Konzerttipps für Kiel und die Region vom 3. bis 9. November

Ina Müller präsentiert am Freitag in Kiel ihr aktuelles Album „55“, Blues-Sänger Big Daddy Wilson holt sein mehrfach verschobenes Konzert in der Räucherei nach, die Hamburger Rockband Ohrenfeindt hat ihr frisches Album „Krawallgeigensymphonie“ im Gepäck. Eine bunte Palette bietet die neue Woche.

Kiel. Auf also zum Streifzug durch die Kieler Konzertlandschaft:

Konzert der Woche: Ina Müller am 4. November in der Wunderino-Arena

Bereits zweimal zuvor hatte Ina Müller eine Zahl im Albumtitel. 2006 auf ihrem zweiten "Weiblich, ledig, 40", mit dem sie das erste Mal Chartluft schnupperte. Dann 2013 bei "48" . Jetzt hat sie es wieder getan, bei ihrem achten Album von 2020: "55". Offensiv also geht die Sängerin und TV-Moderatorin ("Ina's Nacht) mit ihrem fortschreitenden Alter um. Auch in ihren Shows und Konzerten lässt die 57-Jährige gern mal einen ihrer berüchtigt lockeren Sprüche zum Thema In-die Jahre-kommen fallen – sehr wahrscheinlich ebenfalls in der Wunderino-Arena in Kiel.

Vergänglichkeit spielt auch in manchem Stück von „55“ eine Rolle. In „Die Zeit fliegt dir davon“ sinniert Ina Müller: „Die Zeit fliegt dir davon, wenn du vergisst / Wie knapp und wie wertvoll sie eigentlich ist / Sie klaut dir dein Leben und du stehst daneben / Nimm diesen Moment hier und mach’ ihn zum größten bis eben.“ Vor allem als dampfplaudernde Entertainerin bekannt, hat Ina Müller offenbar auch einen Sinn für melancholische Momente.

Tickets für das Konzert von Ina Müller: ab 53 Euro

Donnerstag, 3. November: Konzert von Steve’n’Seagull’s im Max

Songs von AC/DC eigenwillig zu interpretieren, ist mittlerweile so eine Art Sport geworden. Recht früh dran war 2014 die finnische Band Steve'n'Seagulls, als sie eine Bluesgrass-Version von "Thunderstruck" bei Youtube einstellte. Innerhalb kurzer Zeit wurde es millionenfach hochgeladen. Weitere Videos folgten, bis dato mit insgesamt mehr als 200 Millionen Views, Plattenvertrag und jetzt sind die fünf finnischen Hillbillys mit ihrem vierten Album "Another Miracle" auf "Lion-Tamer"-Tour, kommen ins Max Nachttheater in Kiel und wollen zeigen, warum sie auch schon mal beim Wacken Open Air auftreten durften.

Tickets für das Konzert von Steve'n'Seagulls: 33,65 Euro

Freitag, 4. November: Konzert von Big Daddy Wilson in der Räucherei

Nicht zum ersten Mal beehrt Big Daddy Wilson die Räucherei in Gaarden. Mehrfach verschoben, steht nun endlich sein nächstes Konzert dort auf dem Plan. "Deep in my Soul" lautet das Tourmotto, und der Soul- und Bluessänger lädt sein Publikum ein zu einem Trip in die berühmten FAME-Studios in Muscle Shoals, Alabama, wo Aretha Franklin, Etta James, Otis Redding oder Wilson Pickett unvergessliche Klassiker einspielten.

Tickets für das Konzert von Big Daddy Wilson: 22,70 Euro

Sonnabend, 5. November: Konzerte von Ohrenfeindt in der Räucherei, Habib Meftah Boushehri & Rouzbeh Esfan in der Pumpe und Michel Schroeder Ensemble im Kulturforum

"Krawallgeigensymphonie" hat das Hamburger Rock-Trio Ohrenfeindt sein zehntes Album getauft. Wie so eine Symphonie klingt, wollen Chris Laut, Pierre "Keule" Blesse und Robert "Jöcky" Jöcks den geneigten Fans in der Räucherei um die Ohren hauen. "Bei Ohrenfeindt wird mit dem großen Besteck gearbeitet. Das ist nix für Weichflöten!" Songs des Vorgängeralbums "Das Geld liegt auf der Straße" (2020) haben die St.-Pauli-Rocker natürlich auch noch auf der Setlist.

Tickets für das Konzert von Ohrenfeindt: 21,60 Euro

Elektronische Sounds und traditionelle persische Musik verschmelzen Habib Meftah Boushehri und Rouzbeh Esfan bei ihrem Konzert in der Kieler Pumpe im Rahmen der Kulturwochen mit dem Länderschwerpunkt Iran. Boushehri, geboren in Boushehr am Persischen Golf, lernte mit zehn Jahren, klassische persische Flöten und Perkussionsinstrumente zu spielen. 2005 debütierte er mit dem Soloalbum "Deyzangeroo". Er zog in den Iran, spielte mit Fusion-Künstlern wie Manushan, Peter Soleimanipour und Darkoob, kehrte dann zurück nach Paris, wo Boushehri mit bekannten Musikern und Musikerinnen wie Niaz, Azarin Trio oder Qasideh zusammentraf.

Karten für das Konzert von Habib Meftah Boushehri und Rouzbeh Esfan: 11,70 Euro

"Guilty Pleasure" heißt das Programm, das das Michel Schroeder Ensemble im Kieler Kulturforum präsentiert. Wo es eng werden könnte, denn das 2018 gegründete Large Ensemble aus Hamburg setzt sich aus vier Streichern, acht Bläsern, Harfe und einer vierköpfigen Rhythmusgruppe zusammen. Interpretiert werden die favorisierten Popsongs des Bandleaders, arrangiert für die spezielle Besetzung der Jazz-Band, vorgetragen von der Kölner Sängerin Katharina Koch.

Tickets für das Konzert des Michel Schroeder Ensembles: 12 Euro zzgl. Vvk-Gebühr, 12 Euro Abendkasse, 8 Euro ermäßigt (nur AK)

Sonntag, 6. November: Konzert von Di Chuzpenics in der Bethlehem-Kirche

Lieder über Liebe, Armut und so manchen Tunichtgut, Tänze voll schwelgender Wehmut und schelmischem Übermut singt die Kieler Klezmer-Band Di Chuzpenics in der Pries-Friedrichsorter Bethlehem-Kirche. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Das Quartett hat sich mit etlichen Konzerten im Norden einen hohen Bekanntheitsgrad als einfühlsame Interpreten jiddischer Lieder erworben.

Karten für das Konzert von Di Chuzpenics: 10 Euro

Mittwoch, 9. November: Konzert von David Blair in der Räucherkate Wattenbek

Als David Blair 2017 beim TV-Show-Format "The Voice of Germany" mitmachte, war er mit 42 Jahren schon kein Newcomer mehr. Mit dem großen Karrieresprung hat der Wahl-Berliner danach nicht geklappt, doch der kanadische Singer-Songwriter trat immerhin mit seinem Song "Alone Together" im ZDF Morgen Magazion auf, das Lied schaffte es in Deutschland in die Top 100 der Radio-Charts. Sein aktuelles Album, das Blair in der Räucherkate Wattenbek präsentiert, trägt den Titel "What Are You Trying To Say".

Anmeldung für das Konzert unter Tel. 0173/1474362.