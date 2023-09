Kieler Schloss: Sanierung des Konzertsaals verzögert sich – Wie lange nun?

Kiel. Bürgermeisterin Renate Treutel freute sich gestern nicht auf ein einzelnes Eröffnungskonzert im Kieler Schloss, sondern ein ganzes Eröffnungsfestival nach der Konzertsaal-Sanierung am Kieler Schloss: „Das wird richtig Spaß machen“. Nur wird es ein Jahr später terminiert, als bislang geplant: Die Sanierung am Kieler Schloss wird voraussichtlich erst im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin muss die „Philharmonie“ in der Wunderino-Arena Kiel weiter als Interimsspielort dienen.

Was Anbieter wie Besucher nicht rundum glücklich stimmen dürfte. Aber letztlich sind die Umstände des Zeitverzugs am Kieler Konzertsaal die, die man auch von anderen Bauprojekten kennt. Nur dass in diesem Fall die Verzögerungen bei der Sanierung am Kieler Schloss, Stand jetzt, nicht mit unerwarteten Kostensteigerungen verbunden sind. Man bleibe beim Umbau am Konzertsaal in Kiel, das wurde gestern ausdrücklich betont, im 2020 festgelegten 40-Millionen-Euro-Rahmen inklusive der Risikoaufschläge.

Warum verzögert sich die Konzertsaal-Sanierung am Kieler Schloss?

Der späte Förderbescheid des Bundes verzögert die Konzertsaal-Sanierung am Kieler Schloss. Ohne die Förderung von Land und Bund, das sind 9,95 bzw. 9,79 Millionen Euro, wäre die Konzertsaal-Sanierung am Kieler Schloss nicht zu stemmen, weiß man bei der Stadt Kiel sehr wohl. Weshalb man ein Hauptproblem der Verzögerung beim Umbau am Kieler Schloss auch nicht allzu sehr in den Fokus rücken wollte: Die Übergabe des Förderbescheides vom Bund hat sich nach einem umfangreichen Antrags- und Genehmigungsverfahren letztlich um rund neun Monate verzögert. Die Förderrichtlinien schließen vor Erteilung der Förderbescheide einen Baustart aus. Auch ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde in einem zweiten Anlauf nicht mehr bewilligt. Was zu einer zeitlichen Hängepartie für die Sanierung des Konzertsaals am Kieler Schloss führte.

Verzögerungen bei Ausschreibungen, etwa durch nicht rechtzeitig nachgereichte Dokumente, taten dann ihr Übriges. Und immer spielten auch Einflüsse der Pandemie und des Kriegsgeschehens in der Ukraine mit, Probleme bei der Materialbeschaffung und der Fachkräftemangel. Mittlerweile habe sich in diesen Bereichen die Lage deutlich entspannt, sagt der städtische Projektleiter Hendrik Euling-Stahl. Für die Sanierung des Konzertsaals in Kiel seien derzeit 72 Prozent der zum Teil sehr komplizierten Gewerke vergeben.

Und da gab es auch erfreuliche Entwicklungen: Bei den Kosten für die neue Glasfassade am Konzertsaal des Kieler Schlosses liege man etwa 300 000 Euro unter dem kalkulierten Ansatz. Der Wiedereinbau der Natursteinplatten an der Fassade vom Konzertsaal Kiel wiederum erfordert deutlich mehr Geld für den Umbau am Kieler-Schloss-Konzertsaal. Was auch für manch andere Ausschreibung rund um die komplexen Anforderungen an Bühnentechnik und Ausstattung des Konzertsaales gilt.

Viele Firmen aus der Region sanieren den Konzertsaal in Kiel – Bis wann?

Erfreulich ist für den Projektleiter der Konzertsaal-Sanierung auch, dass nach zumeist EU-weiten Ausschreibungen viele Firmen aus der Region zum Zuge kamen. Man sei nun guten Mutes, Zeit- und Kostenrahmen beim Sanieren des Konzertsaals am Kieler Schloss einzuhalten, sagte Euling-Stahl. Selbst wenn sich, so die Stadt Kiel, „der momentanen allgemeinen wirtschaftlichen Situation entsprechend, bei diesem und anderen Bauprojekten ein sehr inhomogenes Bild ergibt“. Weshalb der Begriff „Sommer 2025“ als neuer Abschluss-Termin für die Konzertsaal-Sanierung in Kiel etwa für das Schleswig-Holstein Musik Festival noch gefährlich vage klingen dürfte. 

Bisher war ein Ende der Sanierungsarbeiten am Kieler Schloss für Mitte 2024 vorgesehen. Dann kam es beim Umbau zu Verzögerungen mit einer Verlagerungen der geplanten Fertigstellung des Konzertsaals zu Ende Semptember 2024. Nun ist der „Sommer 2025“ als neues Ende der Sanierung am Kieler Schloss veröffentlicht.

Kulturdezernentin Treutel brachte denn auch schon „Baustellenkonzerte“ ins Gespräch, wenn der neue Saal in Kiel „langsam eingespielt wird“. Vom NDR war Enttäuschung durchzuhören. Die Aboreihe der NDR-Konzerte leidet nach Corona im Interim der Arena unter deutlichem Zuhörerschwund. Man hatte sich erhofft, in die Saison 2024/25 „mit einem neuem Wumms“ starten zu können, sagte Achim Dobschall, Leiter des Bereiches Orchester, Chor und Konzerte im NDR.

Was passiert mit den Veranstaltungen im Kieler Schloss aufgrund der Verzögerung der Konzertsaal-Sanierung?

Konzerttermine 2024/25 in der Wunderino Arena Kiel sind schon reserviert: Für die Philharmonischen Konzerte des Theaters Kiel heißt die Verzögerung bei der Konzertsaal-Sanierung am Kieler Schloss eine weitere (vierte) komplette Spielzeit im Interim, dann möglicherweise mit einem neuen GMD. Der bis Mitte 2024 amtierende Generalmusikdirektor Benjamin Reiners: „Von anderen großen Sanierungsprojekten wissen wir, dass es schnell zu Bauverzögerungen kommen kann. Wir haben daher bereits frühzeitig Spieltermine in unserer bewährten Interimsspielstätte, der Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel, reserviert.“ Jede Herrichtung der Arena als „Philharmonie“ kostet rund 75 000 Euro. Aber auch das, betont die Kulturdezernentin, sei geklärt und finanziert.

Im Bezug zu den Verzögerungen bei der Konzertsaal-Sanierung am Kieler Schloss räumte Renate Treutel am Dienstag ein: Ja, man müsse sich in der Vorfreude gedulden. Aber dann würde der sanierte Schloss-Anbau in seiner Funktion als Konzertsaal wie als Stadthalle einen „sagenhaften Qualitätssprung“ erleben.

Aktuell sind etwa ein Drittel der Umbau-Arbeiten am Konzertsaal vom Kieler Schloss erledigt: Im großen Saal stehen Gerüste bis zu den Arbeitsstegen unter der Decke, die komplett erneuert werden. Die Vorbereitungen für die neue Unterbühnenkonstruktion sind abgeschlossen. Im unteren Foyer des Kieler Konzertsaals ist ein neuer Eingang Richtung Kieler Schloss erkennbar, und oben lässt sich gut erahnen, wie das Förderfoyer im Konzertsaal Kiel durch einen neuen, verbreiterten Zugang an Attraktivität gewinnt.

KN