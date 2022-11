Konzerttipps für Kiel und Umgebung vom 18. bis 24. November

Fast ausverkauft ist das Konzert von Niedeckens BAP am Freitag in der Wunderino-Arena. „Schließlich unendlich“ heißt die Tour, das aktuelle Album „Alles fließt“. Klingt irgendwie philosophisch, aber die Konzerte des 71-Jährigen Wolfgang Niedecken und seiner Band sind vor allem eins: mitreißend.

Kiel. Allerdings hat die Konzertwoche in Kiel noch diverse andere starke Konzerte zu bieten. Nachdrücklich empfohlen sei das von Catt am Mittwoch in der Hansa48.

Konzert der Woche: Niedeckens BAP am 18. November in der Wunderino-Arena

Nicht unbedingt "verdamp lang her", aber immerhin doch schon sechseinhalb Jahre, dass Niedeckens BAP zuletzt in Kiel spielten. Auf ihrer "Lebenslänglich Jubiläumstournee 1976 bis 2016". Damals noch in der Sparkassen-Arena, heute die Wunderino-Arena. Da spielen Wolfgang Niedecken und seine Band am 18. November ab 20 Uhr, und diesmal lautet das Tourmotto vom Sinn her eigentlich recht ähnlich wie damals, geht aber zeitlich betrachtet sogar noch einen Schritt weiter: "Schließlich unendlich".

Nicht unendlich, aber relativ lang sind traditionell die Konzerte von BAP. Drei Stunden ist die Regel, die Setlist entsprechend üppig bestückt. Klassiker wie „Verdamp lang her“ oder „Anna“ dürfen nicht fehlen, aber neuere Songs wie die vom aktuellen Album „Alles fließt“ natürlich ebenso wenig.

Karten für das Konzert von Niedeckens BAP: nur noch wenige Restplätze für 53,40 Euro

Freitag, 18. November: Konzert von Kapelle Petra in der Pumpe

Auf ihrer "Vier-Jahreszeiten"-Tour kommen Kapelle Petra am 18. November um 20 Uhr in die Kieler Pumpe. Die Mitglieder der Band aus dem westfälischen Hamm haben sich eigenwillige Künstlernamen zugelegt: Opa (Gesang, Gitarre), Der Tägliche Siepe (Bass) und Ficken Schmidt (Schlagzeug). Sieben Studio-Alben gehen auf ihr Konto, das jüngste mit dem ebenfalls einprägsamen Titel "Nackt" schaffte es in die Top 50 der deutschen Charts. Das Video zu ihrem Lied "Geburtstag" kam bereits auf mehr als vier Millionen Youtube-Klicks, Auftritte beim "Taubertal Festival" und bei "Rock am Ring" konnten Kapelle Petra ebenso verbuchen wie TV-Auftritte bei mehreren Shows von Joko & Klaas oder auch bei Pufpaffs "Happy Hour".

Karten für das Konzert von Kapelle Petra: 28,10 Euro

Sonnabend, 19. November: Konzert von Le P’tits Fils de Jeanine in der Räucherei

In Kooperation mit dem Centre culturel de Kiel gastieren Les P'tits fils de Jeanine am 19. November ab 20 Uhr in der Räucherei in Kiel. Improvisationstalent und schauspielerische Leidenschaft prägen die Konzerte der sechs Franzosen. Ihre Musik nennen sie "chanson vivante", und in ihren Liedern singen sie zu Akkordeon, Trompete, Gitarre und Schlagzeug temperamentvoll und intensiv von Zweifeln, Hoffnungen, Alltag und Freiheit – schelmisch, spöttisch, undiszipliniert. "Ein bretonisches Erfolgsrezept, mit dem sie ihre Großmutter auf die Straße schickte, um Geld nach Hause zu bringen", heißt es in der Ankündigung.

Karten für das Konzert von Le P'tits fils de Jeanine: 18,60 Euro im Vorverkauf, 20 Euro Abendkasse

Sonntag, 20. November: Konzert von Dÿse in der Schaubude

"New Wave of German Noise Rock" – unter dieser Flagge düst die Band Dÿse durch die hiesige Konzertlandschaft. Am 20. November gehen die Berliner Musiker Andrej und Jarii in der Kieler Schaubude vor Anker, an Bord ihr neues Album "Wiedergeburt". Darauf Songs mit schrägen Titeln wie "Ameisenhandschuh", "Kuttenwurz" oder "Prärieauster". Jedenfalls ballern die lärmigen Nummern des Duos erfreulich, Tempo halten beim Headbangen könnte langfristig die Nackenmuskulatur erheblich stärken.

Karten für das Konzert von Dÿse: 17 Euro plus Vkk-Gebühr (Tix for Gigs)

Mittwoch, 23. November: Konzert von Lotte in der Pumpe und von Catt in der Hansa48

"Lass die Musik an", hat sich die Singer/Songwriterin Lotte als Tourmotto gewählt. Sollte gern auch in der Kieler Pumpe so bleiben während ihres Konzerts am 23. November. Recht gut in unsichere Zeiten wie diese passt der Titel des jüngsten, dritten Albums von Charlotte Rezbach, wie die 27-jährige Sängerin vollständig heißt: "Woran hältst Du dich fest, wenn alles zerbricht?" kam im Mai auf Platz 12 der deutschen Charts. Im balladesken, teils hymnischen Titelsong singt sie mit heller Stimme von einem gebrochenen Herzen.

Karten für das Konzert von Lotte in der Pumpe: 36,05 Euro

In schneller Taktung hat Catt zwei Alben rausgebracht: "Moon" (2019) und "Why, Why" (2020). Letzteres entstand überwiegend während eines Artist-in-Residence-Programms in der ehemaligen Villa von Roger Willemsen in Hamburg. Catt wuchs als Catharina Schorling in einem kleinen Dorf im niedersächsischen Wendland auf, lernte schon früh Klavier und Posaune, brachte sich dann selber Horn und Trompete bei. Mancher vergleicht die Mittzwanzigerin mit der jungen Joni Mitchell, mancher mit Kate Bush, was ein ganz schöner Spagat ist. Egal: klasse Stimme, feine Songs. Konzertbesuch am 23. November in der Hansa48 lohnt!

Karten für das Konzert von Catt in der Hansa48: 18 Euro Vvk (zzgl. Gebühren), 22 Euro Abendkasse

Donnerstag, 24. November: Samantha Pearl im Prinz Willy

Aus dem musikalischen Schmelztiegel New Orleans stammt die Singer/Songwriterin Samantha Pearl. In ihren Songs verschmelzen Jazz, Soul und R&B wie im Song "Love You With Scars", der an frühe Tracks von Sade erinnert. Das Video dazu wurde nicht von ungefähr in einem Boxclub aufgenommen, denn Samantha Pearl ist nicht nur Musikerin und Malerin, sondern auch Boxerin. Am 24. November bringt sie um 20 Uhr Glanz in das Prinz Willy in der Kieler Lutherstraße.

Karten für das Konzert von Samantha Pearl: 2 Euro (und der Hut geht rum)