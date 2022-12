Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN am 15. Dezember 2022

SHMF-Gründer Justus Frantz dirigiert kommenden Montag in Kiel ein Benefizkonzert zur Unterstützung der revolutionären Bewegung im Iran. Und Musikensembles der Universität Kiel setzen ehrgeizige Projekte um. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter.

alle Jahre wieder, ob Corona oder nicht, wird das kulturelle Angebot zu Weihnachten hin schmaler. Die Menschen zieht es stärker in die heimische Stube und klirrende Kälte lädt nicht gerade dazu ein, diese zu verlassen. Das geht es den Künstlern nicht anders, die aber ihrem Broterwerb nachgehen (müssen). Ohne jetzt in allzu besinnliche Rhetorik verfallen zu wollen, lohnt in vielen Fällen dennoch der Besuch der Clubs und Konzertsäle, der Theater und Galerien.

Sehenswert

Öllampen, Teller, Vasen, Trinkgefäße, Platten, Siegelstempel - für eine Sonderausstellung in der Kieler Antikensammlung hat deren Kustos Manuel Flecker römisch-tunesisches Tongeschirr zu einer sehenswerten Sonderausstellung als Leihgaben zusammengetragen. Die handwerkliche Qualität der Objekte aus dieser Hochburg des Töpferns rund um Karthago ist erstaunlich.

Hörenswert

Mit Wolfgang Szwillus leitet jetzt kommissarisch ein promovierter Geophysiker die Ensembles Kammerorchester der CAU und Akademischer Chor der Uni Kiel nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Volker Mader. Als schöne Herausforderung empfindet Szwilus das. Seit er sein Studium in Kiel begann, singt er in Maders Akademischem Chor. Am 19. Dezember kommen sie mit Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten I-III) in die Kieler Petruskirche.

Liebenswert

Riesenbeifall gab‘s für das studentische Opernprojekt, das Engelbert Humperdincks beliebte Märchenoper „Hänsel und Gretel“ im Audimax der Kieler Uni auf die Bühne wuchtete. Unter der Leitung von Kiels neuem Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann bewältigten das Collegium Musicum und die jungen Profisolisten die üppige und anspruchsvolle spätromantische Opernpartitur bemerkenswert gut. Aktuell ist die Oper „Hänsel und Gretel“ auch in mehreren Aufführungen am Schleswig-Holsteinischen Landestheater zu erleben.

Beachtenswert

Es gehe darum, „die heldenhaften Frauen zu unterstützen, die dem Steinzeit-Islamismus im Iran ihr Leben entgegensetzen“, sagt Justus Franz mit Blick auf das Benefizkonzert, das er am 19. Dezember in der Kieler Nikolaikirche dirigieren wird. Beteiligt sind die Philharmonie der Nationen in Kammerbesetzung und namhafte Solisten.

Freizeitwert

Bevor es weihnachtlich in den Schoß der Familie geht, stehen in Kiel noch ein paar Live-Konzerte, die den Besuch lohnen.

