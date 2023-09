Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 1. September

Liebe Leserinnen und Leser,

alles neu macht der September. Theater starten mit frischen Programmen in die neue Saison, Kulturzentren wie Hansa48 und das Kulturforum in Kiel melden sich mit Musik, Kabarett und Comedy aus der Sommerpause zurück. Letzte Open-Air-Shows wie die von Erzkomiker Helge Schneider am Sonntag auf der ausverkauften Freilichtbühne Krusenkoppel gehen über die Bühne. Es gibt kulturell wieder mehr zu erleben. Viel Vergnügen!

Sehenswert

Wer die Shows von Chin Meyer besucht, kann dort nicht nur lachen, sondern auch noch etwas lernen. Diesmal im Kieler Metro über das sogenannte Greenwashing in Meyers Programm „Grüne Kohle“. Dabei bat der Finanzkabarettist diesmal auch Zuschauer zum „Cum-Ex-Dance“ auf die Bühne.

Hörenswert

Ein restlos begeistertes Publikum hinterließ die Andrew Lloyd Webber-Nacht in der Hamburger Elbphilharmonie. Da gab es nicht nur Musik aus „Das Phantom der Oper“ oder „Evita“ zu hören, sondern auch Webbers Grammy-gekröntes „Requiem“.

Liebenswert

Klar, Die Echse von Michael Hatzius ist ein angeberischer Chauvi und Maulheld. Dennoch entwickelt die Puppe unter Hatzius‘ Händen ein charmantes Eigenleben. Jedenfalls flogen Der Echse im Kieler Metro-Kino die Herzen des Publikums zu - Lachen macht die Liebe leicht.

Beachtenswert

Nach London als Schwerpunkt folgt nun beim SHMF 2024 eine weitere weltbekannte Stadt: Venedig. Auswahl gibt es reichlich mit Werken von Giovanni Gabrieli und Claudio Monteverdi, Vivaldi und Tomaso Albinoni genauso wie von Guiseppe Verdi und Richard Wagner, der 1883 in Venedig starb.

Freizeitwert

Die Theaterlandschaft im Norden erwacht, die neue Spielzeit startet. Mein Kollege Christian Strehk hat sich einmal in den neuen Programmen umgeschaut.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Kulturredakteur

