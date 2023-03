Kultur leben: Tipps und Termine für Kiel und die Region, 2. bis 9. März 2023

Ins Theater nach Lübeck oder Flensburg fahren, zum Konzert nach Flemhude - oder einfach in ein Buch abtauchen, was auch ohne jegliche äußere Ortsveränderung funktioniert - das Kulturleben im Land hält die herrlichsten Möglichkeiten parat.

Liebe Leserinnen und Leser,

Von der Augsburger Puppenkiste hört man, dass sie eine wacklige Zukunft hat. Die Macher fürchten nach den langen Schließzeiten der Pandemiejahre um die Existenz der Traditionsbühne, die über das Fernsehen etliche, mittlerweile längst groß gewordene Kindergenerationen geprägt hat. Auch im Konzertleben rumort es. Zwar finden sich die Massen zu Stadionkonzerten wie Robbie Williams oder Helene Fischer zusammen – aber jenseits der Superstars ist noch reichlich Luft nach oben im Konzertleben.

Wie gut, dass sie bislang noch alle weitermachen. Der Welt und ihrem nicht immer so geradlinigen Lauf etwas entgegensetzen. Vor allem gilt das für den Krieg. Das Thema ist allgegenwärtig. Auch im Kulturleben. Was eigentlich selbstverständlich und darüber hinaus auch beglückend ist. Mit Kateryna Mishchenko und ihren berichtenden Kolleginnen und Kollegen im Literaturhaus Kiel eine Ahnung bekommen davon, wie sich das anfühlt, am Kriegsschauplatz Ukraine. Oder im Theater Lübeck aus dem sehr bunten Stück „Bomb“ zusammenpuzzeln, wie der Krieg das Leben infiltriert und die Kunst dazu. Und dann ist noch der Internationale Frauentag am 8. Mai - Gelegenheit, einen Kriegsschauplatz der anderen Art zu besichtigen. Im Kino. In Maria Schraders MeToo-Film „She Said“.

Sehenswert

Die Stücke der israelischen Dramatikerin Maya Arad Yasur treffen den Nerv der Zeit. Nachdem Kristin Trosits für „Gott wartet an der Haltestelle“ in Kiel griffige Bilder für den unauflöslichen Nahost-Konflikt fand, setzt Regisseurin Sapir Heller am Theater Lübeck mit dem Stück „Bomb“ auf knallbunte Popkultur. Das Thema aber bleibt dasselbe: Krieg und wie er das Leben infiltriert. Und hier außerdem die Kunst.

Hörenswert

Von Vivaldi bis Morricone und von Verdi bis Queen? Was das Kölner Ensemble „The Chambers“ im Programm hat, das klingt so hocherfrischend wie es neugierig macht. Am Sonntag, 5. März, 17 Uhr, gastieren die vom Deutschen Musikrat geförderten acht jungen Musiker um Geiger Artiom Kononov in der Kirche Flemhude.

Beachtenswert

Viel zu schnell war Maria Schraders eindrücklicher Film zum #MeToo“-Skandal um Filmproduzent Harvey Weinstein wieder aus den Kinos verschwunden – aber der Internationale Frauentag am 8. März ist eine gute Gelegenheit, ihn nochmals auf die Leinwand zu beamen. Das Traum Kino tut es am 8. März um 20.15 Uhr.

Lesenswert

Wer sie beim Auftritt im Literaturhaus in Kiel verpasst hat, der kann sich demnächst in der Anthologie „Aus dem Nebel des Krieges“ festlesen. Autorin Kateryna Mishchenko hat darin 17 Autorinnen und Autoren und ihre Berichte aus und zum Krieg in der Ukraine versammelt (erscheint am 13. März). Wie sie selbst ihn erlebt, hat sie im Literaturhaus berichtet.

Freizeitwert

Manchmal wartet das tierische Vergnügen gleich vor der Haustür. Am Landestheater hat Ballettchef Emil Vedervang Bruland Saint-Saëns‘ Karneval der Tiere als buntwildes Spektakel auf die Bühne gebracht. Und in die knalligen wie witzigen Kostüme verlieben sich Kinder wie Erwachsene sowieso.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Reporterin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.