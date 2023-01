Kultur leben - mit Tipps und Terminen für Ende Januar

Liebe Leserinnen und Leser,

im Süden der Republik wird dieser Tage ständig gejammert: Das Publikum kehre nach Corona nicht zurück. Ein Drittel, besonders die früher Spontanen, seien zu Couch-Potatoes mutiert. Der Eindruck bestätigt sich im Norden nicht. Gerade begeisterten sich der aus Bonn angereist Pianist Fabian Müller und der aus Berlin kommende österreichische Regisseur Stephan Prattes, wie gut doch der Zuspruch nach ihrer Wahrnehmung in Oper und Konzert an der Förde sei. Die Kulturnation hält den Kopf offenbar oben oben. Und es gibt ja auch längst wieder genügend spannende Angebote für alle, die zuhause nicht im eigenen Saft versauern, sondern kreative Impulse erhalten möchten.

Sehenswert

Es ist ein ganz besonderer, ja in gewisser Weise ein magischer Ort, diese Villa mit Park in der gerne belächelten Stadt Neumünster. Und das Jahresprogramm in der Gerisch-Stiftung kann sich einmal mehr künstlerisch sehen lassen. Nicht nur, aber eben auch wegen einer für den Sommer geplanten Karl-Hartung-Retrospektive.

Hörenswert

Die Studierenden der Christian-Albrechts-Universität nutzen am Sonnabend erstmals die Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel, um mit der effektvoll chorsinfonischen „Mass for Peace“ vom populären Briten Sir Karl Jenkins musikalisch gegen den Ukraine-Krieg zu protestieren. Der Sonntag ist dann am selben Ort einem programmatisch spannenden Gruß der Philharmoniker gen Finnland gewidmet. Sie begrüßen dabei außerdem eine junge finnische Dirigentin bei ihrem Debüt am Pult eines deutschen Orchesters, die gerade steil Karriere macht.

Liebenswert

Eigentlich mag sie das Etikett Jazzsängerin selber gar nicht. Aber man kann und mag es ihr auch nicht ersparen: Rebekka Bakken ist jedenfalls eine Musikerin, deren Stimme man leicht erliegen kann - gerade im eigensinnig genreübergreifenden Songwriting.

Beachtenswert

Es wird viel renoviert auf dem architektonisch bedeutenden Campus der Kieler Universität. Dass deswegen der markante Sechseckbau als Theaterbühne nicht mehr zur Verfügung stand und steht, hat den kreativen Gruppen des Studententheaters genauso zugesetzt wie die Corona-Pandemie. Aber es regt sich wieder was - und könnte Vergnügen bereiten!

Freizeitwert

Warum nicht mal selber eine Film-Jury bilden? Die Nominierungen für die Oscars sind raus und einige Beiträge bereits im Kino oder via Streaming zu sehen. Die Kategorien lassen sich im Internet finden. Und mal los in der Familie oder unter cineastisch begeisterten Freunden: Wer ist der beste Oscar-Prophet? Wer hat zu viel Anspruch? Und wer vergrüßt sich total? Hollywood for Home ruft.

Szene des Films «Im Westen nichts Neues». Der deutsche Beitrag «Im Westen nichts Neues» ist auch in der Top-Sparte «Bester Film» für den Oscar nominiert. Foto: Reiner Bajo/Netflix/dpa © Quelle: Reiner Bajo/Netflix/dpa

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Christian Strehk, Kulturredakteur

