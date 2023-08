Kultur leben: KN-Newsletter am 24. August mit Tipps und Terminen

Liebe Leserinnen und Leser,

Dass das Schleswig-Holstein Musik Festival in seiner 38. Saison einen ziemlich grandiosen Abschluss finden würde, zeichnete sich schon länger ab. Dafür steht nicht nur Händels großartiges Oratorium „Messias“. Nach einem Halleluja dürfte Intendant Christian Kuhnt und seinem Team auch in der Bilanz der vergangenen acht Wochen zumute sein. Deutlich über 90 Prozent Auslastung sind gesetzt - gefühlt waren die allermeisten Konzerte ausverkauft. Wohltuend nach der Corona-Ernüchterung. Das Publikum hat die Treue gehalten. Und es ist gewachsen. Das wird auch mit dem Facettenreichtum zu tun haben, für den 2023 der Porträtkünstler Daniel Hope genauso wie der programmatische Schwerpunkt mit London als Multikulti-Musikmetropole steht. Soll auch heißen, nach der berechtigten Freude über das Ergebnis dieses Jahres kommt die Herausforderung, das auch 2024 wieder zu schaffen. Motivation und Ansporn gibt‘s genug. Und wenn es nur die rundum gute Stimmung dieses Sommers ist - der, Hope sei Dank, ja noch ein wenig verlängert wird.

Hörenswert

Für Ian Bostridge gibt es (eigentlich unverständlich) beim SHMF noch reichlich Karten. Gemeinsam mit dem Oxalys Ensemble bestreitet der eigenwillige britische Tenor das letzte Kieler Konzert im Festival in der auch durch das Konzertsaal-Defizit erstarkten und beliebten Petruskirche. O-Ton Bostridge: „Wenn es einem nur darum geht, schön zu singen, oder entspannende Musik für das Publikum zu spielen, hat das keine Qualität. Es muss um viel mehr gehen.“ Wir werden es hören, mit romantischer Musik aus England für Tenor und Ensemble. Ansonsten hat man viele Festivalhöhepunkte in Erinnerung, bevor es dann am Sonntag zum (ausverkauften) Abschluss nach Lübeck geht. Und gleich noch zwei Konzerte in der Elbphilharmonie folgen...

Sehenswert

Bereits ab 12 Uhr soll am Freitag bis Sonntagabend auf dem Norder in Kiel die Post abgehen bei der zweiten Ausgabe des Funhouse Festivals, präsentiert von Beauty & the Beats als „großer Zirkus für Alle“. Da gibt es eben nicht nur Musik, auf der Main-Stage etwa von Jeremias, Majan, Ski Aggu, 102 Boyz oder Bausa, und eine zweite, Electronic-Stage mit lokalen bis internationalen DJs. Auch ein üppiges Rahmenprogramm, das sich von Wrestling-Matches und Funsport bis zur Chillout Area erstreckt, wird an der frischen Luft geboten - plus Gastronomie, versteht sich.

Lesenswert

Zehn Jahre ist es her, dass Wolfgang Herrndorf seinem Leben ein Ende bereitete. Schon mit seiner Krebserkrankung hatte er seinen Erfolgsroman „Tschick“ fertig geschrieben, später seine quälende Behandlungszeit ergreifend dokumentiert. Tobias Rüther hat eine Biografie über den Autoren geschrieben, seine Lust, über Grenzen zu gehen und quer zur Zeit zu leben. Er sieht Herrndorf als „größten deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation“ - und versucht das auf 384 Seiten klug wie warmherzig zu belegen.

Beachtenswert

Leonard Bernstein verbreitete in den 80er-Jahren hier im Norden einen besonderen Zauber, als er zu den Gründervätern des SHMF gehörte und hier sein Motto „Let‘s make music as friends“ nicht nur vom Pult aus lebte. Nun ist das Leben des berühmten jüdischen Dirigenten, Pianisten und Komponisten verfilmt worden. Von US-Schauspieler Bradley Cooper, der in „Maestro“ auch in seine Rolle schlüpft - mit Nasenprothese. Was im Netz hitzige Kritik hervorrief. Bernsteins Kinder Nina, Alexander und Jamie hingegen gaben sich cool - und dem Hollywoodstar volle Rückendeckung: Ihr Vater hatte ja tatsächlich „a nice, big nose“. Am 2. September feiert „Maestro“ bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere.

Freizeitwert

Auf Gottorf wird die letzte Woche für die große und wirklich (auch um-)spannende Christo und Jeanne-Claude-Schau eingeläutet. Aber auch Galerien in und um Kiel haben derzeit wieder so einiges zu bieten. So haben sich das breitgefächerte Werk des bei Berlin lebenden Bildhauers, Keramikers und Grafikers Lothar Seruset mit Gröschl und Menne sogar zwei Galerien zugleich vorgenommen.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef





