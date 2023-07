Musik von Piaf bis Cash: Konzert-Tipps für Kiel und die Region ab 14. Juli

Kiel. Vor allem Lutterbeker und Forstbaumschule halten in den kommenden Tagen das Fähnlein der Livekonzerte hoch.

Konzert der Woche: Julia Kock und Frank Grischek am Sonnabend, 15. Juli, im Lutterbeker

Weltbekannte Chansons wie „Milord“, „Je ne regrette rien“ oder „La vie en rose“ präsentieren Sängerin Julia Kock und Akkordeonist Frank Grischek am 15. Juli ab 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek. Die Schauspielerin und Sängerin Julia Kock, geboren in Kiel, übernahm 1994 die Hauptrolle im Stück „Edith Piaf – Revue ihres Lebens“ im Hamburger Schmidt-Theater – der Beginn einer Erfolgsstory mit etlichen ausverkauften Shows. Seit 2018 spielt Julia Kock zusammen mit dem Hamburger Akkordeonisten Frank Grischek auf seiner „Borsini Superstar“ ihr Programm „Julia Kock chante Piaf“.

Tickets: 20 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442)

Freitag, 14. Juli: Konzert von Mick Chugg3r im Lutterbeker

Originell sind schon mal die Gitarren Marke Eigenbau, die der Kieler Bluesmusiker Mick Chugg3r da bei seinen Konzerten auf der Bühne präsentiert. Die sind zwei- oder dreisaitig und bestehen aus Keks- oder Filmdosen, Zigarrenkisten oder einem Paddel. Kleine Kiste, Besenstiel oder Kantholz, dazu eine, zwei oder drei Saiten – fertig ist die Gitarre. Erstaunlich ist, was der in Heilbronn geborene Berufsmusiker dann aus diesen einfachen Instrumenten herausholt. Zu erleben am 14. Juli ab 20 Uhr im Lutterbeker.

Tickets: 19 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442)

Sonnabend, 15. Juli: Jan Luley und Thomas L’Etienne in der Alten Meierei am See

„Boonoonoonous“ ist ein Wort aus dem kreolischen Patois Jamaikas und bedeutet übersetzt „wunderbar“ – was durchaus auch auf die musikalische Zusammenarbeit des Sängers und Pianisten Jan Luley mit dem Klarinettisten und Saxofonisten Thomas L’Etienne zutrifft. In ihrem gleichnamigen Programm präsentieren Luley, geboren 1971 in Bad Hersfeld, und der 1956 in Hamburg geborene L’Etienne eine musikalische Palette aus Blues, Creole, Boogie, Swing und Funk. Für Sonnabend, 15. Juli, hat das Duo ab 20.30 Uhr in der Alten Meierei am See in Postfeld eine sommerlich farbenfrohe Klangmelange angekündigt.

Tickets: Tel. 04342/84477

Sonntag, 16. Juli: Second Line Bigband in der Forstbaumschule

„Time is nothing, timing is everything“ soll Udo Lindenberg mal gesagt haben, und die Secondline Bigband aus Kiel hat sich den Spruch zum Motto erkoren. Mit dem Saxofonisten Jens Tolksdorf als Bandleader ist die Bigband sowohl im Swing und Latin wie auch im Funk und Rock zu Hause. Zum Repertoire zählen Klassiker wie „New York, New York“ oder „Route 66“, „Georgia On My Mind oder „Caravan“, aber auch Filmmusik-Themen wie „Mission Impossible“. Das Konzert der Secondline Bigband am 16. Juli in der Forstbaumschule beginnt um 15 Uhr.

Eintritt frei

Donnerstag, 20. Juli: Konzert von The LineWalkers in der Forstbaumschule

Die fünfköpfige Band TheLineWalkers aus Kiel widmet sich seit elf Jahren mit Hingabe der Musik von Johnny Cash und ist deutschlandweit auf Tour. Bei Songs wie „Get Rhythm“, „Jackson“, „Ring Of Fire“ oder „Hurt“ ist die Band um Sänger und Gitarrist Björn Kadau dicht dran am Sound des legendären „Man in Black“, was nicht zuletzt an der stimmlichen Ähnlichkeit liegt, aber auch am Vintage-Sound von Schlagzeug, Kontrabass und E-Gitarre. Wie beim „echten“ Johnny-Cash-Konzert gibt es die großen Hits oder auch mal ganz spezielle Songs auf Zuruf – auch am 20. Juli ab 19 Uhr in der Kieler Forstbaumschule.

Eintritt frei

