Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 29. Juni

Liebe Leserinnen und Leser,

die Kieler Woche 2023 mit einem Besucherrekord ist Geschichte. Was folgt, ist in jedem Jahr eine eher ruhige Phase im schleswig-holsteinischen Konzertbetrieb. Schließlich verlockt das sommerliche Wetter auch zu anderen Freizeitaktivitäten, bevorzugt an der frischen Luft.

Explizit eine Ausnahme bildet hier natürlich das Schleswig-Holstein Musik Festival vom 1. Juli bis zum 28. August unter dem Motto „Moin London“. Allein rund 90 der Konzerte sind der englischen Metropole gewidmet, mit 50 Auftritten feiert Stargeiger Daniel Hope seinen 50. Geburtstag am 17. August. So manches der SHMF-Konzerte wird open air gegeben, ob bei einem der Musikfeste auf dem Lande, im Gerisch Skulpturenpark in Neumünster, in der Kulturwerft Gollan oder auf der Freilichtbühne Krusenkoppel in Kiel.

Auch abseits des SHMF bieten sich in den kommenden Tagen Gelegenheiten für Konzertgenuss unter freiem Himmel. So wollen etwa am 7. Juli Jan Delay & Disco No.1 und die Band Grossstadtgeflüster den Eckernförder Südstrand zum Tanzen bringen, am 9. Juli heißt dann an gleicher Stelle Schlagersängerin Andrea Berg ihre Fans beim Konzert willkommen.

Sehenswert

Abholzen oder nicht abholzen, das ist die Kernfrage im Stück „Durchforsten“, das Regisseur Moritz Nikolaus Koch und Schauspielleiter Martin Apelt als Dramaturg und Ausstatter am Landestheater entwickelt haben. Im ehemaligen Eisenwerk Carlshütte in Büdelsdorf hatte diese Geschichte vom Fortschritt, der sich selbst überholt, jetzt Premiere.

Hörenswert

Die wirbelnden Gefühle und Stimmungen in Songs zu übersetzen, darum ging es für Sonja Glass beim Soundtrack für das Kieler Sommer-Musical „Viel Lärm um nichts“. Jetzt ist die Komponistin und Pop-Musikerin für die Endproben in Kiel, um mit der sechsköpfigen Band um Axel Riemann als musikalischem Leiter an den letzten Feinheiten zu feilen.

Liebenswert

Beim SHMF war Anne-Sophie Mutter stets ein ganz besonderer Stargast. Am 24. August kehrt die Ausnahme-Geigerin zurück zum Festival und konzertiert in der Neumünsteraner Holstenhalle. Mein Kollege Christian Strehk gratuliert zu Anne-Sophie Mutters 60. Geburtstag am 29. Juni und blickt auf eine phänomenale Karriere.

Beachtenswert

Sie kann schon ein wenig aufregend sein, die erste Begegnung eines Kulturtandems auf Initiative des Kieler Projekts „Kulturisten“. Meine Kollegin Ruth Bender hat mit einer 70-Jährigen und einer 17-Jährigen über ihre Gefühle beim ersten Kennenlernen für eine gemeinsame kulturelle Unternehmung gesprochen.

Freizeitwert

Insbesondere zwei Superstars im Musikbusiness prägen das kommende Konzertgeschehen in Hamburg: Bruce Springsteen und The Weeknd. Hier ein paar Tipps, was sonst noch im Juli den Konzertbesuch in der Hansestadt lohnt.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Kulturredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN