Kultur leben: Tipps und Termine für Kiel und die Region ab 30. März

Lieber in einer Ausstellung schwelgen, in der Hansa48 im rasanten Post Punk baden oder im Ballett „Othello“ anschauen? Auch wenn Sie im Geiste schon die Schoko-Eier im Garten verstecken - zwischendurch sorgt das Kieler Kulturleben vielfältig für Ablenkung.

Geballte Energie: Die Tänzerinnen und Tänzer des Kieler Balletts in einer Szene von Wubkje Kuindersmas Choreografie "Resonance of Dreams".

Liebe Leserinnen und Leser,

spricht eigentlich noch jemand über Michelle Yeoh und ihren Appell an die Frauen ihrer Generation, sich bloß nicht erzählen zu lassen, die Blüte ihrer Jahre sei vorbei? Am 12. März war das, als die 60-Jährige den Oscar als beste Schauspielerin bekam – und ihre Filmpartnerin Jamie Lee Curtis (64) den als beste Nebendarstellerin. Hoffentlich. Aber die Halbwertszeit von Nachrichten schrumpft rasant - und um Themen im Gespräch zu halten, bedarf es der ständigen Befeuerung. Umso besser also, dass die Diskussion um Schauspielerinnen/Frauen jenseits der 47 und dem Mangel an Rollen gerade wieder Nachschub bekommt mit einem Film wie „Sisi und ich“.

Woher die erstaunlich anlasslose Sisi-Mania kommt – keine Ahnung. Aber wie die Schriftstellerin Karen Duve der tollkühnen Reiterin nachspürt, wie die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer die kaiserliche Ikone in der Krux ihres 40. Geburtstags beleuchtet („Corsage“) und Frauke Finsterwalder in „Sisi und ich“ bissig die Figur einer so besonderen wie alltäglichen Frau um die 50 befragt – das macht Lust, sich mit der dank Romy Schneider zur Ikone gewordenen Monarchin ganz neu zu beschäftigen.

Sisi ist aber nicht alles, was die Kulturwoche in Kiel zu bieten hat - siehe unten:





Sehenswert

So befreit tanzt das Ballett nicht alle Tage: Mal zart, mal hart bis geradezu brachial zeigt sich die Kieler Compganie von Yaroslav Ivanenko in den beiden Gastchoreografien, die der fulminante zweiteilige Abend „Flight of Fancy“ im Opernhaus vereint. Nächste Chance: Ostersonntag, 9. April! Wer das Kieler Ballett schon vorher sehen will, ist am 2. April in der sehr zeitgemäßen Interpretation von Amilcar Moret Gonzalez‘ Othello 2.0 bestens aufgehoben.





Hörenswert

Manisch brechen die Gitarrenriffs herein, dazu tönt die dunkelraue Stimme von Katerina Engdahl - das Konzert des Malmöer Duos True Moon am Dienstag, 6. April, in der Hansa48 sollte man sich unbedingt vormerken. Was es sonst noch gibt im rockpoppigen Konzertleben, hat mein Kollege Thomas Bunjes aufgelistet.

Beachtenswert

Starbesetzt ist er auch noch: Mit Sandra Hüller („Toni Erdmann“) als Hofdame und Susanne Wolff („Morgen hör ich auf“) als Sisi sind zwei Schauspielerinnen im Einsatz, die ihren Rollen in „Sisi und ich“ viel mehr abgewinnen, als man sich vorstellt. Und Theaterköniginnen sind sie sowieso alle beide!

Lesenswert

Der Krieg hinterlässt Spuren, nicht nur unmittelbar, sondern oft auch in den nachfolgenden Generationen. Die Schriftstellerin Ulrike Draesner erzählte davon kürzlich im Literaturhaus und in ihrem Roman „Die Verwandelten“, der drei Frauengenerationen zwischen Polen und Deutschland nachspürt. Spannend, wie sich daraus auch eine Geschichte von Diversität ergibt, in einer Zeit, in der es das Wort im täglichen Sprachgebrauch noch gar nicht gab.

Freizeitwert

Kinder mit Kunst bekannt machen? Das könnte aktuell in der Stadtgalerie locker funktionieren. Nicht nur die gigantischen Wächterlöwen, die am Eingang der Stadtgalerie raumhoch in die Ausstellung „Let‘s do it all“ hereinwinken, machen staunen. Auch die unermüdliche Popcorn-Maschine oder die urlaubsbunten Videos setzen das Kopfkino durch alle Generationen in Gang.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Kulturredakteurin

