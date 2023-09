Kultur leben: Kulturtipps und Termine in und um Kiel ab 7. September

Liebe Leserinnen und Leser,

Es sieht gerade kein bisschen danach aus, als wollte der Sommer demnächst verklingen. Außer für die, die im Frühnebel den Tag beginnen, wenn die Sonne noch als falsches Versprechen erscheint. Aber irgendwie ist sie schon da, die kleine Melancholie, die sich alle Jahre wieder einschleicht mit der Ahnung, dass der Sommer endlich ist.

Dabei ist der Herbst ja nicht die schlechteste Jahreszeit, zumindest kulturell gesehen. Im Gegenteil: Da summt und brummt es, ist alles Erwartung, erscheint es allerorten, als hätten die Macher über den Sommer alle Kräfte gebündelt, um jetzt mit Nachdruck loszulegen. Im Theater, im Museum, im Literaturhaus. Eine Zeit voller schöner Versprechen. Von der Comic-Ausstellung bis zum Saisonstart am Theater Kiel mit der Puccini-Oper „La Bohème“. Und darüber hinaus halten Sie es am besten so lang wie möglich mit einer Songzeile der „Liga der gewöhnlichen Gentlemen“: „Es ist immer Sommer irgendwo ...“

Sehenswert

Knallbunt und überlebensgroß erscheint trifft man sie im Kino, die Superhelden aus dem Marvel- oder DC-Universum. Ganz anders die Geschichten von Will Eisner (1917-2005), dem das Jüdische Museum Rendsburg gerade eine umfassende Ausstellung widmet. Der pointierte Strich, das harte Schwarzweiß, die rasante Bewegung, die Alltagsbeobachtung – damit wurde der New Yorker Zeichner stilbildend für den Comic. Unbedingt ansehen.

Hörenswert

Bevor eine Operninszenierung zur Premiere kommt, gilt es, ihre Bestandteile zusammenzufügen. Die Musik im Orchestergraben, das Spiel oben auf der Bühne. Und jedes Mal ist man als Zuschauerin oder Zuschauer neugierig, welche Idee die Regie und musikalische Leitung antreibt und trägt. Deshalb bitten wir das Regieteam oder Schauspieler vor der Premiere zum Gespräch. So wie hier Regisseurin Alexandra Liedtke und GMD Benjamin Reiners, die Einblick geben in ihre Arbeit an „La Bohème“. Mit Puccinis Liebes- und Lebensdrama startet das Theater Kiel am 9. September in die Saison.

Lesenswert

In den Gedichten von Doris Runge scheint sich die Welt auf ihre Essenz zu verdichten. Beobachtungen aus ihrer Cismarer Schreibstube, von Kopf- und realen Reisen kondensiert die Lyrikerin, die im Juli ihren 80. Geburtstag feierte, in knappen Zeilen auf den Punkt. Im neuen Band „von liebe viel“ lässt sich das anregend nachlesen. Noch besser, wenn die Dichterin selbst liest, so wie am kommenden Dienstag, 12. September, im Literaturhaus. Da klingt noch eine weitere Ebene mit.

Entdeckenswert

Lichtes Grün auf Seekarte, eckige Grafik in Knallbunt, sektreif perlender Schriftzug oder doch lieber in allen Farben blau, wie sich der Siegerentwurf präsentiert. Jedes Jahr ist es aufs Neue spannend, was den Designern zum Kieler-Woche-Plakat einfällt. Hier lässt sich nochmal anschauen, was uns 2024 von den insgesamt 14 Entwürfen aus der Endrunde alles entgeht. Und schauen, was Leserinnen und Leser am liebsten auf dem Siegertreppchen gesehen hätten, kann man per Mouse-Klick von Michael Kluth auch.

Freizeitwert

Ein Abend unter Freunden, der Abschied von einer Wohnung – in Lukas Nawraths Film „Letzter Abend“ läuft das alles ziemlich aus dem Ruder. In Kiel haben der Regisseur und die Schauspielerin Susanne Dorothea Schneider Einblick in das Making Of von Nawraths Langfilmdebüt gegeben. Das macht neugierig – und bis 12. September ist der Film noch im Studio in Kiel zu sehen.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Kulturredakteurin

