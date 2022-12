Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 29. Dezember

Was gehört zu einem anständigen Kater am 1. Januar? Das Neujahrskonzert aus Wien am Vormittag. Das Neujahrsspringen aus Garmisch am Mittag und - na klar - die Ode „an die Freude“ im Neujahrskonzert - „livehaftig“ mit den Kieler Philharmonikern unter GMD Benjamin Reiners in der Philharmonie in der Wunderino Arena.

die Virologen verkünden bereits das Ende der Pandemie. Ich setze noch weiter auf die Maske, wenn ich in Ausstellungen oder Konzerten sehr erfreut feststelle, dass das Publikum nach einer heiklen Phase des Zögerns doch wieder in die Säle strömt. Auch die Sängerszene hat aufgeatmet und registriert allseits Sanges- und Hörensfreude. Nach vier langen, aber vielleicht ja auch sinnesschärfenden Jahren wird das Neue Jahr in der geschickt räumlich und akustiktechnisch präparierten Philharmonie in der Wunderino Arena am 1. Januar endlich wieder mit Beethovens „Götterfunken“ begrüßt - wobei ich zur Fraktion gehöre, die die unerhört kühn komponierten ersten drei Sätze (noch) lieber hört als das für alle Beteiligten grenzwertig herausfordernde Vokalfeuerwerk im Finalsatz.

Sehenswert

... sind die laufenden Kunstausstellungen im Norden allemal. Ob als Ausflug nach Hamburg in die dortige Kunsthalle, wo dem Mythos der „Femme fatale“ nachgespürt wird oder in Kiel, wo im entsprechenden Haus die enorm starken Zeichnungen vom durchaus sehr expressionistischen Deutschen Impressionisten Lovis Corinth frappieren. In der Stadtgalerie der Landeshauptstadt aber ist die aktuelle Kunstszene von Schleswig-Holstein zu Gast. Auf der Landesschau des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) fasst eine kuratierte Auswahl zusammen, was sich so tut auf den Leinwänden, Fotopapieren und in den Kunstwerkstätten.

Hörenswert

Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners im Interview. © Quelle: Frank Peter

... bleibt, wie oben erwähnt, der Reigen der Neujahrskonzerte. Kiel darf besonders aufhorchen, weil sich sein leider nur noch bis August 2024 amtierender Generalmusikdirektor Benjamin Reiners erstmals mit Beethovens letzter vollendeter Symphonie beschäftigt. Im Interview erzählt er vorab, was ihn bislang zögern ließ und was ihm nach intensivem Studium der Partitur bei der Interpretation wichtig ist. Alternativ kann man sich außerdem nach Lübeck in die dortige Musik- und Kongresshalle aufmachen, wo GMD Stefan Vladar ebenfalls ab 18 Uhr Beethovens IX. dirigiert. Oder sich eine Stunde später im Stadttheater Flensburg sehen lassen, wo der Burgschauspieler Johannes Terne dem Neujahrsprost einen Wiener Schmankerl-Drall gibt (Wiederholung unter anderem am 7. Januar in Rendsburg!).

Liebenswert

... ist allemal, dass Arne Rautenberg eigentlich seine Inspiration aus dem Ort bezieht, an dem er lebt. Also Kiel und die dazugehörige Küste. Seit September aber hat sich der Dichter und Kieler Kunstpreisträger (2020) für ein Jahr in Rom eingerichtet, als Stipendiat der Villa Massimo. Beim Heimatbesuch zu Weihnachten hatte Rautenberg Zeit für ein Gespräch.

Beachtenswert

Höchste Konzentration und Präzision in der Restaurierungswerkstatt von Diplom Restaurateur Markus Freitag in Kiel: Hier wird zur Zeit der Kieler Altar aus der St. Nikolaikirche umfassend restauriert. Die frisch diplomierte Restauratorin M.A. Rabea Blasczyk arbeitet an der Szene Geburt Mariens. © Quelle: Ulf Dahl

... wie sich Diplom-Restaurator Markus Freitag schon seit drei Jahrzehnten in freiberuflicher Ateliergemeinschaft mit Dorothée Simmert in Rieseby um seinen „kranken Patienten“, den Erzväteraltar, in der Nikolaikirche am Alten Markt der Landeshauptstadt Kiel sorgt. Und jetzt erst werde durch die bauliche Renovierung der Kirche endlich „ein geeignetes klimatisches Milieu geschaffen, damit eine Restaurierung auch Bestand haben kann. Und die ist auf hohem Niveau berechtigt, weil es sich um eines der besten Stücke Norddeutschlands handelt“, so Freitag.

Freizeitwert

Man darf sich gerne auch noch nach Weihnachten in einen Buchladen verirren, um schöne Geschenke für die Lieben oder sich selbst zu erstehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturredaktion haben eine Auswahl der aus ihrer Perspektive für ein reiches Innenleben geeignetsten Neuerscheinungen vorzuschlagen. Lassen Sie sich inspirieren!

Service

