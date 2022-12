Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 22. Dezember

Vorstellung am zweiten Weihnachtstag in Flensburg: So schlimm sieht sie gar nicht aus, die fiese Hexe – da lassen sich „Hänsel und Gretel“ am Landestheater doch gern verführen ...

Liebe Leserinnen und Leser,

zweimal werden wir noch wach - dann kehrt wirklich Ruhe ein. Denn die vorweihnachtliche Zeit ist vielfach gar nicht so besinnlich, weil vor Heiligabend und dem Jahreswechsel eben doch noch so viel zu erledigen ist. Wir wollen von Geschenken hier gar nicht reden. Schon die in diesem Jahr spürbar gewachsene Zahl der weihnachtlichen Konzerte konnte einen ganz schön auf Trab halten - um wiederum ein wenig zur Besinnung zu kommen. Und wer es mit der Besinnlichkeit nicht übertreiben will, für den gibt es auch in den nächsten (Feier-) Tagen so manches Kulturangebot - das man dann vielleicht mit ein wenig mehr Ruhe genießen kann.

Sehenswert

... ist so manches, was die Theater für die Festtage als Alternative zur häuslich-familiären Gemütlichkeit vorbereitet haben. Es muss nicht Hans im Glück sein, wer spontan noch Karten für Weihnachten oder den Jahreswechsel bekommen möchte. Das gilt für das Puppentheater „Hans im Glück“ in Rendsburg genauso wie für die Oper „Die Zauberflöte“ in Kiel oder die Umweltkomödie „Fracking for Future“ in Schleswig. Die Angst, das Publikum könne nach der Pandemie die Lust am Theater verloren haben, habe sich in Kiel nicht bestätigt, sagt Generalintendant Daniel Karasek: „Es ist nicht alles ausverkauft, aber doch sehr gut besucht. Und dass das Publikum zurückkommt, ist ein großer Vertrauensbeweis.“

Hörenswert

Giora Feidman gönnt sich auf seiner „Friendship“-Tour auch mit 86 Jahren nur eine kurze Weihnachtspause. Bereits am Dienstag, 27. Dezember, tritt der „King of Klezmer“ zum 75-jährigen Bühnenjubiläum in der Nikolaikirche Kiel auf und lässt als Friedensbotschaft seine Klarinette „singen“ - begleitet vom Bosauer Kirchenmusiker Sergej Tcherepanov. Wer über die Weihnachtstage im Club Livemusik erleben will, findet in unserer Live-Rubrik weitere Hinweise.

Lesenswert

In der erlesenen „Sprachkunst“-Reihe im Kesselhaus der Muthesius-Kunsthochschule empfing Präsident Arne Zerbst in dieser Woche die Büchner-Preisträgerin Emine Sevgi Özdamar - die in ihren Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ versucht, ein ganzes, ihr eigenes Lebensuniversum zu fassen.

Beachtenswert

Das Freilichtmuseum Molfsee mit seinem neuen Jahr100Haus hat eine erfolgreiche Saison hinter sich: Über 128 000 Besucher wurden in diesem Jahr gezählt. Beste Ausgangslage für die neue Direktorin Kerstin Poehls, die bereits eine neue Sonderausstellung zum vielschichtigen Themenfeld Heimaten organisiert. Aber auch den neuen Wissenschaftlichen Direktor der Stiftung Landesmuseen SH, Thorsten Sadowsky. Er machte dieser Tage schon neugierig auf eine große Christo-Ausstellung auf der Gottorfer Schlossinsel. Und auf eine exotische Schau mit theatralischen Selbstporträts des westafrikanischen Fotokünstlers Samuel Fosso.

Freizeitwert

Auch die Galerien in und um Kiel machen über Weihnachten allenfalls nur eine kurze Pause. Sabine Tholund hat auf ihrem Rundgang wieder einige Ausstellungen in breiter Vielfalt besucht - von surrealen Landschaftsbildern über freche Monster bis hin zur spannenden Retrospektive.

Service

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

Schön, dass Sie uns lesen!

