Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 20. April

Gleich zwei Premieren (“Onkel Wanja“ im Schauspiel und „Manon Lescaut“ in der Oper) locken am vierten April-Wochenende ins Theater Kiel. Und Vorfreude kommt auf, da der Plan fürs Sommertheater 2023 präsentiert ist.

während sich bei der Bundesgartenschau harmlos tänzelnde Menschen nicht mehr einen japanischen Kimono überstreifen dürfen, weil das in unseren seltsamen Tagen manchen schon als „kulturelle Aneignung“ gilt, wird in den Theatern zum Glück noch italienische Oper von polnischen oder baskischen Stimmen gesungen, dürfen sich bildende Künstlerinnen und Künstler aus Schleswig-Holstein noch weiterhin werkdienlich „angeeignet“ haben, was sie einst in Paris staunend und begeistert an Stil-Innovationen gesehen haben ...

Nutzen wir also die womöglich letzten Gelegenheiten, wenigstens die Künste als in jeder Hinsicht grenzüberschreitend wahrzunehmen und zu schätzen, voller Illusionen, Fehleinschätzungen, Klischees und Kulturclashs. Das war nämlich schon immer ihre vornehmste Aufgabe. Hoffentlich haben Karasek und Co keine Schere im Kopf, wenn sie beim beliebten Open-Air-Sommertheater diesmal den inzwischen nicht mehr zur Europäischen Union zählenden Shakespeare mit seiner im sizilianischen Messina spielenden Komödie „musicalisieren“ wollen.

Ein spannendes Experiment: Das Werftpark-Theater spürt auf dem Kieler Ostufer in dem ganz neuen Stück „Flade - frei sein“ dem DDR-Bürger Hermann Flade nach, der vom Widerständler bis zum Stasi-Kollaborateur mit einer extremen Biografie in dem ostdeutschen Unrechtsstaat zu denken gibt.

In der Kundenhalle und mit Unterstützung der Förde Sparkasse am Kieler Lorentzendamm präsentieren die Musikfreunde traditionell junge Talente. Am Freitag, 21. April, um 19 Uhr wird es dort tatsächlich besonders spannend: Fünf begabte Musikerinnen und Musiker aus Kiel und Umgebung bieten ein virtuoses Programm, das von einer Jury direkt im Anschluss an das Konzert beurteilt wird. Das Publikum kürt unter Laura Samodovs und Lily Merja Stieper, Klavier, Adelia Schalhorn, Flöte, Elisabeth Kramer, Violine, sowie Lukas Vornhusen, Violoncello, ebenfalls seinen Lieblingsauftritt. Die Teilnehmenden im Alter bis 18 Jahre spielen Pflichtstücke von Johann Sebastian Bach sowie selbstgewählte Kompositionen von Liszt bis Ravel, Elgar bis Dutilleux. Die Stiftung Musikfreunde dotiert den Hauptpreis mit einem Stipendium über 3.600 Euro und den Publikumspreis mit 500 Euro. Neben Vertretern des Stiftungsvorstands entscheiden in der Jury diesmal Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners mit über den Sieg.

Seit der Saison 1991/92 war Giacomo Puccinis starke, erste Erfolgsoper „Manon Lescaut“ nicht mehr im Kieler Opernhaus zu sehen. Jetzt kommt am 22. April eine Neuproduktion heraus, die gleich mehrfach attraktiv besetzt ist. Generalmusikdirektor Benjamin Reiners kann auf die versierte polnische Puccini-Sängerin Agnieszka Hauzer für die Titelpartie und auf den bereits als Don José in „Carmen“ sowie als Otello positiv aufgefallenen baskischen Tenor Andeka Gorrotxategi für die besonders anspruchsvolle Partie des Des Grieux zählen. Und die Inszenierung? Die hat Julia Burbach entwickelt, eine Regisseurin, die beim International Opera Award bereits als Newcomerin des Jahres nominiert war.

Jedes Jahr ein spannender Moment: Was plant das Theater Kiel für ein „Sommertheater“? Und wo? Anfang Juli 2023 ist nach „Carmen“ auf dem Rathausplatz nun wieder das Schauspielensemble gefragt. Auf dem MFG-5-Gelände soll Shakespeares Komödie „Viel Lärm um Nichts“ die Zuschauermassen locken und verzücken. Das Team, das Generalintendant Daniel Karasek dafür um sich schart, ist auf jeden Fall interessant. Da sollte man sich jetzt, genauer ab 25. April, schon mal um Tickets bemühen: www.theater-kiel.de oder Tel. 0431 / 901 901.

Ausflugstipp fürs Wochenende: Auf dem Museumsberg in Flensburg endet am 23. April eine interessante Ausstellung. Sie zeigt Werke, in denen Künstlerinnen und Künstler aus Schleswig-Holstein um das Jahr 1900 ihre Eindrücke von der Welthauptstadt der Kunst Paris verarbeitet haben - inhaltlich oder stilistisch. Hans Olde, Käte Lassen oder auch Emil Nolde sind attraktive, in der Schau berücksichtigte Namen. Inzwischen ist auch ein schöner Katalog erschienen.

