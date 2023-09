Kultur leben - KN-Newsletter mit Tipps und Terminen am 28.09.2023

Liebe Leserinnen und Leser,

man könnte meinen, mit der langjährigen Schließung der gesamten Kunsthalle und der mindestens um ein Jahr verzögerten Wiedereröffnung des dann renovierten Konzertsaals am Kieler Schloss, bricht eine dunkle, kulturarme Zeit an in der Landeshauptstadt. Aber es gibt sie eben doch, die kreativen Alternativen. Trotzdem sollte man die beiden Verluste nicht kleinreden.

Gespannt bin ich, ob es dem Theater Kiel gelingt, mit dem tollen Angebot kostenloser Last-Minute-Tickets in die oft erschreckend hermetisch abgeschlossene Bewusstseinsblase der Studierenden vorzudringen. Keine leichte Aufgabe. Die jungen Erwachsenen würden wahrscheinlich kommen, wenn sie denn davon wüssten. Meine eigenen Stichproben fielen diesbezüglich bislang fatal aus. Keine Ahnung, nirgends. Dabei bin ich sicher, dass viele grundsätzlich Aufgeschlossene sich vom Kulturticket für Kieler Studierende ohne die hemmende finanzielle Barriere locken ließen. Und dann nachhaltig vom erhebenden Bühnenvirus infiziert würden!

Sehenswert

Das Theater Kiel läuft bereits auf vollen Touren. Nach der vieldiskutierten und vielgelobten Premiere von Puccinis „La Bohème“, die am 8. Oktober nun auch der GMD-Kandidat Daniel Carter dirigieren soll, hat das Schauspiel einen Treffer mit dem Drama „Rose Bernd“ von Gerhart Hauptmann gelandet. Am Sonnabend, 30. September, ist die nächste Vorstellung davon.

Hörenswert

Die Shanty-Rock-Band Santiano ist maximal beliebt, vor allem auch im deutschen Norden. „Doggerland“ heißt ihr neues Album. Songs daraus haben sie in Glücksburg präsentiert - und mit meinem Kollegen Thomas Bunjes dazu gesprochen.

Lesenswert

Ein ungewöhnlich später Start für einen Roman. 21 Jahre sind bis zum Erscheinen auf Deutsch vergangen. Und die Karriere des Autoren Arnon Grünberg ist längst durch die Decke gegangen. Doch im Literaturhaus Schleswig-Holstein wurde klar: Zu spät ist es für den provokanten Schelmenroman „Gstaad“ keineswegs.

Beachtenswert

Mal ehrlich. Wer hatte denn fest an den angekündigten Fertigstellungstermin im Juni 2024 geglaubt? Der Konzertsaal am Kieler Schloss wird so grundlegend als Architektur-Schmuckstück der 60er-Jahre saniert und mit allerlei neuer Technik ausgestattet, dass das seine Zeit braucht. Zum Glück (noch) nicht mehr Geld, was bei einem zusätzlichen Jahr etwas überrascht. KN-Kulturchef Konrad Bockemühl hat sich auf die Baustelle begeben, präsentiert eindrucksvolle Bilder von Ulf Dahl und trägt die aktuellen Fakten zusammen. Auch seine Meinung stellt er im flankierenden Kommentar zur Diskussion.

Freizeitwert

Na klar. Die Tage werden kürzer. Die Temperaturen sinken. Was kann es da - abgesehen vom Live-Erlebnis Theater und Konzert - Schöneres geben als den Kino-Besuch. Spannend erscheint beispielsweise, was der offenbar sehenswerte Science-Fiction-Film „The Creator“ zur aktuellen Diskussion um die Künstliche Intelligenz und das Ende des Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood beizutragen hat - ohne davon gewusst zu haben.

John David Washington als Joshua in einer Szene des Films "The Creator". © Quelle: --/20th Century Studios/dpa

Service

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Christian Strehk, Kulturredakteur

Gratis lesen bis zum 31.12.2023: Sichern Sie sich jetzt unser Abo-Angebot.

