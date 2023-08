Kultur leben - Kulturtipps und Termine für Kiel und Umgebung ab 10. August

endlich „Barbie“ gesehen und, Überraschung, tatsächlich nicht ausgeflippt. Hatte man sich anders vorgestellt bei Greta Gerwig, der wir als Schauspielerin und Regisseurin so aufregende Filme verdanken wie „Frances Ha“, „Ladybird“ und „Little Women“. Vielleicht war es auch nur der rasende pinkleuchtende Hype, der einen schon Wochen vorher in so frohe Erwartung versetzte, dass die im Live-Erlebnis nur noch leise in sich zusammenfallen konnte.

Natürlich ist auch „Barbie“ ein gelungenes, dabei höchst unterhaltsames Kino-Erlebnis, mit herrlich schlagfertigen Dialogen, einer sehr komisch und Marlboro-mannhaft (kennt das noch jemand?) ins Trumpeske driftenden Männerwelt. Und dass Ken erst unter Barbies Blick lebendig wird, nimmt man hochvergnügt mit. Ob „Barbie“ deswegen aber auch das so großartig gepriesene feministische Plädoyer ist? Nach einer Überdosis Product-Placement gibt es jedenfalls im Film am Ende für Frauen nur zwei Möglichkeiten: Präsidentin oder Mutter.

Wenn Sie es nicht schon getan haben, schauen Sie sich das am besten selbst an. Für alle, die mit Barbie aber bereits abgeschlossen haben, hält der sich gerade wieder aufrappelnde Sommer auch weitere kulturelle Perlen parat.

Sehenswert

Samuel Fosso hat viele Gesichter. Das eines Rettungsschwimmers oder das von Miles Davis, von Papst Franziskus oder „der befreiten schwarzen Frau“ der Siebziger. Die doppelbödigen Selbstporträts des in Kamerun geborenen und in Paris lebenden Fotografen zeigt das Landesmuseum Schloss Gottorf in einer so anregend irritierenden wie oft auch witzigen Ausstellung. Ein kluges Spiel mit Identitäten und kultureller Aneignung, das man sich auch gern zweimal anschauen kann.

Hörenswert

Sie wundern sich, wo der Sommer bleibt? Dann machen Sie ihn sich am besten einfach selber. Zum Beispiel mit dem Balkan Paradise Orchestra, das jüngst beim SHMF-Konzert auf der Krusenkoppel Stimmung machte. Jede Menge Blech, dazu Klarinetten, Percussion und Schlagzeug hat die zehnköpfige Frauencombo aus Barcelona zu bieten, dazu eine irrwitzige Stilmixtur von kirmesscheppernd bis Ska-stürmisch. Und auch wenn die Bühnenpower und die wundersam beflügelte Mischung aus Dauerregen, Ausgelassenheit und Groove der kollektiven Krusenkoppel-Erinnerung vorbehalten bleibt - die Musik wirkt auch aus der Konserve etwa der Alben „Odissea“ oder „K‘ataka“. Absolut sommerpartytaublich.

Entdeckenswert

Harry Mulisch, Margriet de Moor, Cees Nooteboom oder Conny Palmen: Die Literatur der Niederlande ist hierzulande immer schon präsent. Grund genug, sie mit dem Literatursommer mit jungen Stimmen und Neuerscheinungen in den Blick zu rücken. Bis Ende August touren vier Autorinnen und zwei Autoren durch Schleswig-Holstein, darunter Krimi-Autor Mathijs Deen, der am 26. August in Kiel aus „Der Taucher“ liest. Schon früher, am 18. August, lockt das Literaturfest im Alten Botanischen Garten u.a. mit der jungen Autorin Nina Polak und der Geschichte einer seesüchtigen Heimkehrerin.

Lesenswert

Noch mehr Sommerlektüre gefällig? Das Krimi-Genre hat da ein geradezu unüberschaubares Angebot. Historische Fälle sind zwar eigentlich nicht so meins - aber die akribisch recherchierten Geschichten, die der Autor Tilman Spreckelsen um Theodor Storm - ja genau, den Husumer Verfasser des „Schimmelreiters“ - herumspinnt, ziehen unmittelbar hinein ins spökige Gefühl von Nordsee und Nordsagenwelt.

Freizeitwert

Der bis dato reichlich unzuverlässige Sommer soll sich die nächsten Tage wieder aufrappeln, versprechen die Meteorologen. Na dann, rauf aufs Fahrrad und raus in die Ferne - oder Nähe. Ganz prima inspirieren lassen kann man sich dazu mit dem neuen Buch von Mona Harry „Ins Blaue“. Das versammelt Touren von Stormarn bis Sylt und von Kiel bis Tönning und macht in den schnoddrig bis poetisch angehauchten Texten unbedingt Lust auf mehr.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Kulturredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN