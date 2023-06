Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 1. Juni

Liebe Leserinnen und Leser,

nicht nur beim ausverkauften Wacken Open Air sind die Ticketpreise gestiegen - von 239 Euro im vergangenen Jahr auf jetzt 299 Euro. Wobei die Metalheads hier immerhin noch den vierten Tag obendrauf bekommen, der bislang extra hinzugebucht werden musste. Nur ein Plus von zehn Euro auf 259 Euro sind es beim Hurricane in Scheeßel und beim Schwesternfestival in Neuhausen ob Eck - hier, so der Veranstalter, seien die Mehrkosten von bis zu 45 Prozent, die die Branche nicht zuletzt wegen der Bühnentechnik schultern muss, nur zu einem Bruchteil an die Besucher weitergereicht worden. Was Weltstars betrifft, scheint die Geldbörse allerdings noch immer locker zu sitzen - so gibt‘s für die kostspieligen Konzerte von Beyoncé und The Weeknd mit Hamburger Volksparkstadion in den kommenden Wochen bereits keine Karten mehr.





Sehenswert

Die Nordart in Büdelsdorf ist bekannt als Schau der großformatigen Kunstwerke. Genügend Platz ist ja auch in den Hallen der Carlshütte Büdelsdorf und drumherum. Meine Kollegin Ruth Bender hat sich vor der offiziellen Eröffnung der Schau am 3. Juni dort schon mal umgeschaut.

Hörenswert

Nur ein paar ganz vereinzelte Buhrufe mischen sich für Regisseur Delnon und Sciarrino in den rauschenden Erfolg. Der Löwenanteil des Publikums honorierte die Uraufführung von Salvatore Sciarrinos Musiktheater „Venere e Adone“ in der Hamburgischen Staatsoper mit üppigem Beifall.

Liebenswert

„Concord floral“ des kanadischen Autors Jordan Tannahill war das erste in einer Reihe von Stücken, die die fünf Spielklubs vom Theater Kiel noch bis zum 5. Juli präsentieren. Angeleitet von der Theaterpädagogin Denise von Schön-Angerer haben die Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren Stoffe erarbeitet, die speziell jugendlichen Perspektiven aufs Leben Raum geben.

Beachtenswert

So ziemlich alles ist teurer geworden, auch die Preise für Konzertickets. Um etwa 30 Prozent könnten die Ticketpreise durchschnittlich gestiegen sein, schätzt Stephan Benn vom Kulturverband Liveinitiative NRW. Auch beim Wacken Open Air hat man die Preise erhöht.

Freizeitwert

Und obwohl die Preise für Konzerttickets mächtig nach oben geklettert sind, gibt es für viele Konzerte in Hamburg im Juni bereits keine Karten mehr. Was insbesondere für die Mega-Acts gilt.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Reporter

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN