Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN am 1. Dezember 2022

Tragikomisches im Kieler Theater und gleich zwei weihnachtlich geprägte Konzerte in der Wunderino-Arena bietet das Kulturprogramm in Kiel am Wochenende. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter.

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht ist ja die vorweihnachtliche Stimmung, eine Art Nähesuchen, was jetzt wieder mehr Menschen in die kulturellen Veranstaltungen strömen lässt. Aber auch Corona scheint einiges vor seinem Schrecken verloren zu haben - zumindest was die Pandemie betrifft, scheint sich das Leben, eben auch das kulturelle, nach und nach wieder zu normalisieren.

Sehenswert

Um sich den Fliesenverkäufer Lothar Kellermann hinzuversetzen, der in „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ wegen einer dann fälschlich diagnostizierten tödlichen Krankheit ins Hospiz geht, ging der Kieler Schauspieler Werner Klockow selber in eins - in Bad Oldesloe. Hörte sich um. Mit Klockow in der Titelrolle feiert das Stück, das auf einem Fernsehfilm basiert, am 2. Dezember Premiere im Kieler Schauspielhaus.

Hörenswert

Gleich zwei Weihnachtskonzerte stehen am zweiten Adventssonntag in der Kieler Wunderino-Arena an. Am späten Vormittag und am frühen Abend treten der Philharmonische Chor, die Chorakademie am Theater Kiel und das Philharmonische Orchester Kiel auf, zu hören sind aber auch Solobeiträge des talentierten Nachwuchses aus den Bereichen Chor, Orchester und Ballett.

Liebenswert

Was passiert, wenn der Weihnachtsmann zu spät dran ist? Richtig, Chaos bricht aus. Aber ein durchaus liebenswertes und vergnügliches, wie zur Premiere des Stücks „Herr Weihnachtsmann verspätet sich“ an der Niederdeutschen Bühne Kiel meine Kollegin Sabine Tholund feststellen durfte.

Beachtenswert

In „She Said“ hat Maria Schrader den tiefen moralischen Fall des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein verfilmt. Der Film läuft am 8. Dezember im Kino an. Vorher hat mein Kollege Stefan Stosch die Regisseurin und Schauspielerin interviewt.

Freizeitwert

Weihnachten naht, und auch das Kieler Konzertangebot der kommenden Tage bleibt davon nicht unbeeinflusst. Wer aber partout noch nicht in besinnliche Weihnachtsstimmung kommen will, kann sich ja stattdessen auch Doom Metal geben.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Reporter

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.