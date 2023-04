Kultur leben am 13. April 2023 - mit Tipps und Terminen

Während Helene Fischer in Hamburgs Barclays-Arena noch bis Sonnabend ihr Publikum in einen „Rausch“ versetzt, so der Titel ihrer Megatour, haben sich in Kiel für die nächsten Tage Matthias Reim, Johannes Oerding und auch Dieter Bohlen in der Wunderino-Arena angesagt. Daneben steht im Jungen Theater im Werftpark mit „Flade - Frei sein“ eine bemerkenswerte Uraufführung auf dem Spielplan.

Liebe Leserinnen und Leser,

Man kommt gar nicht drum herum, das Phänomen Helene Fischer als ein großes Thema dieser Woche einzuordnen. Fünfmal füllt(e) die Schlager-Sängerin die Barclay-Arena in Hamburg - zum Auftakt einer Tour mit 71 Konzerten und schon über 700 000 verkauften Karten. Es ist eine perfekt durchgestylte und zugleich atemberaubende Show - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Auch da verliert die Artistin ihre Stimme nicht. Atemlos? Keine Spur! Für viele Fans ist der Titel der Tournee dann wohl auch Programm: „Rausch“ (noch bis Sonnabend in Hamburg).

Jenseits solcher Über-Dimensionen sind in nächster Zeit auch in Kiels Wunderino-Arena zugkräftige Namen angesagt: Matthias Reim am Freitag, Johannes Oerding am Dienstag, Dieter Bohlen am 21. April ... Und auch sonst gibt es dieser Tage ein breites kulturelles Angebot, mit einer außergewöhnlichen Premiere im Werftpark-Theater („Flade - Frei sein“), bevor dann ein Wochenende später die Oper mit Puccinis „Manon Lescaut“ und das Schauspiel mit Tschechows „Onkel Wanja“ auftrumpfen. All diese Produktionen wollen alle Generationen ansprechen. Und um den jungen Anteil noch zu stärken, gibt es am Herbst das Kulturticket für Studierende, das für kostenlosen Eintritt ins Kieler Theater steht. Ein wichtiges Teilhabe-Projekt für potenziell 36 000 Menschen. Und hoffentlich eine Zukunftsinvestition für das Theater und die Kulturleben in Kiel.

Sehenswert

Als wilder Ritt hat sich gerade die Uraufführung von „Babylon Kiel“ in der Backbord-Bar des Maritim erwiesen. Autor und Regisseur Jens Raschke lässt seiner Fantasie erneut freien Lauf, indem er ein Stück Kieler Geschichte mittels zugedichteter Versatzstücke zu einer herrlich aberwitzigen Geschichte verwandelt - diesmal ausgehend von einer Skandalpremiere Carl Zuckmayers in Kiel anno 1923. Im Mai sind weitere Termine für diese Produktion angesetzt.

Hörenswert

Auf seinem neuen Album „Plan A“ schlägt Johannes Oerding persönliche Töne an. Der Titelsong, eine stürmische Lebensfeier, wurde umgehend zu Radiohit und gehört - endlich mal wieder live - natürlich zum Bühnenprogramm der Arena-Tour, die den Hamburger Sänger und Songwriter am 18. April auch in Kiels Wunderino-Arena führt. Wo es dieser Tage etliche weitere Auftritte von Künstler-Kollegen gibt (s.o.). Im KN-Interview befragen wir Johannes Oerding übrigens noch nach einem Plan B - zu lesen noch im Vorfeld seines Kieler Konzertes.

Liebenswert

„Im Taxi mit Madeleine“ würde man irgendwie gerne einsteigen. Die wundersame Geschichte der Begegnung einer 92-Jährigen mit einem brummigen Taxifahrer ist ein beglückender französischer Kinofilm. Weil in der Regie von Christian Carion das Zusammenspiel zwischen Line Renaud und Dany Boon so phänomenal ist. Und nebenbei auch noch ein paar nützliche Tipps fürs Leben abfallen.

Beachtenswert

Hermann Flade, nur wenige kennen diese Geschichte, hat 1950 im Vorfeld der ersten Wahl zur DDR-Volkskammer, als 18-jähriger in seiner sächsischen Heimatstadt Olbernhau auf selbst gedruckten Flugblättern zum Widerstand aufgerufen. Dafür wurde der Abiturient (und spätere Politikwissenschaftler) in einem Schauprozess erst zum Tode verurteilt - später dann zu 15 Jahren Haft begnadigt. Am Jungen Theater im Werftpark hat Regisseur Maik Priebe mit dem Ensemble seine Geschichte recherchiert und zum Drei-Personen-Stück entwickelt. Am 15. April ist sie nun reif zur Uraufführung.

Freizeitwert

Und wieder kommt Farbe ins Spiel: Ausstellung und Galerien in und um Kiel haben im Frühling ein vielseitig buntes Programm zu bieten. Unser monatlicher Rundgang macht Station an verschiedenen Orten und stellt einige Künstler mit ihren gemalten, geformten oder fotografierten Arbeiten näher vor, bevor er die vielen Angebote auflistet.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.