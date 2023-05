Kultur leben - KN-Newsletter am 11. Mai 2023 mit Tipps und Terminen

Liebe Leserinnen und Leser,

Ein Fehltritt auf der Bühne kann nicht nur schlechte Kritiken zur Folge haben. Auch wenn es sich um einen Unfall handelt, kann das am Theater allerhand Aufregung auslösen. Konkret war das bei dem Bühnenunfall von Christian Kämpfer der Fall. Die Premiere von Carlo Goldonis bewegt inszenierter Komödie „Der Diener zweier Herren“ musste vor einer Woche kurzerhand abgesagt und schnell ein Ersatz für den Tuffaldino gefunden werden. Felix Zimmer hat übernommen und sich innerhalb einer Woche neu in die zentrale Rolle eingearbeitet - Respekt! Am Sonnabend, dem 13., nun ist Premiere des zweiten Anlaufs im Schauspielhaus. Aber nur mit dieser Umbesetzung allein ist es auch nicht getan. Kämpfer spielt schließlich in mehreren Produktionen. „Die Weber“ müssen ausfallen, „Reineke Fuchs“ wird durch Goldoni ersetzt ... und Konsequenzen des Fehltritts könnten sich bis zum Sommertheater erstrecken. Na dann Alles Gute, Christian Kämpfer!

Sehenswert

Der Skulpturensommer in Bissee lockt mittlerweile seit 25 Jahren Kunstfreunde ins dörfliche Idyll. Und wer in der Bildhauerei im Norden einen Namen hat, ist hier traditionell auch vertreten. Doch nun will der Verein Skulptur in Bissee, so formuliert es Gründungsmitglied Karin Russ, „nicht in die Endlosschleife gehen“. „The Last Waltz“ ist in diesem Sonne die letzte Schau betitelt, die am Sonnabend, 13. Mai, in Bissee eröffnet wird - mit Arbeiten von Tina Schwichtenberg und Jörg Plickat, Uschi Koch und Kurt Lange ... Und dann? Man kann sich kaum vorstellen, dass sich die Kunst nun gänzlich verabschiedet aus Bissee.

Hörenswert

Die Kieler Wunderino-Arena ist derzeit als Konzertort oft gefragt. Nachdem das Hamburger Hip-Hop-Trio „Fettes Brot“ sich auf ihrer Abschiedstour nun auch in Kiel vor vollem Haus verabschiedet hat, startet Herbert Grönemeyer am Dienstag seine „Das ist los“-Tour in der ausverkauften Halle. Als Vorbote des neuen Albums hat er Ende 2022 bei „Wetten, dass ...?“ vor einen Zehn-Millionen-Publikum seine neue Single „Deine Hand“ ja bereits vorgestellt.





Liebenswert

Werner Loll ist in Kiel seit 35 Jahren eine feste Größe als Jazzer und Stummfilmbegleiter, nicht nur im Kino in der Pumpe. Von „Dr. Mabuse“ bis zum „Panzerkreuzer Potemkin“ - Hunderte von Filmen hat der mittlerweile 69-jährige Musikwissenschaftler seit 1988 mit großer Leidenschaft begleitet. Nun hat er sich zum Film „Nanuk der Eskimo“ am etablierten Ort verabschiedet. Und uns zuvor über die Herausforderungen der Stummfilmbegleitung noch einiges erzählt.





Beachtenswert

„Alles Liebe, Linda“ heißt das neue Vorbühnenstück, das am Freitag, 12. Mai, im Kieler Opernhaus Premiere hat. Katharina Abt, aus dem Fernsehen bestens bekannt und dem Kieler Ensemble über Jahre als Gast verbunden, singt und spielt in dem 2009 uraufgeführten Ein-Frau-Musical die Lebensgeschichte von Linda Lee Thomas, der Ehefrau von Cole Porter. Da kommt ein bewegtes Leben auf die Bühne, gespickt mit vielen bekannten Broadway-Hits des Komponisten. „Kabale und Liebe“ und „Die Rosenheim Cops“: Wir haben mit der vielseitigen Schauspielerin im Vorfeld der Premiere gesprochen.

.

Freizeitwert

Jede Menge spannendes Augenfutter bietet auch im Monat Mai der Rundgang durch Galerien und Ausstellungen in und um Kiel. Mit dem gewohnt breitem Spektrum: So stellt etwa Roswitha Steinkopf (Kiel) „Ornamente“ im Atelier Birgit Bab aus, und Jakob Offermann (Hamburg) zeigt großformatige Arbeiten unter dem Titel „Mantrailing“ in der Galerie von Rainer Gröschl. Daneben gibt es neue Ausstellungen mit aktueller Kunst auch im Bunker D der FH Kiel und im Atelierhaus.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.