﻿Krügel/Christophersen: Eine etwas andere Heimatkunde für Schleswig-Holstein

Kiel. „Ans Wasser fahren“, das bedeutete für Mareike Krügel als Kind in Strande Wind, Wellenlärm und „das langweilige Spazieren“. Hin und her, weil es an der Küste selten Rundwege gibt. Die Schriftstellerin („Schwester“, „Komm und sieh“) ist eher der Waldtyp. Das Meer kam ihr erst in Thüringen richtig nahe, im Studium, wo der Gedanke an „Brandung, Sonnenuntergänge und Segelboote“ ein unverhofft wehes Ziehen in der Brust auslöste, das sie aus Kiel gar nicht kannte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der „Gebrauchsanweisung für Schleswig-Holstein“, die Mareike Krügel zusammen mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Jan Christophersen („Schneetage“, „Ein anständiger Mensch“), geschrieben hat, ist daraus eine echte Liebeserklärung an das Meer geworden, das ja niemals weit weg ist in Schleswig-Holstein. Und in Kiel sowieso am nächsten. Mit sämtlichen Ambivalenzen, die dazu gehören – von Seekrankheit bis romantische Verklärung.

Das Meer schwappt mitten durch das Buch von Krügel und Christophersen

Das Meer, es durchfließt auch das Buch. Egal, ob es um die stürmische Überfahrt nach Helgoland geht, die die Familie nur mit dem tapferen Absingen des Element-of-Crime-Songs „An Land“ übersteht (Christophersen). Oder um die Legende, wie der Pharisäer auf Nordstrand zu seinem Namen kam (Krügel).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ersteres ist nachzulesen im Kapitel über die Nordseeküste und ihre Inseln – das auch eine gewisse nordische Abgebrühtheit schildert, was Naturphänomene angeht. Das zweite wird zum Ausgangspunkt für eine kleine lustige, von keiner gourmethaft angekränkelten Kunde schleswig-holsteinischer Kulinarik von Schnüsch und Grünkohl bis Marzipan: „regional, saisonal und dann alles zusammengeschmissen“.

Lesen Sie auch

Überhaupt ist das Besondere an dem Buch, dass es wirklich alles, was Schleswig-Holstein ausmacht, in irgendeiner Weise behandelt, ausbreitet, berührt. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.

Schleswig-Holstein zwischen Hünengräbern und Küste

Hünengräber zum Beispiel, zu denen man einst als Kind mit dem Zauberwort "Wikinger" gelockt wurde, und die sich oft als öde, grasige Hügel auf der Weide entpuppten. Mareike Krügel nannte sie kürzlich bei der Lesung in Kiel bei Liesegang ihre "Lieblingsorte" und entpuppt sich daneben im Buch akribische Steineforscherin. Jan Christophersen hat es dagegen mehr mit Flensburg, seiner Geburtsstadt: "Als Flensburger hat man auf Kiel immer etwas herabgeschaut ..." Mehr historische Bausubstanz im Stadtbild, näher an Dänemark und immer schon echt alternativ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Üblicherweise, sagt das Schriftstellerehepaar, hat zu Hause bei Kappeln jeder sein eigenes Schreibzimmer – und seinen eigenen Flow. Und „zusammen schreiben“ ist eigentlich keine echte Option. „Mareike hat eine Themenliste zusammengestellt“, erklärt Jan Christophersen also das Procedere, „und sie hat das rausgesucht, wo man eher erzählend rangehen konnte.“ Er sagt das nicht ohne Schmunzeln; schließlich hatte er selbst gar nichts dagegen, recherchierend in die Meteorologie oder die verflixt komplizierte Historie des Landes zwischen Dänemark und Deutschland abzutauchen.

„Hin und Her“: Schleswig-Holsteins komplizierte Geschichte

Letztere hat der Autor erst so schlau wie kurzweilig auseinander gefriemelt und dann unter dem Stichwort „Hin und Her“ wieder zusammengefasst. Vom Wikingerhandelsplatz Haithabu bis in die Zeit, als Altona die südlichste Großstadt Dänemarks war, und zu den sich zuspitzenden Querelen um die nationale Zugehörigkeit, die 1848 in der schleswig-holsteinischen Erhebung gipfelten. Verbunden mit bedenkenswerten Überlegungen zum Phänomen Grenze im Allgemeinen und der stets entspannt wirkenden deutsch-dänischen im Besonderen.

Man spürt die Entdeckerlust, mit der Mareike Krügel und Jan Christophersen von ihrem Wohnort an der Schlei auf Entdeckungstour gegangen sind. Eine anregend andere Heimatkunde ist ihr Buch geworden. Eine Annäherung voller Erkenntnisse und Randnotizen und frei nach Tom Waits: „I never saw the East coast until I moved to the west.“ Abstand weitet den Blick.

Mareike Krügel / Jan Christophersen: Gebrauchsanweisung für Schleswig-Holstein. Piper Verlag, 224 Seiten, 16 Euro.