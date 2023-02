Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 9. Februar

Ein glanzvolles Comeback mit knapp 1000 Teilnehmern erlebte „Kiel singt und spielt für Kiel“ im Kieler Schauspielhaus. In Berlin erlebt „Romeo und Julia“, erstes Kieler Sommer-Musical am Seefischmarkt, eine Art Wiedergeburt. Und in den kommenden Tagen stehen in Kiel und der Region einige exotische Konzerte an. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter.

ein wenig verwunderte es schon, dass die Kieler Pumpe jüngst beim Konzert von Jochen Distelmeyer und Band nicht gerade brechend voll war. Schließlich zählt der Singer-Songwriter, der mittlerweile in Berlin lebt, zu den profiliertesten der Republik, sein jüngstes Album „Gefühlte Wahrheiten“ wurde vielerorts rezensiert, es gab ausführliche Interviews. Vielleicht waren die 35 Euro Eintritt an der Abendkasse der Pumpe für manchen derzeit doch ein wenig zu happig. Möglicherweise ist Distelmeyer mit seinem eher sperrigen künstlerischen Ansatz aber auch einfach nicht massentauglich genug. Wobei „Gefühlte Wahrheiten“ im Juli vergangenen Jahres auf Platz 14 der deutschen Charts kam. Letztlich ein spekulatives Fischen im Trüben. Aber so richtig leicht hat‘s die Konzertbranche in der Fläche immer noch nicht.

Sehenswert

Maya Arad Yasurs 2020 in Köln uraufgeführtes Stück „Bomb“ hat das Theater Lübeck als kunterbunte Collage zwischen Kindergeburtstag und Kunstbiennale auf die Bühne gebracht. Kunst als Mittel, den Krieg zu erklären, das bleibt hier so offen wie die immer wieder gestellte Frage: „Ist das überhaupt Kunst?“

Hörenswert

Der Berliner Singer-Songwriter Jochen Distelmeyer, Ex-Frontmann der einflussreichen Band Blumfeld, macht es sich seit jeher nicht unbedingt bequem mit seinem musikalischen Output. Das gilt auch für sein aktuelles Album „Gefühlte Wahrheiten“, das Distelmeyer und Band jetzt in der Kieler Pumpe präsentierten.

Liebenswert

Vorhang auf für Musik, Tanz und Gesang aus der Landeshauptstadt, von den ganz kleinen Talenten bis hin zu erwachsenen Könnern hieß es an drei Abenden im Kieler Schauspielhaus. Nach der Pandemie-Pause verwandelten knapp tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 54. Mal das Schauspielhaus Kiel in eine Bühne für „Kiel singt und spielt für Kiel“.

Beachtenswert

„Romeo und Julia“ neu in Berlin, am 19. März ist Premiere. Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die für „Romeo und Julia“ 2014 als erstes Kieler Sommer-Musical am Seefischmarkt einen Original-Soundtrack geschrieben hatten, haben acht Jahre später für die Berliner Inszenierung der Shakespeare-Tragödie einen neuen Score komponiert. „Gewundert haben wir uns schon“, sagt jetzt der Kieler Generalintendant Daniel Karasek.

Freizeitwert

Konzerte, die nicht immer massengeschmacktauglich sein mögen, aber spannende akustische Eindrücke versprechen, stehen in den nächsten Tagen in Kiel und um Umgebung an. Willkommene Anlässe, um musikalisch auf Entdeckungsreise zu gehen.

Service

