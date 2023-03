Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 16. März 2023

Viel Musik bieten die nächsten Tage - in Kiel wie auch beim 60. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck. Aber die Kunst lockt ebenfalls, etwa auf die Gottorfer Schlossinsel zur großen Christo und Jeanne-Claude-Schau. Und im Kino wirken Filme nach, die gerade auf der Berlinale und/oder bei den Oscars in Hollywood glänzten.

Liebe Leserinnen und Leser,

In Kiel und im ganzen Land wird derzeit fleißig geprobt. Denn in Lübeck trifft sich an diesem Wochenende die Jugend, um im Landeswettbewerb zu musizieren. 215 junge Talente treffen sich zur 60. Auflage des Traditionswettbewerbes - 59 haben sich dafür beim Regionalentscheid in Kiel qualifiziert. Doch Musik gibt es nicht nur an der Trave, sondern auch an der Förde reichlich zu hören an diesem Wochenende: Etwa beim estnisch geprägten 4. Nordischen Kammermusik Festival von Freitag bis Sonntag im Kulturforum. Oder, ganz anders, auch in der Kieler Wunderino-Arena, wo am Freitag „Stahlzeit“ angesagt ist, um Rammstein genauso spektakulär wie brachial Tribut zu zollen, und am Sonnabend der Berliner Drill-Rapper Luciano auf seiner Majestic-Tour seine Fans anzieht. Und dann hat sich am Freitag im Opernhaus die nachgebessert-gestraffte Fassung von Jacques Offenbachs Operette „Pariser Leben“ zu bewähren ...

Sehenswert

Aber es lohnt sich auch, in andere kulturelle Disziplinen abzuschweifen. So widmet sich die große Ausstellung des Jahre 2023 auf der Gottorfer Schlossinsel Christo und Jeanne-Claude: „Paris. New York. Grenzenlos“ ist sie betitelt. Und zeigt, wie vorher schon sehr erfolgreich im Düsseldorfer Kunstpalast, zahlreiche Exponate rund um die verhüllten Großprojekte des Künstlerpaares. Neben diesen eindrucksvollen Dokumentationen zwischen Reichstag, Arc de Triomphe und dem noch anstehenden Wüstenprojekt „Mastaba“ sind natürlich auch ein paar kleinere verpackte Objekte bis hin zu einem VW-Käfer aus dem Jahr 1963 zu bestaunen.

Hörenswert

Was der Musik-Nachwuchs aus dem ganzen Land zu bieten hat, ist in geballter Ladung beim 60. Landeswettbewerb Jugend Musiziert an diesem Wochenende in Lübeck erfahrungsgemäß durchgehend hörenswert zu erleben. Wir haben im Vorfeld mit zwei Kieler Teilnehmern gesprochen, warum und wie sie sich dieser Konkurrenz stellen.

Liebenswert

Bei den Oscars ist Steven Spielberg in diesem Jahr siebenfach nominiert, aber letztlich leer ausgegangen, bei der Berlinale ist er kurz zuvor für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Ehrenbären geehrt worden. Und dort wurde auch sein neuester, beim 47. Festival in Toronto als Sieger ausgezeichneter Film „Die Fabelmans“ präsentiert, in dem er seine eigene Geschichte erzählt - und wie sich aus einem angsterregenden Kindheits-Kinoerlebnis seine Leidenschaft für den Film entwickelte.

Beachtenswert

Die Kieler Kunsthalle hat große Pläne - während sie über Jahre diskutiert wurden, haben sie sich noch ausgeweitet. Denn nun geht es nicht „nur“ um eine überfällige (energetische) Sanierung, sondern auch im mehr Attraktivität: Und das zeigt sich besonders an den reizvollen Plänen für ein Café mit Terrasse zum Schlossgarten hin - Fördeblick inklusive. Doch vorher schließt die Kunsthalle ab Herbst für voraussichtlich fünf Jahre. Weshalb sich in diesen Wochen noch einmal ein ausführlicher Rundgang empfiehlt, bevor die Kunsthalle dann während der Sanierung immer mal wieder an verschiedenen Orten in der Stadt aufblitzen will.

Freizeitwert

Rund um das nach Corona zunehmend gefragte Thema Gastfreundschaft dreht sich die Ausstellung „Be my guest - or would you like to be the host?“ im spce, dem Schaufenster der Muthesius Kunsthochschule in der Andreas Gayk-Straße 7-11. Mu-Studentin Neele Marie Denker befasst sich kreativ mit verschiedensten Aspekten der Gastfreundschaft - und lädt auch mit einem gastfreundlichen Begleitprogramm zum Mitmachen und „Mitforschen“ ein.





Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.