Konzerttipps in Kiel und der Region vom 6. bis 12. Januar

Wie gewöhnlich noch etwas spärlich ist das Konzertangebot zu Jahresbeginn, wo sich alles erst wieder eingrooven muss. Aber ein paar Perlen hält es dennoch bereit. Etwa das virtuose Ensemble FisFüz, Abi Wallenstein’s Spirit of the Blues oder den hintersinnigen bayerischen Liedermacher Weiherer.

Konzert der Woche: Ensemble FisFüz am Freitag, 6. Januar, im Kulturforum Kiel

Stilistische Grenzübertritte gelingen dem Ensemble FisFüz mit traumwandlerischer Sicherheit. Als erfahrene und sensible Brückenbauer zwischen Kulturen, Traditionen und Genres fungieren die beiden kreativen Köpfe des Ensembles, Annette Maye (Klarinetten) und Murat Coşkun (Percussion).

Im neuen Programm "Traces Of The Black Sea", das das Ensemble in Quintettstärke am Freitag, 6. Januar, ab 20 Uhr im Kieler Kulturforum präsentiert, geht die Reise an die Schwarzmeerküste. Bearbeitungen von bekannten Tänzen und Liedern aus der Nordtürkei, Bulgarien, Ukraine und Georgien wechseln sich mit frischen Eigenkompositionen ab.

Freitag, 6. Januar: Abi Wallenstein’s Spirit of the Blues im Lutterbeker und Rukeli im Prinz Willy

Kieler Konzertgängern Abi Wallenstein vorzustellen, ist wie Eulen nach Athen tragen. So oft hat der Hamburger Bluesman mit der rauchigen Stimme und dem markanten Gitarren-Picking irgendwo hier in der Region in all den Jahren irgendwo gespielt. Nicht selten im Verein mit Pianist Georg Schroeter, Blues-Harp-Virtuose Marc Breitfelder und dem Perkussionisten Martin Röttger. Auch am Freitag, 6. Januar, steht und sitzt dieses formidable Quartett ab 20 Uhr als Abi Wallenstein's Spirit of the Blues auf der Bühne im Lutterbeker in Lutterbek, um den Geist des Blues quicklebendig zu halten.

Tickets für Abi Wallenstein’s Spirit of the Blues: 28 Euro, Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter 04343/9442

Latin, Swing und orientalische Musik verschmilzt das Trio Rukeli ab 20 Uhr im Prinz Willy in Kiel. Und Maria Dörfler (Violine), Saat Alsayed (Percussion) und Felix Trollmann (Gitarre) tun dies auf eine sympathisch ansteckende Art.

Eintritt für das Konzert von Rukeli: 2 Euro.

Sonnabend, 7. Januar: Dehumaniser + Serpent Deities in der Schaubude, Melanie Horsnell im Prinz Willy und The Baltic Scots im Lutterbeker

Heavy Metal im Doppelpack am Sonnabend, 7. Januar, in der Kieler Schaubude: Dehumaniser präsentieren ihr Debütalbum "Army Of Blind", die Hamburger bauen straighte Songs aus Doom und Thrash. Serpent Deities kommen aus Kiel und bevorzugen klassischen Death Metal.

Tickets für das Konzert von Dehumaniser und Serpent Deities: 11 Euro plus Vvk.-Gebühr (Tix for Gix)

Bereits mit Glen Hansard oder Jason Mraz auf Tour war Melanie Horsnell, die am Sonnabend im Prinz Willy Station macht. Die australische Singer-Songwriterin war in ihrer Heimat bereits für mehrere Musikpreise nominiert.

Eintritt für das Konzert von Melanie Horsnell: 2 Euro.

Eine feste Größe in der hiesigen Musiklandschaft sind The Baltic Scots. Das Konzert der Schottenrocker von der Ostseeküste im Lutterbeker um die Jahreswende hat bereits Tradition. Am Sonnabend ab 20 Uhr erklingen dort wieder die Celtic-Rock-Eigenkompositionen der Kieler Band.

Tickets für The Baltic Scots: 18 Euro, Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442

Donnerstag, 12. Januar: Weiherer im Prinz Willy

Sein 20-jähriges Bühnenjubliäum feiert der Weiherer mit einer Tour, die den bayerischen Singer/Songwriter am Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr auch ins Prinz Willy führt. Mit bringt Weiherer dann seine Gitarre, seine Mundharmonika und sein erfrischend loses Mundwerk. Denn seine höchst unterhaltsamen Auftritte pendeln zwischen Musikkabarett, schrulligen Storys und engagiertem Polit-Aktivismus. Am 13. Januar kommt Weiherer übrigens auch in die Kulturschlachterei Rendsburg.

Eintritt für das Konzert von Weiherer: 2 Euro.