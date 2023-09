Kultur leben - KN-Newsletter mit Tipps und Terminen am 14.9.2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Nach dem gefeierten Saisonauftakt im Kieler Opernhaus mit „La Bohéme“ startet an diesem Wochenende die Konzertsaison des Philharmonischen Orchesters Kiel, aber auch die NDR-Aboreihe 2023/24. Und in einer Woche ist dann das Schauspiel mit Gerhart Hauptmanns „Rose Bernd“ an der Reihe: Das Theater Kiel gibt wieder voll Gas - und hat einiges vor. Was das fürs Musiktheater 2023/24 heißt, darauf machte mit tollen Stimmen bereits die Operngala der Volksbühne neugierig. Die Konzertsaison steht unter einem besonderen Stern, weil die fünfte auch die letzte unter GMD Benjamin Reiners ist - weshalb er am Pult zunächst einigen Gästen den Vortritt lässt, die für seine Nachfolge ab Mitte 2024 in der engeren Auswahl sind. Konkret und formal korrekt ist das Stand heute allerdings erst einer. Zwei sollen in nächster Zeit noch dazukommen... Die Spannung wächst. Der Markt ist so klein nicht. Was auch für Dirigentinnen gilt. Doch nur drei hatten sich in Kiel beworben - und es hier nicht in die engere Auswahl geschafft.

Sehenswert

Alexandra Liedtkes Inszenierung von Puccinis „La Bohème“ erzählt die Geschichte der schwindsüchtigen Mimi und ihres geldklammen Künstlerfreundes Rodolfo nicht nur schlüssig - sie erhielt (auch deshalb) mit allen Mitwirkenden bei der Kieler Premiere begeisterte Zustimmung. Zumal GMD Benjamin Reiners mit den gut aufgelegten Philharmonikern auf Schwungkraft und unsentimental-innigen Ausdruck setzt. Am Sonnabend (19 Uhr) steht La Bohéme im Opernhaus wieder auf dem Spielplan.

Hörenswert

Es tat regelrecht weh, dass Pianistengröße Rudolf Buchbinder so wenig Zuhörer fand, als er beim letzten Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters in der Wunderino Arena ausgerechnet gegen die Eröffnung der Kieler Woche anspielen musste. Ähnliches zeichnet sich nun leider auch für Anna Vinnitskaya ab, die Sonnabend um 18 Uhr an dem fürs Publikum eben doch weniger attraktiven Konzertort gastiert - und mit „Rach 2″ absehbar einen Glanzpunkt setzen wird. Das Elbphilharmonie Orchester spielt unter Leitung von Juraj Valcuha daneben Prokofjews mächtige 5. Sinfonie. Die Elbphilharmonie ist mit diesem Programm zwei Tage vorher zweimal (nahezu) ausverkauft, ähnliches dürfte für das Abschlusskonzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag ab 15 Uhr in St. Georgen Wismar gelten. Klar gesagt: Im krassen Gegensatz dazu gibt es für Kiel noch mehr als reichlich Karten. Und so schlecht klingt es hier nun auch wieder nicht.

Liebenswert

In 40 Jahren haben Markus Dentler und „Die Komödianten“ schon vieles ausprobiert - Theater für Hunde, Menschenzoo oder Sklavenmarkt sind schön schräge Beispiele, mit denen der Vollblut-Theatermann einst Aufmerksamkeit erregte. Aber er kann natürlich auch klassisch. Und allemal und immer wieder bunt. Denn: „Theater ist so brutal vielfältig - da kannst du alles machen“, sagt Dentler und hat zum Jubiläums-Saisonstart erstmal wieder eine Balladen-Revue unter dem Motto „Einfach sagenhaft“ angesetzt. Was folgt, klingt spannend.

Beachtenswert 1

In einem Festakt in der Kunsthalle gibt die Kieler Antikensammlung am heutigen Donnerstagabend vier wertvolle Vasen aus vorchristlicher Zeit zurück an den italienischen Staat – weil sie offenkundig aus Raubgrabungen in Apulien stammen und in den 1980er-Jahren über dunkle Kanäle erworben wurden. Legal war das wohl, aber in der Fachwelt nicht unumstritten. Die heute verantwortliche Kieler Archäologin Prof. Annette Haug sieht eine „moralische Verantwortung“ für die Rückführung der kostbaren Objekte. Ein Signal, das auch der italienische Botschafter erhört hat. Er ist beim Festakt von Universität und Land dabei. Und wir werden berichten.

Beachtenswert 2

Die Elbphilharmonie ist nach schwerer Geburt zum unumstrittenen Hamburger Wahrzeichen geworden. Gar nicht weit weg wächst in der Hafencity bereits ein ähnlich ikonischer Elbtower - und dazwischen könnte womöglich ein neues Opernhaus entstehen. Der als Investor (womöglich auch im Hafen) und Sponsor vielfältig engagierte, kunstsinnige Logistik-Unternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne (86) will dafür über seine Stiftung bis zu 300 Millionen Euro beisteuern. Das kann noch nicht alles sein. Ist aber sehr, sehr viel - und Anlass genug für die Stadt, das hanseatische Angebot gründlich zu prüfen. Zumal eine überfällige Sanierung der Staatsoper an der Dammtorstraße erhebliche Investitionen erfordert ... Nach einem ersten kühnen Aufschlag vor gut einem Jahr darf man nun auf den Umgang mit dem Schenkungs-Angebot gespannt sein.





Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef





