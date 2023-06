Kultur leben mit Tipps und Terminen - Newsletter der KN-Kulturredaktion vom 8. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Man kann sich in dieser Woche über die provokativen Schwermetaller namens Rammstein empören, und vor allem deren offenkundig genauso sexhungrigen wie frauenverachtenden Sänger Till Lindemann. Sich fragen, wie weit solche perfiden Gepflogenheiten in die gesamte Branche hineinwirken - und zugleich für sich selbst daraus Konsequenzen ziehen. Das Thema wird so schnell nicht abzuhaken sein. Aber schauen wir lieber auf die Region: Die Kieler Woche naht unübersehbar. Und was sich da auf den Bühnen überall in der Stadt anbahnt, das macht gehörig Lust auf eine pralle Festwoche - vergleichsweise unbeschwert, weil (ohne Rammstein und) endlich wieder (weitgehend) ohne Corona. Doch bevor es aufgeht ins Getümmel, herrscht gefühlt noch ein wenig Ruhe vor dem Sturm.

Sehenswert

Was für die Museen natürlich nicht zutrifft. In die Stadtgalerie lässt der luxemburgische Künstler Filip Markiewicz in der neuen Ausstellung „Liquid Poem“ Hoch- und Popkultur in unterschiedlichen Medien miteinander verschmelzen. In seinen installativen Arbeiten und Projekten verbindet und kombiniert der 43-Jährige Bildende Kunst, Musik und Theater in unterschiedlichsten künstlerischen Ausdrucksformen. Und lässt dabei neue Technologien bis hin zur Künstlichen Intelligenz nicht außen vor. Ein klassisches Kontrastprogramm bietet aktuell das Künstlermuseum Heikendorf mit „Lettischen Landschaften“, immerhin aus dem Nationalen Kunstmuseum in Riga.

Hörenswert

„The Big Sabrowski“ kann ja schon vom Namen her keine Kleinigkeit sein. Tatsächlich bescherte der in Kiel über Jahrzehnte bekannte und beliebte Kammersänger Jörg Sabrowski dem Publikum bei der Premiere im Kieler Opernhaus eine knackige, berauschende Show alter Schule. Der Erfolg des Abends wird sicher weitere Aufführungen in der kommenden Spielzeit zur Folge haben. Wer weiß, ob das auch für eine ungewöhnliche Premiere im con-spirito-Konzert an diesem Sonnabend (ausnahmsweise) in der Büdelsdorfer Thormannhalle gilt, wo „ein philharmonisches Karaokevergnügen der Extraklasse“ auf dem Programm steht. Mal was Neues. Zumindest hier - in Berlin, Zürich, Toronto wurde das Format bereits umjubelt. Aber ohne spontane Sängerinnen und Sänger aus dem Publikum dürfte es schwierig werden. Also: Nur Mut!

Lesenswert

Mit „Der Holländer“ hat der niederländische Autor Mathijs Deen schon große Aufmerksamkeit geweckt. Nun ist in seinem zweiten Roman „Der Taucher“ der eigenbrötlerische Kommissar Liewe Cupido erneut im westfriesischen Wattenmeer unterwegs. Es geht konkret um den mysteriösen Todesfall eines Wracktauchers, zugleich auch um das Gefühl von vertrauter Fremdheit, um Zwischenwelten - und viel Natur. Ruth Bender hat mit dem Autoren über Inselmenschen und seinen neuen Roman gesprochen.

Beachtenswert

Sich über die regionale und Landesebene hinaus bis zum Bundeswettbewerb vorzuarbeiten, ist eine echte Herausforderung: Die 15-jährige Kieler Pianistin Lily Merja Stieper hat bei Jugend musiziert in Zwickau einen Ersten Preis erspielt, genauso (wie im Ensemble mit zwei weiteren Cellisten) die Kieler Cellistin Ida Dettenborn. Über ihre Erfahrungen und Pläne haben sie mit Christian Strehk gesprochen. Von diesem beiden Musikerinnen werden wir sicher noch hören.

Freizeitwert

Das Wetter reizt zur Landpartie. Am Wochenende lässt sie sich mit vielfältigen Kunsterlebnissen bereichern, wenn neben der Nordart überall im Norden die „Sommerateliers“ locken (www.sommerateliers-sh.de). Und auch in den Galerien in und um Kiel kann von Sommerpause noch keine Rede sein - eine breite Palette künstlerischer Ausdrucksformen hier wie da. Bevor die Kieler Woche für neun Tage von alledem etwas ablenken dürfte.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo start

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN