Kultur leben am 19. Januar- mit Tipps und Terminen

Schillers Drama „Kabale und Liebe“ hat sich in der prallen Inszenierung von Daniel Karasek nicht nur als Sommertheater, sondern auch indoor bewährt, am Wochenende steht mit Jacques Offenbachs Operette „Pariser Leben“ bereits die nächste populäre Premiere am Theater an. Aber es gibt auch noch viele andere Verlockungen der Kultur ...

Liebe Leserinnen und Leser,

die Personalie der Woche kommt aus Hamburg: Sonja Anders, erfolgreich agierende Intendantin am Schauspiel Hannover, soll 2025 von Joachim Lux die Intendanz am Thalia Theater übernehmen. Künftig werden also zwei Frauen den Ton am Hamburger Sprechtheater angeben - wenn Karin Beier am Schauspielhaus verlängert. Jenseits aller Quotenfragen klingt das vielversprechend. Zumal Sonja Anders von sich sagt : “Ich denke, ich habe einen ganz guten Instinkt, was das Publikum sehen will“. Vielversprechend klingt auch, was Frauen am Dirigentenpult hervorbringen. Gefühlt habe ich im vergangenen Jahr fast jedes zweite Konzert mit einer Frau am Pult erlebt. Es waren nicht wenige, herausragende Konzerte. Die Tatsache, dass laut Deutscher Orchestervereinigung derzeit nur vier von 129 deutschen Berufsorchestern von Frauen geleitet werden, wird diesem Eindruck ganz und gar nicht gerecht. Aber da wird sich ganz sicher ganz schnell viel tun. Dafür stehen etliche exzellente junge Dirigentinnen asiatischer Herkunft, dafür steht aber zum Beispiel auch die 28-jährige finnische Dirigentin Emilia Hoving - ja, auch sie Schülerin von Finnlands Erster Adresse Jorma Panula. Wir wissen ja, dass Benjamin Reiners seinen Kieler GMD-Posten 2024 räumt. Und wir ahnen, dass über seine Nachfolge bald entschieden werden muss. Und es auch Bewerberinnen gibt. Tokio, Kanada, Kiel: Zunächst aber wird mit Emilia Hoving am 29. Januar eine international beachtete Nachwuchsdirigentin mit den Kieler Philharmonikern den „Sounds of Suomi“ vermitteln.

Sehenswert

... war „Kabale und Liebe“ ja schon als Sommertheater 2021 auf dem Holtenauer MFG-5-Gelände. Nun ist Schillers Drama ins Kieler Schauspielhaus gezogen, weiterhin als turbulentes Musical zur Musik der Hamburger Band Kettcar. Auch wenn das obligatorische Auto auf der Bühne fehlt (manchem auch nicht), hat es bestens geklappt, Liebesfreud und Liebesleid in der voll auf die Figuren konzentrierten Inszenierung von Daniel Karasek auf die Indoor-Bühne zu verlagern. Und sehenswert ist sicher auch die am Sonnabend bevorstehende Premiere von Offenbachs Operette „Pariser Leben“ - es gibt noch etliche Karten.

Hörenswert

... scheint derzeit alles, was der umtriebige Geiger Daniel Hope schon so eingespielt oder in breiter Vielfalt auch zum Streamen abgespeichert hat. Der bald 50-jährige Porträtkünstler des SHMF 2023 hat seinen 50-teiligen Konzertreigen bereits am 6. Januar in Kiel und Ratzeburg begonnen. Und das mit so viel mitreißendem Schwung, dass es einfach Appetit macht auf mehr. Auch schon vor seinem nächsten Vor-Festivalauftritt am 6. Februar in Schleswig mit fünf Musikerkollegen und einem luftigen Barockprogramm.

Liebenswert

... ist zu erleben, was sich da in Lauriane Escaffres und Yvo Mullers romantischem Film „Maria träumt“ nachts im Kunstmuseum abspielt. (Kino in der Pumpe, Kiel). Hier wird, des Titels zweiter Teil, „die Kunst des Neuanfangs“ zauberhaft zelebriert. Die Komödie für Erwachsene funkelt geradezu, wenn es zwischen den beiden Hauptdarstellern Karin Viard und Grégory Gadebois funkt. Und sie ist allen unsichtbaren Marias gewidmet, über die man so leicht hinwegschaut, wenn sie etwa den Dreck anderer wegputzen ... Kontrastprogramm: Regisseur Damien Chazelle erzählt in „Babylon“ von einem gierigen Monster namens Kinoindustrie. Man muss, so schreibt unser Rezensent, diesen Film mit Brad Pitt und Margot Robbie lieben – allein schon, weil es ein Wunder ist, dass es ihn überhaupt gibt.

Beachtenswert

... ist wie schon die beiden vorhergehenden Stoffe der israelischen Dramatikerin Maya Arad Yasur („Amsterdam“, „In der Schwebe“) auch die neue Kieler Studio-Produktion „Gott wartet an der Haltestelle“. Kristin Trosits hat sie in Szene gesetzt und versucht damit, Gewalt in Israel und Palästina auf menschlicher Ebene zu fassen. So schwingen die sieben Charaktere auf der mitten im Raum platzierten Bühne zwischen Schuld und Sühne ...

Freizeitwert

... hat ein Ausstellungsbesuch immer, zumal oft genug auch der umgebende Ort der Kunst schon ein spannendes Thema für sich ist. Auch die Galerien in und um Kiel haben wieder ein vielseitiges Programm zu bieten, aus dem wir in unserem monatlichen Museumsrundgang wieder einige Höhepunkte herausgepickt haben.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

