Kultur leben am 16. Februar - mit Tipps und Terminen

„Minimal - pompös“, zum Abschied der langjährigen Muthesius-Professorin Elisabeth Wagner in einer Ausstellung vereint, Chaim und Adolf in einem offenen Austausch im Theater am Wilhelmplatz - und vom Sofa aus Daniel Hope hören und Simone Buchholz lesen, während die Berlinale Zeichen für das Kino setzt: Anregungen für die Kulturwoche.

Liebe Leserinnen und Leser,

der kulturelle Aufreger der Woche ist eindeutig am Niedersächsischen Staatstheater Hannover angesiedelt und gestern durch die Trennung vom Ballettdirektor Marco Goecke auch besiegelt. Das musste so kommen, gar zu unverschämt und unentschuldbar war seine Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin, die schon seit Jahren seine Choreografien nicht nur in Hannover sehr kritisch begleitet - und ihn damit offenkundig zur Weißglut getrieben hat. Ob man das Ganze nun gleich als Angriff auf die Presse- oder die Kunstfreiheit werten muss, sei mal bezweifelt. Es war wohl eher eine Affekttat und besonders eklig, weil der kleine alte Dackel in Goeckes Tasche gerade ein Geschäft erledigt hatte... Nein, gar zu sensibel dürfen auch Künstler in Zeiten oft erbarmungsloser Netz- und Hetz-Kommentare über Social Media hinaus nicht (mehr) sein - Kritik steht schon lange nicht mehr nur in der Zeitung ...

Kritik hat auch Kiels Generalintendant Daniel Karasek nach der Premiere der ohnehin verrückten und noch weitergehend verrückt machenden Offenbach-Operette „Pariser Leben“ in der Regie von Stephan Prattes reichlich wahrgenommen. Nicht nur in unserer Zeitung. In dieser Form schon ein bemerkenswerter Vorgang, hat er gehandelt, am „erzählerischen Zug“ nachgeschärft und gestrafft. Und das auch offen kommuniziert. Nun, sicher nicht ohne Grund: Eine Operette ist mit Blick auf Publikumszahlen im Spielplan tendenziell ein Quotenbringer. Oder war es früher zumindest.

Apropos Quote: Es geht wieder aufwärts: Die Theater und Konzertsäle füllen sich wieder. Die Erfahrungen in Kiel und am Landestheater bestätigen, was der Bühnenverein in einer aktuellen Umfrage ermittelt hat: Seit Spielzeitbeginn gab es erhebliche Zuwächse - und Anlass für Aufbruchstimmung.

Sehenswert

Seit 2006 ist Elisabeth Wagner Professorin für Bildhauerei an der Muthesius-Kunsthochschule und dort mit zahlreichen Projekten und Studentinnen und Studenten in Erscheinung getreten. Nun geht sie in Ruhestand - wie es sich gehört, mit einer zwar kleinen, aber sehr feinen Retrospektive im spce-Ausstellungsraum der Kunsthochschule in der Andreas-Gayk-Straße - unter dem Titel „minimal - pompös“. Ihre Studierenden stellen parallel „Irrlichter“ in der Flämischen Straße aus. Im KN- Gespräch versichert Elisabeth Wagner zugleich: „In der Kunst ist die Suche nie vorbei“. Also ist sie weiter am Werk.

Hörenswert

Schon früh am Werk ist mit Daniel Hope der Porträtkünstler des SHMF im Jahr 2023. Immerhin hat er noch 46 Konzerte vor sich. Welche genau, das wird am kommenden Donnerstag bei der Spielplanpräsentation des Musik Festivals verraten. Vielseitig wird es ganz sicher. Das ist auch schon anhand der vielen Alben zu hören, die Hope im Laufe der Jahre veröffentlicht hat und nun in Konzerten live wiederbelebt. Gerade bescherte das Programm „Air - A Baroque Journey“ im Schleswig Dom dem Publikum viele neue Bekanntschaften. Und neuen Respekt vor den musikalischen Freunden des sympathisch-kundig moderierenden Stargeigers. Wir werden natürlich ausführlich über die Projekte im SHMF berichten und legen den KN frühestmöglich, am Freitag, 24. Februar, auch wieder eine komplette Spielplanübersicht bei. Was wir schon wissen: Der Konzertsaal am Kieler Schloss spielt 2023 nicht mit. Und absehbar wird die Sanierung auch im Sommer 2024 noch nicht ganz abgeschlossen sein.

Liebenswert

„Chaim un Adolf“ heißt das Stück von Stefan Vögel, das am Freitag, 17. Februar, in der Regie von Karl-Heinz Langer Premiere bei der Niederdeutschen Bühne Kiel hat. Chaim Eisenberg, Israeli mit deutschen Wurzeln, kommt zum wiederholten Male zum Surfen an die Nordsee. Da fehlt ihm nur noch ein adäquater Schachpartner. Gastwirt Martin empfiehlt ihm prompt den Bauern Adolf. Obwohl der Name bei Chaim Skepsis auslöst, lässt er sich auf die Schachpartie ein - und Adolf entpuppt sich als kluger und schlagfertiger Partner. Mit dem gemeinsamen Spiel beginnt eine Spurensuche in die Vergangenheit..

Beachtenswert

Friederike Woebcken hat sich mit ihrem Madrigalchor Kiel auch weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Das wird in diesem Jahr mit dem Brahms-Preis gewürdigt. Eine Ehrung, mit der die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein ausdrücklich den Fokus auch auf das durch den Corona-Lockdown gebeutelte Chorwesen richten will. Woebcken und ihr Chor reihen sich ein in eine Liste großer Namen von Leonard Bernstein über Dietrich Fischer-Dieskau und Christoph Eschenbach bis zu Midori und Anne-Sophie-Mutter. Und 2013 wurden auch schon Matthias Janz und sein Flensburger Bach-Chor ausgezeichnet. Vor dem Festkonzert zur Ehrung in Wesselburen mit Brahms‘ Deutschem Requiem stehen Mitte Mai noch Konzerte in Kiel und Bordesholm an unter dem passenden Motto „Ich bin vergnügt im meinem Glücke“.

Freizeitwert

Mythos und Meer, Seefahrt und Fantasy, das ist der Stoff, aus dem die Hamburger Autorin Simone Buchholz ihren neuen Roman „Unsterblich sind nur die anderen“ gestrickt hat. Ganz anders ist er als die düster leuchtenden Geschichten um die Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley, die sie nach ihrem zehnen Fall erstmal außer Dienst gestellt hat... Es lohnt sich, in dieses Seestück einzutauchen

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.