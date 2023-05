Kultur leben - KN-Newsletter vom 18. Mai 2023 mit Tipps und Terminen

Liebe Leserinnen und Leser,

in Kiel steigt die Spannung. Nach der Puccini-Premiere und dem gefeierten Mahler-Dirigat fällt es zunehmend schwer, den nach wie vor jungdynamischen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners am Ende der kommenden Saison schon wieder ziehen zu lassen. Seine Qualitäten am Pult der Kieler Philharmoniker sind enorm.

Trotzdem gilt es, zuversichtlich nach vorne zu schauen und einen würdigen Nachfolger zu suchen. Wer am kommenden Sonntag um 16 Uhr in die Kieler Oper geht, kann bereits einen der potenziellen Kandidaten am Pult erleben. Die „vorgesiebten“ müssen nämlich alle eine Repertoire-Vorstellung von Puccini oder Mozart leiten - nach nur einer kurzen Verständigungsprobe ...

Ein bewusst heißer Ritt, denn für Orchester, Chor und Solisten ist es sehr wichtig, dass man der Zeichengebung des möglichen neuen Chefs ohne Pannen und Spannungsbrüche folgen kann, selbst wenn er hier und da eine andere Tempo- und Interpretationsvorstellung hat, als sie einstudiert wurde.

Ansonsten richten sich alle Ohren auf einen der Großen der Musikszene aus: Auf Herbert Grönemeyer! Alle kulturell relevanten Infos finden sich wie gewohnt auf unserer Kultur-Site auf der Homepage der Kieler Nachrichten.

Sehenswert

Die Oper Kiel hat einen Lauf. Sowohl was die musikalische Qualität angeht als auch die szenisch diskussionswürdige Umsetzung. Ein starkes Beispiel: Giacomo Puccinis dritte, aber erstmals erfolgreiche Oper „Manon Lescaut“. Ganz starke stimmliche Leistungen unter der Leitung von GMD Benjamin Reiners kommen hier glücklich mit einer profilierten Inszenierung von Julia Burbach zusammen, die vielleicht nicht jedem auf Anhieb gefällt, aber sehr konsequent durchgearbeitet ist. Eine Aufführung ist am 19. Mai geplant. Eine weitere unter der musikalischen Leitung des potenziellen GMD-Kandidaten Nicholas Milton am 21. Mai, dem australischen Chefdirigenten des Göttinger Symphonieorchesters.

Hörenswert

Die Konzerte im klassischen Bereich sind etwas rar diese Woche. Die Veranstalter fürchten die Zurückhaltung des Publikums angesichts der „Himmelfahrt“-Brücke. Aber spannend sind vor allem studentische Aktivitäten aus der Musikhochschule Lübeck in Schleswig und Kiel sowie die konzertante Präsentation von neuen Band-Ausgaben der Brahms-Gesamtausgabe, die am Musikwissenschaftlichen Institut der Kieler Universität entsteht.

Liebenswert

Wenn Herbert Grönemeyer auf Touren kommt, horchen alle auf, nicht nur die Fans. Nach vielen Alben und Konzertauftritten richtet sich die Aufmerksamkeit diesmal besonders auf die Kieler Wunderino Arena, wo die Tour 2023 beginnt. Was hat er seit 2019 zu sagen? Gibt es noch neue musikalische Impulse? Die Kieler Nachrichten sind natürlich mit Blitzkritik und anschließend ausführlicher Rezension am Start.

Beachtenswert

Ein lautes Lebenszeichen will das 32. Bluesfest Eutin setzen, Motto: „The Blues is still alive“. Organisator Helge Nickel und seine Baltic-Blues-Crew haben, so die Expertise meines Kollegen Thomas Bunjes, „ein attraktives Line-up gestrickt“, um wieder rund 15 000 Gäste vom 18. bis 21. Mai zu einem der größten Bluesfestivals Europas zu locken.

Freizeitwert

Welche Aussagekraft haben Filmpreise? Das ist tatsächlich - wie bei allen Kulturpreisen - ganz unterschiedlich und ganz individuell zu bewerten. Umso spannender der Gang ins Kino dieser Tage: „Das Lehrerzimmer“ ist als „Bester Spielfilm“ beim Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Da bildet man sich doch gerne eine eigene Meinung dazu, oder?

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Christian Strehk, Kulturredakteur

