Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 21. Juli

Liebe Leserinnen und Leser,

etliche künstlerische und designerische Denkanstöße geben gerade die Studierenden der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Im spce (Andreas-Gayk-Straße 7-11) zeigt die interdisziplinäre Ausstellung „Future Night Train“ den Zauber des Reisens, und noch bis Sonntag wird auf dem Campus der Kunsthochschule die üppige Vielfalt künstlerischer Arbeit der Kunstudierenden im Rahmen der traditionellen Jahresausstellung „Einblick - Ausblick“ präsentiert. Einfach mal hingehen, hindurchschlendern und sich inspirieren lassen!

Inspirierend sind selbstverständlich auch die Konzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Am Wochenende etwa lockt eines der beliebten Musikfeste auf dem Lande aufs Gut Emkendorf, Motto: „Draußen im Grünen“. Geboten wird wie stets ländliche Idylle, Picknick und natürlich vorzügliche Musik.

Aber auch andere Festivals - ganz oder teils unter freiem Himmel - bieten ein entspanntes Ambiente. Etwa die Honey Lake Sessions in Honigsee mit einem exquisiten Programm, das unkonventionelle Lalafestival auf Gut Ovendorf bei Negenharrie oder das erste Wochenende des Kieler Bootshafensommers.

Also, es ist angerichtet. Schönes Wochenende!





Sehenswert

Über den ganzen Campus erstreckt sich noch bis zum 23. Juli die Jahresschau „Einblick - Ausblick“ der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Ob Exponate der Medienklasse Master im Kunstverein Haus 8 im Anscharpark unter dem Motto „Toast in der Ferne“ oder Malerei in der Fabrikstraße 10, ob in der Gallery Cubeplus, der Alten Mu oder im Kunstraum B in der Legienstraße.





Hörenswert

Acht Jahre lang Zeit gelassen hat sich die englische Rockband Blur mit ihrem neuen Album „The Ballad of Darren“. Ein Spätwerk, das voller milder Melancholie steckt. Und das als Reflexion der jüngsten Weltkatastrophen gedacht ist.

Liebenswert

Ganze Generationen hat Otto Waalkes mit seinem skurrilen, teils betont infantilen Humor begleitet. Unmodern wird der Komiker, der jetzt 75 Jahre alt wird, komischerweise nie. Jetzt hat er sogar auf seine alten Tage noch einen veritablen Tiktok-Hype hingelegt.

Beachtenswert

Der Kaiser kann‘s nicht lassen - sehr zur Freude seiner zahlreichen Fans. Und der Schlagerstar setzt irgendwie immer noch eins drauf. Jetzt will Roland Kaiser im kommenden Mai für ein zweieinhalbstündiges Jubiläums-Konzert an den Kalkberg in Bad Segeberg zurückkehren - ambitioniertes Motto: „50 Jahre - 50 Hits“.

Freizeitwert

Am 21. Juli beginnt der 15. Bootshafensommer in Kiel. Geboten wird auch diesmal wieder Musik querbeet, von Shanty über Pop bis Heavy Metal. Viele Bands aus Kiel und der Region werden an den kommenden Wochenenden auf der schwimmenden Ponton-Bühne stehen, aber auch ein paar internationale Top-Acts wie die irisch-kanadische Folkband The Mahones.

