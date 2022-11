﻿Kraftklub in Kiel: Furioser Auftakt der „Kargo“-Tour

„Wir hätten uns keine bessere Stadt aussuchen können!“ Dickes Lob aus dem Mund von Kraftklub-Sänger Felix Brummer zum Start der „Kargo“-Tour in der bis auf den vierten Rang gefüllten Kieler Wunderino-Arena. Ein zweieinhalbstündiger Abriss nach Maß – plus Kurzauftritt einer beliebten Kieler Band.

Kiel. Denn für eine Coverversion des Icona-Pop-Hits „I Don’t Care (I Love It)“ holen Kraftklub gegen Ende des Sets die Lokalmatadoren von den Leoniden auf die Bühne. Frenetischer Jubel bricht los – und auf der Bühne potenziert sich wenig überraschend der Alarm.

Der erste Eindruck

Lange bevor Brummer – mit teils hysterischem Kreischen begrüßt – persönlich den wie Kraftklub aus Chemnitz stammenden Support Power Plush angekündigt, brummt es im Rund wie im Bienenstock. Lautes Stimmengewirr, fast greifbare Energieströme. Nach dem mit viel Beifall bedachten Indie-Pop von Power Plush wird sogar zur Konservenmusik Party gemacht, singen die Massen „Mr. Brightside“ von The Killers laut mit. Als dann Kraftklub mit „In meinem Kopf“ ihren Kieler Tourauftakt starten, brodelt’s prompt im Parkett – wie kurz vorm Überkochen.

Das Programm

Satte 23 Songs plus drei als Zugabe bieten Kraftklub ihren Fans in Kiel. „Wir würden gern fast alles vom neuen Album spielen“, gesteht Brummer irgendwann mitten im Konzert. Sei aber halt eine Zeitfrage, und sie hätten sich angeblich nicht immer einigen können. Daher wird ein Glücksrad auf die Bühne geschoben. Brummer pickt Bente aus dem Publikum – rechter Arm in der Schlinge, Sehnenabrisse am Sonntag in der Schulter – die darf drehen: ausgerechnet „Irgendeine Nummer“!

Wie ein Zeremonienmeister: Kraftklub-Frontmann Felix Brummer. © Quelle: Björn Schaller

Das spielen sie dann, die Security nimmt die nächsten Crowdsurfer aus dem wogenden Menschenmeer in Empfang. „Blaues Licht“ heben sie sich für die Zugabe auf, nicht nur „Karl-Marx-Stadt“ wird laut mitgesungen, sie bringen „So schön“, „Angst“, „Eure Mädchen“, „Fahr mit mir (4x4)“, „Mein Leben“, „Der Zeit bist du egal“ oder „Wie ich“, halb-unplugged mitten in der Menge „Kein Liebeslied“ und als „Weltpremiere, zum allerersten Mal für euch in Kiel“ (Brummer) „Kein Gott, kein Staat, nur du“, für das die drei Musikerinnen von Power Plush noch mal als gesangliche Verstärkung auf die Bühne zurückkehren.

Das Publikum

Welch eine Power über durchgängig 150 Minuten! Selbst bei der Zugabe schwappt das – zugegeben überwiegend junge Publikum – noch mächtig durchs Parkett, stehen und tanzen sie in den Rängen, nicht wenige textsicher mitsingend. Mehrere Circle Pits sorgen für noch mehr Dynamik, bis die Menge wie im Sog wieder zusammenströmt. Felix Brummer tragen sie, als der nach dem Halb-Unplugged-Ausflug noch allein singend im Publikum zurückbleibt, erst buchstäblich auf Händen, später dann doch auf Rücken und Bauch zur Bühne zurück.

Was in Erinnerung bleibt

Überraschungsauftritt der Leoniden und Bente am Glücksrad sind erwähnt. Erinnerungswürdig auf jeden Fall die Schrecksekunde, als der höchst agile Sänger und Bassist Till Brummer mit umgehängtem Instrument beim beherzten Sprung von einer Transportbox auf die nächste Richtung Bühne stolpert, irgendwie auf dem Hosenboden landet und da unten so gleich weiterspielt. Bruder Felix eilt herbei, kümmert sich, Till rappelt sich auf – nichts passiert.

Fazit

Eine unfassbare kollektive Energieleistung. Das bislang stärkste Konzert in der Wunderino-Arena in diesem Jahr – wird’s wohl auch bleiben.