“. Neu in der Band ist Grayson Fiske am Vibraphon, Julian Kosanovic (Cello) und Susan Lucia (Schlagzeug) komplettieren die Band. Musikalisch den Boden bereiten ihnen als Support Madam Datam aus Kiel mit ihrem Rumpelfolk.

Tickets: 12 Euro im Vorverkauf plus Gebühren TixforGigs, Abendkasse 15 Euro