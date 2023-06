﻿Tina Dico bei „Gewaltig Leise“ : Ein ganz besonderer Moment zum Schluss

Kiel. Am Ende erhebt sich das Publikum ganze drei Mal in der voll besetzten Krusenkoppel zu Standing Ovations. Kiel feiert Tina Dico. Und bekommt dafür zur letzten Zugabe einen ganz besonderen Moment geschenkt. Aber davon später. Sie sei ein bisschen überwältigt, gesteht Dico, als sie die in rotes Licht getauchte Freilichtbühne betritt. „Das ist vermutlich die größte Menge, vor der ich jemals solo gespielt habe. Das ist aufregend – das macht Spaß!” Ein Vergnügen, das man der Singer-Songwriterin aus Dänemark, die in ihrem Land regelmäßig verlässlich weit oben in den Charts landet, in jedem Moment ihres fabelhaften Konzerts anmerkt.

Tina Dico überzeugt in der Krusenkoppel auf der Kiwo 2023 auch ihrer mit Nahbarkeit und Präsenz

Das Konzept „Eine Frau, eine Gitarre”, dazu die Songs, die sonst in Bandbegleitung dargeboten werden, muss Tina Dico kein bisschen scheuen. Gleich der Opener „One” vom Album „In The Red” von 2005 erzählt passenderweise davon, dass es nur einen braucht, der einen stützt und wärmt, um den Unterschied auszumachen. Auch musikalisch holt der Song das Publikum sofort ab. Die Akustikgitarre lässt Dico stimmungsvoll twangen, moduliert facettenreich ihren klaren, kraftvollen Gesang, lässt ihn auch mal folkig in die Kopfstimme kippen. Zugleich überzeugt Dico, die Nahbare, die Ungekünstelte, mit ihrer starken Präsenz.

Ihre Songs erzählen Geschichten und pendeln zwischen Songwriter-Pop und Folk

„Ist es zu früh am Abend, um persönlich zu werden?”, fragt sie mit dem ihr eigenen gut sitzenden Humor. Ist es natürlich nicht, denn genau dafür lieben die Leute sie auch. Dass sie in den Songs und den Pausen dazwischen ihre Geschichten über sich und über das Leben erzählt. Mit jeder Menge Selbstironie garniert baut sich etwa die Story in Worten und Songs über das Zusammenkommen mit ihrem Mann, ihrem „Soulmate”, dem isländischen Singer-Songwriter-Kollegen Helgi Jónsson auf.

Dessen gemeinsame Zukunftspläne wehrte sie erst ein Jahr lang ab, verlor ihn dann („Watch Him Go”), war selbst verloren („Someone You Love”), und ließ sich schließlich auf ihn ein. Das verzahnt sich inhaltlich so selbstverständlich, dass man fast geneigt ist, zu überhören, wie fein und abwechslungsreich die Stücke komponiert sind, wie selbstverständlich Tina Dico sich zwischen epischem Songwriter-Pop, Folk und bisweilen einem erdigen Touch Americana auspendelt.

Zur Zugabe gab es auf der Krusenkoppel in Kiel einen besonderen Moment

Auch eine Spur Elektronik legt sie mal drunter, dann klingen die Songs dunkler, greifen tiefer. Mehr Facette bekommen sie auch, wenn Dico neben der Gitarre mit einem Fuß die Bassdrum bedient und mit dem anderen ein Tamburin anschlägt. Bleibt noch nachzuliefern, welche Bescherung denn nun die letzte Zugabe lieferte: Dico wählt kurzerhand auf dem Smartphone ihren Mann an, legt das Handy neben ein Mikro und performt mit ihm ganz wunderbar im Duett. Noch einmal: Riesenapplaus.

