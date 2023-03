Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 23. März 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

mit großem Erschrecken erfuhr man von der nun tatsächlich mehrjährig kompletten Schließung der Kieler Kunsthalle. Gab es wirklich keine Möglichkeit, das Haus in Abschnitten zu sanieren? Was passiert nun mit den Kunstwerken? Ein halbes Jahrzehnt Dornröschenschlaf? Nicht weit entfernt wird weiter am Konzertsaal Kieler Schloss gebastelt. Nun wohl doch nicht nur bis zum kommenden Sommer, sondern bis Ende 2024 oder sogar darüber hinaus. Müssen wir immer demütig duldsam sein, wenn es um Exponate und Kulturinstitutionen geht ...?

Halten wir also fest, was uns bleibt - und pflegen den Besuch des Theaters, der Museen, der Galerien, der Kinos und Säle. Das programmatisch gewagte con-spirito-Konzert der Kieler Philharmoniker, das mit vielen jungen Menschen in der Wunderino Arena erstmals den sinfonischen Kontakt herstellte, war ein schönes, zukunftsträchtiges Beispiel. Es ist zu hoffen, dass demnächst die Frequenz der an sich vielen Studierenden in Veranstaltungen der fünf Sparten vom Theater Kiel steigt.

Sehenswert

Die Niederländerin Wubkje Kuindersma beschäftigt in ihrer Choreografie, wie meine Kollegin Ruth Bender vorab herausgefunden hat, das Thema Träume. Sie hat es jetzt mit dem Ballett Kiel am Opernhaus entwickelt. Im Stück „Walking Mad“ (2002) von dem Schweden Johan Inger geht es um das komplexe Verhältnis von Frauen und Männern. Am Sonnabend, 25. März, wird es somit am Puls der Zeit spannend, wie die Premiere vom mehrschichtigen Tanzabend „Flight of Fancy“ gelingt.

Hörenswert

Sie lieben es auch, ins Konzert mit klassischer Musik zu gehen? Dann lassen Sie sich von meinen ausgewählten wöchentlichen Tipps inspirieren. Welche Konzerte in Kiel und der Region sind vom 21. bis 28. März 2023 besonders vielversprechend?

Liebenswert

Zum Künstlermuseum Heikendorf hege ich ein besonders inniges Verhältnis. Da meine Großeltern ihren Alterssitz in dem hübschen Städtchen an der Förde hatten, kannte ich die Witwe des norddeutschen Malers Heinrich Blunck persönlich und habe die Gründung der Stiftung mit Wohlwollen begleitet. Längst sorgt dort Sabine Behrens für beachtliche Ausstellungen. Diesmal in voller Blüte!

Beachtenswert

Noch ist nichts endgültig entschieden, aber die Ratsversammlung hat schon mal ihre Zustimmung signalisiert: Studierende in Kiel sollen baldmöglichst kostenlos ins Schauspielhaus, in die Oper, in den Werftpark oder in Konzerte der Philharmoniker gehen dürfen, wenn es drei Tage vor der gewünschten Veranstaltung noch Tickets gibt. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt, um das Publikum von morgen schon heute für die Bühnenkünste zu gewinnen. Wirtschaftlicher Schaden ist dadurch kaum zu erwarten. Auch keine Überfüllung. Aber es werden wieder mehr junge Gesichter im Parkett und in den Rängen auftauchen. Wunderbar!

Freizeitwert

Na klar, es gibt die großen Hollywood-Produktionen, die, die man sowieso am besten auf der Kinoleinwand und nicht zuhause auf dem Tablet sieht. Aber das Filmfest Schleswig-Holstein zeigt auch Alternativen - mit schönen Bezügen zu unserem Land zwischen den Meeren und zur Landeshauptstadt. Unter dem Titel „Augenweide“ ging das Filmfest in Kiel 1993 erstmals an den Start. Zum 30-jährigen Jubiläum hat das kleine Kinofestival einige Neuerungen im Programm. Und man sollte sich schon vorab, nämlich an diesem Wochenende mal Gedanken machen, was einen davon reizen könnte.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten





Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Christian Strehk, Kulturredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.