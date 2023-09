Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 21. September

Liebe Leserinnen und Leser,

fällt der Blick auf den kulturellen Terminkalender des kommenden Monats in Kiel und dem Umland, stellt sich erleichtertes Aufatmen ein. Kam der September noch recht spärlich bestückt und klar konzentriert auf die Wochenenden daher, erfreut der Oktober mit einem insgesamt sichtlich größeren Angebot - auch an den Werktagen. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und auch kühler, Freizeitaktivitäten verlagern sich sukzessive nach drinnen. So weit, so gängig.

Vielleicht aber ist es auch so, dass die Veranstalter wieder etwas mutiger werden - und das, obwohl die Infektsaison beginnt und Virologen vor einer neuen Corona-Welle warnen. Spannend wird es nun, ob der geneigte Kulturkonsument das üppigere Angebot auch annimmt. Sich Nahrung für die Seele einverleibt. In Zeiten wie diesen besonders wertvoll.





Sehenswert

Das marode Gebäude wird abgerissen, ein Neubau ist geplant: Die Ausstellung „non – finito“ ist die letzte in den Räumen der Ateliergemeinschaft, die vor 22 Jahren im Holzkoppelweg 33 Einzug gehalten hat. Es ist kein Abschied im Zorn.

Hörenswert

Mit einer mysteriösen Geschichte hat die Neo-Progrock-Band Johnny Bob ihr fünftes Album „The Glass Hotel Tapes“ grundiert. Die Musiker aus Kiel und Hamburg bringen die neuen Songs am 22. September in der Hansa48 in Kiel zum ersten Mal live auf die Bühne.

Liebenswert

„Wieder mal die Lust am Lesen zu wecken.“ Das ist es, was den Kieler Literaturinterpreten Barney B. Hallmann nach eigenem Bekunden seit 40 Jahren antreibt. Vor allem Kindern liest Hallmann gerne vor - und die seien zwar kein dankbareres Publikum als Erwachsene, aber ein ehrlicheres.

Beachtenswert

Bevor die Kunsthalle am 24. September wegen einer umfassenden Sanierung für voraussichtlich fünf Jahre schließt, standen vier wertvolle antike Vasen im Mittelpunkt. Lange waren sie in der Antikensammlung zu sehen, stammen allerdings nachweislich aus Raubgrabungen in der süditalienischen Region Apulien. Jetzt wurden sie, sorgfältig verpackt, an den italienischen Staat zurückgegeben.

Freizeitwert

Ob Thomanerchor Leipzig beim Bachfest in Eutin, das Begegnungskonzert des Kieler Madrigalchors oder Neue Musik vom Ensemble Reflexion K in Eckernförde: Für Freunde klassischer Musik ist der Tisch in den kommenden Tagen reich gedeckt.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Kulturredakteur





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN