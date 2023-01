„Kultur leben“ - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 12. Januar

Das Theater Kiel bringt die diesjährige Sommeroper „Kabale und Liebe“ auf die deutlich kleinere Bühne im Schauspielhaus, Premiere ist am Freitag. Und am selben Abend feiert auch das neue Album der Hamburger Band Staring Girl Live-Premiere in der Hansa48. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter.

so ganz sutsche läuft sich das neue Jahr allmählich warm. Auf den Theaterbühnen, wo einige Premieren anstehen, brummt es schon wieder ganz schön. Im Konzertbereich geht‘s dagegen noch etwas verhaltener zu, aber das war in den Jahren vor Corona auch nicht eklatant anders. Spannend wird‘s, wie das Theater Kiel Schillers „Kabale und Liebe“ vom Open-Air-Event zum kompakten Kammerspiel heruntergeschraubt bekommt. Und groß ist die Vorfreude auf den Album-Release-Gig der Hamburger Band Staring Girl in der Hansa48.

Sehenswert

Mit Friedrich Schillers Tragödie „Kabale und Liebe“ gelang dem Kieler Theater im Sommer vergangenen Jahres wieder ein großer Publikumserfolg. Nun wird die damals großformatige Open-Air-Inszenierung im Schauspiel auf die Bühne gebracht - was für das Team des Kieler Theaters naturgemäß einige logistische Herausforderungen bedeutet.

Hörenswert

Freitag, der 13. Januar, ist ein Glückstag für Staring Girl - und für all jene, die ihre exquisiten Songs schätzen. Denn an diesem Tag veröffentlich die Hamburger Band mit Kieler Wurzeln ihr Album „Schräg fällt das Licht“. Dessen Songs sie an eben jenem Freitag im Kieler Kulturzentrum Hansa48 zum ersten Mal live präsentiert.

Liebenswert

Klein, aber oho: Mit der Mandoline haben die 14 Landesmusikräte ein auf den ersten Blick eher exotischeres Instrument zum „Instrument des Jahres“ erkoren. Doch obwohl sie als Nachfolgerin der Laute aus der höfischen Sphäre zu stammen scheint, war sie sie doch immer auch ein Volksinstrument. Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein konnte als Schirmherren einen der prominentesten Mandolinisten gewinnen.

Beachtenswert

„Weibliche Korrespondenten sind in Korea genauso beliebt wie Flöhe“, schrieb ein Journalist der Tageszeitung „Chicago Tribune“ während des Koreakrieges. Wie in anderen von Männern dominierten Berufen müssen sich Frauen auch auf dem Feld der Kriegsreportagen behaupten. In ihrem Buch „Kriegsreporterinnen“ porträtiert Rita Kohlmaier rund 30 Journalistinnen und Fotografinnen aus 100 Jahren.

Freizeitwert

Theater, Kabarett, Comedy, Slam Poetry, Live-Hörspiel - auf den Kieler Bühnen wird auch in den kommenden Tagen wieder allerhand geboten.

