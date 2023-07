Kultur leben - KN-Newsletter am 6. Juli 2023 mit Tipps und Terminen

Liebe Leserinnen und Leser,

das Schleswig-Holstein Musik Festival hat vor nicht einmal einer Woche begonnen und dominiert sogleich das Kulturgeschehen dieser Tage. Und es hat uns mindestens mit dem „Elias“ in der Lübecker Musikhalle und dem Spitzen-Trio Mischa Maisky/Martha Argerich/Janine Jansen in der Kieler Petruskirche bereits Sternstunden beschert, die Lust auf mehr machen. Daran soll‘s nicht scheitern - auch wenn in dieser Saison schon mehr als zwei Drittel der 197 Konzerte ausverkauft sind. Das merkt man beim Blick auf den Spielplan. Aber Aufgeben ist keine Option, und es gibt noch manchen musikalischen Schatz zu bergen - bis hin zu den Neumünsteraner Großereignissen mit Sol Gabetta/London Philharmonic und Anne Sophie Mutter. Oder in der „Royal Albert Hall des Nordens“, wie es Festivalintendant Christian Kuhnt immer wieder so gerne sagt, in der Holstenhalle Neumünster also, an diesem Freitag die S-H Proms mit Porträtkünstler Daniel Hope (hoffentlich nicht „nur“) als Moderator. Bei so viel Musik im Land sollen die Open-Air-Sommertheater in Kiel und Lübeck nicht vergessen werden. In Kiel mit Shakespeares „Viel Lärm um Nichts“ auf dem Holtenauer MFG-5-Gelände (noch bis 16. Juli ohne Kartenprobleme), und in Lübeck ganz anders, viel intimer, mit „Romeo und Julia“ im Domhof (noch bis 13. Juli, mit allenfalls noch Restkarten).

Sehenswert

Viel Lärm um Nichts wurde im Vorfeld des Sommertheaters nicht gemacht: Die Shakespeare-Open-Air-Premiere des Jahres 2024 war schon was - und hat sich vor Ort auf der Arena-Bühne in Holtenau wie auch beim Public Viewing überall in der Stadt als voller Erfolg erwiesen. Als ein Abend, der voll Übermut und Melancholie swingt, wie meine Kollegin Ruth Bender urteilte. Mittlerweile hat die „Viel Lärm um Nichts“-Inszenierung von Daniel Karasek auch schon einen wetterbedingten Ausfall verkraftet - die Prognosen für die nächsten Tage sind günstig...

Hörenswert

Das SHMF hat in der Lübecker Musikhalle einen grandiosen Start mit Mendelssohns „Elias“ hingelegt. NDR-Glücksfall Alan Gilbert leitete eine imposante und zugleich feinfühlige Aufführung des gewaltigen Oratoriums mit großartigen Beiträgen von Chor, Solisten (mit keinem Geringeren als Wagner-Star Michael Volle als Elias-Einspringer) und Orchester. Ein auch von der Länge her außergewöhnlicher Auftakt - der das Publikum durchgehend in seinen Bann zog.

Liebenswert

Das Wacken Open Air ist mittlerweile eine große Nummer. Und für diesen Sommer natürlich erneut längst ausverkauft. Aber auch im Kreis Steinburg fing man vor nunmehr 33 Jahren mal klein an mit Heavy Metal. Und genau daran, an die „Legend of Wacken“, erinnert die sechsteilige Serie von Regisseur und Landeskunstpreisträger Lars Jessen, die im Landgasthof Wacken erstmals gezeigt wurde und nun auch bei RTL+ und Nitro zu sehen ist. Mein Kollege Thomas Bunjes hat sich die ersten beiden Folgen der schier unglaublichen Geschichte gemeinsam mit Dorfbewohnern und Weggefährten von Thomas Jensen und Holger Hübner angeschaut.

Beachtenswert

Die Kunsthalle zu Kiel schließt im September für eine dringend notwendige, vorrangig energetische Sanierung voraussichtlich bis 2028. Und auch auf der Gottorfer Schlossinsel steht so ein Schnitt bevor - lange geplant in einem Masterplan, der Gottorf für die museale Zukunft fit machen will. Unter dem neuen Vorstand Thorsten Sadowsky wurde der Plan jetzt nochmals durchforstet - und die Bauphase halbiert, indem man den Neubau am und die Veränderungen im solange geschlossenen Schloss nun parallel terminiert. Heißt: Die Baufahrzeuge rücken erst im September 2025 an - und schon zweieinhalb Jahre später, 2028, ist im besten Fall dann das Schloss mit seiner völlig neu gedachten, barrierefreien Dauerausstellung wieder geöffnet. Was nicht heißt, dass die Ausstellungstätigkeit auf der Schlossinsel bis dahin zum Erliegen kommt - es gibt ja noch die Reithalle, die Stiftung Horn. Und viele Ideen. Die Schau um Verhüller Christo und Jeanne Claude lässt sich wie auch die um den hintergründigen Foto-Verwandlungskünstler Samuel Fosso in diesem Jahr sowieso noch ganz in Ruhe erkunden.

Freizeitwert

Fabelhaftes Kino um „Mein fabelhaftes Verbrechen“: François Ozons boulevardeske Kinokomödie führt zurück ins Jahr 1935 in Paris, wo eine genauso hübsche wie talentlose Schauspielerin des Mordes an einem berühmten Produzenten angeklagt wird, Notwehr gesteht und letztlich freigesprochen wird. Doch dann meldet sich die wahre Täterin, eine frühere Stummfilmdiva ... Nicht nur Ausstellung, Kostüme und Musik und Dialoge stimmen in diesem 22. Spielfilm des Franzosen Ozon, gleiches gilt auch für die Besetzung bis in die kleinste Nebenrolle. Was auch einen Kinobesuch lohnen sollte.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

