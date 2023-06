Kultur leben mit Tipps und Terminen - Newsletter der KN-Kulturredaktion vom 15. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

wie auch immer man zur Kieler Woche steht, den Nimbus, zugleich eine Plattform für hochkulturelle Gastspiele zu sein, hat sie seit einem Vierteljahrhundert eingebüßt. Aber ihr Kulturlosigkeit vorzuwerfen, wäre absurd. Denn es gibt natürlich diverse Konzerte mit interessanten Künstlerinnen und Künstlern. Und die hiesigen Kräfte etwa am Theater Kiel legen sich sowieso immer enorm ins Zeug. Somit lässt sich das Bummeln und Segeln, das Zuprosten und Möwenverjagen im Strom der Massen sehr gut auch mit kulturellen Stippvisiten verbinden. Wer am ersten „KW“-Wochenende aus dem Opern- oder Schauspielhaus, aus der Wunderino Arena oder der Petruskirche tritt, hat womöglich noch mehr Sinn für Bodenständiges wie Fischbrötchen und Bier, Buden, Bands und Straßenkünstler. Denn das fehlt leider oft im profaneren Saisonalltag: die Möglichkeit nach den Vorstellungen noch irgendwo nett landen zu können, um nach dem Kultur- auch den Schlemmer-Hunger zu stillen.

Sehenswert

Einmal mehr lässt das kleine, aber feine Künstlermuseum Heikendorf mit einer Ausstellung aufhorchen. Dort ist hochkarätige Kunst aus Lettland zu Gast. „Lettische Landschaften“ heißt die exklusive Schau mit 54 Gemälden und Grafiken, allesamt Leihgaben aus dem Lettischen Nationalen Kunstmuseum in Riga. Und im Anschluss kann man ja einen schönen Spaziergang an der Ostsee einplanen, deren kleine Wellen auch in den Baltischen Staaten an den Strand schwappen.

Hörenswert

Eine lebende Legende, na klar: Fast zehn Jahre ist es her, da machte Peter Gabriel auf „Back To Front“-Tour in der Hamburger Barclays Arena Station. Jetzt kehrte der 73-jährige Sänger, Musiker und Komponist zurück. Mit neuen Songs, alten Hits, einer spektakulären Show, seiner fabelhaften Band – und einer mahnenden Botschaft auf Deutsch. Mein Kritiker-Kollege Thomas Bunjes war beeindruckt.

Lesenswert

Der Komponist, Dirigent und Wiener Hofoperndirektor Gustav Mahler fasziniert und faszinierte die Menschen. Das Buch „Frauen um Mahler“ von Franz Willnauer, einst als Justus-Frantz-Nachfolger und Direktor Retter des finanziell angeschlagenen SHMF, hat in über fünfzig kompakten Porträts das weibliche Gegenüber des schwierigen Genies untersucht.

Beachtenswert

Eine fortlaufende Krise nach Pandemie, Inflation und während des Krieges im Osten: Erhebliche Kostensteigerungen für Technik und Personal machen aktuell vielen Musikfestivals finanziell zu schaffen – auch in Schleswig-Holstein. Teils werden Festivals deshalb abgesagt, in manchen Fällen auch, weil der Vorverkauf nicht läuft. Wie es momentan in der hiesigen Festivalbranche aussieht, hat mein Kollege Thomas Bunjes recherchiert.

Freizeitwert

Das tut wahrscheinlich gut zu hören: Schon zu Voltaires Zeiten stolperte der junge Mann Candide durch die Welt und erlebte Abstruses und Schlechtes, Lustiges und Bestürzendes. Loriot hat sich der Erzählung köstlich ironisch angenommen und damit Leonard Bernsteins multistilistisch aufgedrehte Musical-Operette noch einmal gewitzt überhöht. „Candide“ ist eine höchst eigenwillige Wahl von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners als Abschluss der philharmonischen Konzertsaison. Aber die beiden konzertanten Aufführungen am ersten Kieler-Woche-Sonntag in der Wunderino Arena werden bestimmt viel Spaß machen. Und den Philharmonischen Chor herausfordern, der nach 100 beständigen Jahren gerade mit der Zelter-Plakette geehrt wurde.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Christian Strehk, Kulturredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN