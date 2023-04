Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 6. April

Liebe Leserinnen und Leser,

Sehenswert

Zu ihrem 80. Geburtstag vor einem Jahr widmete das Husumer Nissen-Haus Hanne Nagel-Axelsen eine Jubiläumsausstellung. Momentan ist die Schau im Kulturforum Schloss Plön zu sehen. Die großartigen Räume der ehemaligen Jugendstil-Schwimmhalle bringen jede Arbeit zum Leuchten. Die im dänischen Hedenstedt geborene Künstlerin bevölkert ihre Bildwelt mit fantastischen Wesen zwischen Mensch und Tier, die ihren Arbeiten eine ungeheure Kraft und Lebendigkeit verleihen.





Hörenswert

Statt Oper und Musical auf dem „Grünen Hügel“ ist nun bei den Eutiner Festspielen eine Reihe von „kleinen und feinen Veranstaltungen“ geplant auf der frisch sanierten Studiobühne in der Opernscheune – und für 200 statt 1950 Gäste. 15 Termine soll es von Mai bis Oktober 2023 geben: Klassik, Jazz, Folklore, Kabarett, Comedy, Lesungen, Theater, Vorträge und ein Musikmärchen.





Liebenswert

Eine Lanze für die kreative Nutzung von Fehlern und für eine höhere Akzeptanz des Scheiterns hat Bodo Wartke in einem Interview mit den Kieler Nachrichten gebrochen. Der vielfach preisgekrönte Musikkabarettist lebt in Berlin, geboren aber ist er in Ratekau und aufgewachsen in Reinbek und Bad Schwartau. Mit Fehlern gehe er während seiner Shows ganz offen um. „Das sind die besten Momente – auch die, die im Gedächtnis bleiben.“





Beachtenswert

Identitätsfragen sind elementar wichtig in der Jugendoper „Die besseren Wälder“, an der die Chor-, Orchester- und Ballettakademie des Theaters Kiel dieser Tage arbeiten. Mit der Auftragsoper, in der Komponist Peter Leipold und Friederike Karig (Libretto) den Stoff erstmals musikalisch umgesetzt haben, melden sich zum zehnjährigen Jubiläum die Akademien zurück.





Freizeitwert

Gleich sechs Abende in Folge absolviert Schlagerstar Helene Fischer in der Hamburger Barclays Arena, nun auch Tourstartpunkt nach der Verschiebung wegen ihres medial viel beachteten Rippenbruchs. Eine Auswahl von Konzerte, die außerdem im April die Fahrt in die Hansestadt lohnen.





Service

