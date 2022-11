Pianist Georg Schroeter und Marc Breitfelder an der Mundharmonika werden am 11. November in Schönkirchen unterstützt von Kalle Reuter (Gitarre) und Tim Engel (Schlagzeug)

Für den Auftritt von Nils Landgren und Katja Riemann am 12. November in der Kirche in Schönberg gibt es schon eine Warteliste. Wer sich darauf nicht verlassen will, wird in Kiel und Bordesholm zwischen Indie-Pop, Singer/Songwritern und der Climax Blues Band fündig.

