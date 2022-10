Kultur leben am 27.10.2022

Das bevorstehende, um den Reformationstag verlängerte Wochenende hält ein vielfältiges Kulturangebot vor. So locken die Museen mit breitem Spektrum (am Montag in Hamburg sogar kostenfrei unter dem Motto #SeeForFree) - und hoffentlich ohne eher kontraproduktive Klimaaktionen. In Kiels Theatern geht es gleich in zwei Stücken rund um drei Frauen. Daneben macht Robert Menasse Lust auf Lesen, und Faith Akin Neugier aufs Kino.

Nah an der Kunst: Direktorin Anette Hüsch in der Kunsthalle zu Kiel.

Liebe Leserinnen und Leser,

Tomatensuppe und Kartoffelbrei gehören auf den Esstisch, aber nicht auf ein Gemälde. Das wissen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ ganz sicher. Deshalb haben sie es ja getan, in Potsdam, zuvor in London. Um Aufsehen zu erregen. So nachvollziehbar dieser Wunsch ist, so wenig Verständnis haben Museumsleute für solche Aktionen: Der neue Chef der Landesmuseen, Thorsten Sadowsky etwa sagt: „Wer die Kunst attackiert, schadet dem Anliegen des Klimaschutzes. Denn die auf mediale Aufmerksamkeit zielende Geste offenbart eine Haltung, die die Schädigung unersetzlicher Kulturgüter billigend in Kauf nimmt“. Und auch die protesterfahrene Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ist überzeugt: „Kunst für den Klimaschutz zu attackieren - das ist aus meiner Sicht definitiv der ganz falsche Weg“.

Selbst der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, meint, die Attacken „widersprechen dem, was man eigentlich will: Wir wollen den Planeten bewahren. Und zur Bewahrung gehört auch die Kultur und unser kulturelles Erbe.“ Museen sind für solche Anliegen also nicht der richtige Rahmen - auch wenn van Goghs und Monets Kunst hinter Glas unbeschadet blieb. Im Norden wird man gelassen bleiben. Es gibt Hotspots, an denen Klimaaktivisten mehr beachtet werden, und wenn sie sich dort nur ankleben. Also: Auf in die Museen - zumeist auch am Reformations-Montag! Große Meister gibt‘s hier ebenfalls. Und im Museumscafé womöglich sogar Tomatensuppe. Sei nochmals Sadowsky zitiert: „Die Museen werden diesen modischen Kulturvandalismus überstehen“.

Sehenswert

Jenseits des Zukunftsthemas Klimaschutz wird mit dem „Hitlerjungen Salomon“ am Jungen Theater im Werftpark derzeit Vergangenheit bedrückend lebendig. Regisseur Johannes Ender hat Auszüge aus der zwangsläufig spannenden Biografie von Sally Perel zu einem sehenswerten Jugendstück verdichtet, das anzugucken auch für Erwachsene lohnt.

Hörenswert

Was vereint Taylor Swift , die Red Hot Chili Peppers und Simple Minds? Sie haben alle gerade viel beachtete neue Alben herausgebracht. Und mein Kollege Thomas Bunjes hat sie sich angehört. Warum er alle drei Alben „nur“ mit jeweils drei von fünf möglichen Scheiben bewertet, können Sie in seinem Albencheck nachlesen. In dem er William Fitzsimmons Album immerhin vier Scheiben zuerkennt ...

Lesenswert

Robert Menasse ist ein unbeirrbarer Freund der europäischen Idee. Das wird in seinem buchpreisgekrönten Roman „Die Hauptstadt“ genauso deutlich wie jetzt in seinem aktuellen „Die Erweiterung“: Erneut hat der Wiener eine köstlich absurde Geschichte zwischen Fakten und Fiktion gespickt mit satirischen Spitzen, Lust an der politischen Groteske und gewitzten Kalauern. Diese Woche hat er im Literaturhaus wieder vielfach Lust aufs Lesen geweckt.

Beachtenswert

In zwei ganz unterschiedlichen Produktionen stehen auf Kieler Bühnen jeweils drei Frauen im Mittelpunkt: Während bei den Komödianten Ivan Dentlers Inszenierung „Über Männer“ am Donnerstagabend, 27. Oktober, Premiere hat, streiten sich im Theater am Wilhelmplatz die „Achtertückschen Süstern“ in der Inszenierung von Karen Dietmair bereits seit dem vergangenen Wochenende temperamentvoll-unterhaltsam um das Erbe ihre Vaters - und dieser Tage erneut.

Freizeitwert

Natürlich findet Fatih Akins neuer Film „Rheingold“ hier im Norden besondere Beachtung. Und auch wenn es etwas dauert, bis der Hamburger Regisseur da ist, wo er sich schon immer am wohlsten fühlte, nämlich auf der Straße, ist die verfilmte Autobiografie des Deutschrappers Xatar eindrucksvoll umgesetzt. Denn dieses Musikerleben ist ein wilder Ritt ganz nach dem Geschmack von Akin. Ansonsten werden sich Kinofans auf die Nordischen Filmtage in Lübeck freuen, die am kommenden Mittwoch, 2. November in Lübeck beginnen - mit einem Ausflug in die Jazzwelt.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

