﻿„Blütenpracht – Quelle der Inspiration“: Mit Volldampf in den Frühling

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang zeigt das Künstlermuseum Heikendorf eine Ausstellung, die die Lebensgeister weckt und in der es vor Farbe nur so kracht. „Blütenpracht – Quelle der Inspiration“ präsentiert Gemälde und Grafiken vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

Heikendorf. Hach! Ist das schön! Genau so etwas will man nach den langen, grauen Wintermonaten sehen: Blühende Blumen in leuchtenden Farben – in Vasen und Töpfen, in Gärten und in freier Natur. Das Künstlermuseum Heikendorf nimmt seine Besucher mit in den Frühling.

„Blütenpracht – Quelle der Inspiration“ heißt die aktuelle Schau, die eine der schönsten Jahreszeiten präsentiert. „Alles ist Blüte“, so Museumsleiterin Sabine Behrens, die selbst ganz selig ist angesichts der duftigen Frische, die die Gemälde und Grafiken suggerieren. Die Arbeiten, darunter neben Exponaten aus eigener Sammlung viele Leihgaben aus privatem und öffentlichem Besitz, datieren vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 2022.

Künstlermuseum Heikendorf: Blumenbouquets in allen Formen, Stilen und Farben

Da gibt es Blumenbouquets vom klassischen Stillleben bis zum abstrakten Ornament. Heinrich Blunck (1891-1963), der mit den Mitgliedern der Künstlergemeinschaft Heikendorf im Atelierhaus vertreten ist, nähert sich dem Thema mit dynamischem Strich und expressionistischer Farbwucht, in einem 1950 entstandenen Ölgemälde von Willi Langbein (1895-1967) sind Gerbera, Glockenblume und Co so naturgetreu wiedergegeben, das man meint, eine zarte Süße erschnuppern zu können.

Impressionistisch frei fasst Edgars Vinters (1919-2014) dasselbe Motiv wenige Jahre später auf. Zeitgenössische Künstlerinnen wie die Kielerinnen Monika Maria Dotzer und Roswitha Steinkopf bieten den blühenden Protagonisten eine eher ungewöhnliche Bühne, indem sie sie aus Mülleimern wachsen lassen oder seriell aneinanderreihen.

Zwischen dem akribischem Blumenporträt und phantasievoller Abstraktion ist alles dabei in dieser farbenfrohen Schau. Friedel Anderson ist mit geheimnisvollen Farbradierungen vertreten, genauso wie Nikolaus Störtenbecker, dessen Farbholzschnitt sich an der Formensprache von Oscar Droege orientiert.

Vereinzelt Figuren: Ausstellung spannt ihren Bogen bis in die Gegenwart

Im Mittelpunkt (fast) aller Exponate steht die Blüte an sich. Auf einigen Werken sind allerdings auch Figuren zu sehen – meist Frauen, die versonnenen Blickes an Seerosenteichen kauern oder Blumenkränze für ihr wallendes Blondhaar winden. Philine Fahl ist hier nicht ganz so romantisch unterwegs. Ihre „Tanzende Frau“ (1999) ist wie alle ihre Protagonistinnen sehr rundlich, das Haupt komplett kahl. Die Blüten trägt die fröhliche Dame als Muster auf ihrem Kleid spazieren.

„Der Rundgang soll Freude machen, vielleicht sogar gute Laune erzeugen“, sagt Sabine Behrens. Das könnte klappen. Wer will, darf sich über den puren Seh-Genuss hinaus auch ein paar Gedanken machen – zum Beispiel zur Komposition der Bilder. Da gibt es Sträuße mit Blumen von der Knospe bis zur welken Pflanze, die auf die Vergänglichkeit allen Lebens verweisen, beinahe bedrohlich wirkt der leuchtende „Islandmohn“ (2007), den Heide Jopp vor rabenschwarzem Himmel blühen lässt.

Und weshalb lässt Ingrid M. Schmeck in einer verspielten Stadtansicht aus den 70er Jahren Blumensträuße aus Schornsteinen sprießen? „Vielleicht ist das schon ein kritischer Kommentar zum Umgang des Menschen mit der Natur?“ mutmaßt die Museumsleiterin und schmunzelt. Man weiß es nicht so genau – aber Spekulieren ist erlaubt.

Künstlermuseum Heikendorf. Teichtor 9. Eröffnung Sonnabend, 18. März, 17 Uhr. Bis 28. Mai. Do-Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr.