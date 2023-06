﻿Landschaften aus dem Lettischen Nationalen Kunstmuseum

Orgelsanierung in Kiel

Die Orgel in der Ansgarkirche Kiel zählt zu den besonders beachtenswerten der Region. Jetzt hat sie eine technische Überarbeitung und Reinigung hinter sich. Nach Abschluss dieser Arbeiten durch die Kieler Orgelbaufirma Paschen wird sie am 11. Juni in einem Orgelkonzert von Kantor Andreas Koller vorgeführt.